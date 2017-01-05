Россия помогает туркам и курдам в Сирии

Российская военная авиация (ВКС) наносит удары по позициям Исламского государства(организация запрещена в РФ) вблизи сирийского городка Аль-Баб, чтобы поддержать наступление турецких сил. 3-го января министерство обороны Турции впервые опубликовало видеокадры бомбардировок ВКС в районе Аль-Баб. Этот город в настоящее время контролируется боевиками ИГ. Их численность оценивается в 1,5-2 тысячи человек. Штурм города уже в течение трех недель ведут подконтрольные Анкаре отряды так называемой сирийской умеренной оппозиции и части регулярной турецкой армии. Уточняется, что бомбардировки ВКС проводились совместно с авиацией Турции. В ходе этих ударов были уничтожены до 15 боевиков ИГ.

Впервые информация о действиях российской авиации в интересах Турции в Сирии появилась 30 декабря 2016-го года. Турецкое издание «Daily Sabah» ссылаясь на источники в военном ведомстве своей страны сообщило, что ВКС наносит удары по ИГ в районе Аль-Баб. Позже эту информацию подтвердил Генеральный штаб Турции. Однако военное ведомство России пока никак данную ситуацию не комментировало.

Одновременно в социальных сетях распространяются сообщения, что российские военные установили свои блокпосты в курдском районе Шейх-Масуд в Алеппо, чтобы следить там за правопорядком. Это стало результатом компромиссного решения между сирийскими курдами и правительством Башара Асада по поводу Шейх-Масуд. Этот район, который населяют преимущественно курды, после эвакуации антиправительственных боевиков из Алеппо в конце декабря оставался единственным неподконтрольным Дамаску.

Появлялись сообщения, в частности, что правительство настаивает на выводе курдского ополчения YPG из района и восстановления там государственных учреждений. В качестве крайнего срока вывода был обозначен конец декабря. В первых числах января в социальных сетях появились первые сообщения, что российские военные оборудуют свои блокпосты в Шейх-Масуд.

Стоит добавить, что турецкое правительство ранее неоднократно заявляло, что одной из целей проведения его военной операции в Сирии является ликвидация курдских военных формирований YPG и YPJ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, например, еще в октябре 2016-го года говорил, что после взятия Аль-Баб турецкая армия и отряды умеренной оппозиции направятся намерены штурмовать город Манбидж, который контролируют союзные сирийским курдам формирования.