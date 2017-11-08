Рабкор создал собственный Телеграм-канал

7 ноября 2017, в столетнюю годовщину революции сайт «Рабкор» запустил свой Телеграм-канал. Там будут выкладываться как материалы сайта «Рабкор.Ру» и YouTube-канала «РабкорТВ», так и оригинальные материалы. В частности, на канале уже выложен подробный список литературы по марксизму и левому движению.

Адрес канала: https://t.me/rabkor

Публикации канала открываются обращением редакции:

«Всем привет!

Во-первых, с юбилеем Великой Революции!

Во-вторых, мы тут очень вдохновлены тем, как расходятся наши последние видео и проходят периодические стримы. Серьёзно, учитывая наши скромные (на данный момент) возможности, результат прямо-таки окрыляет.

На волне успеха хотелось бы максимально освоить самые разные информационные каналы. Нам советовали Телеграм, упомянув про всякое интересное и очень милую аудиторию — мы совету следуем.

Подписывайтесь на канал, собственно. Здесь будут как ссылки на любопытные статьи, материалы Рабкора, так и вполне эксклюзивный контент, знакомство с которым не отнимет у вас много времени.