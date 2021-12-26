Социально-политические взгляды журналиста Джулиана Ассанжа

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса принял решение об экстрадиции в США журналиста и основателя информационного ресурса «Wikileaks» Джулиана Ассанжа. Данное решение все еще может быть оспорено стороной защиты в виде апелляции, однако, скорее всего, она будет отклонена. Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения в американской тюрьме. Но почему же США столь долгое время преследует журналиста? В данной статье автор предлагает рассмотреть социально-политические взгляды Ассанжа и разобраться, почему сильные мира сего неистово желают видеть Ассанжа за решеткой.

В 16 лет молодой Ассанж заинтересовался программированием. Вскоре, он примыкает к движению «шифропанков»-люди, отстаивающие идеи инфоанархизма. Неформальное движение боролось против цензуры в интернете, навязываемой как государством, так и крупными корпорациями. В 2012 году в своей программе «Шоу Джулиана Ассанжа» в разговоре со своими коллегами шифропанками, Ассанж отметил тенденцию «взаимопроникновения государства и частных интересов»[1], когда частные компании, такие как «Google» или «Facebook» занимаются сбором конфиденциальной информации своих пользователей и в любой момент готовы предоставить эту информации государству в случае необходимости. В том же разговоре Ассанжа с шифропанками была поднята тема цензурирования запрещенного контента. Шифропанки считают, что необходимо комплексно бороться с причиной возникновения данного контента в принципе, а не лишь с его последствиями. Помимо этого, шифропанки выступали против авторского права, защищающего интеллектуальную форму собственности. Шифропанки руководствуются пониманием того, что информация и контент, обменивающиеся между людьми не ради прибыли, а ради распространения знаний в интернете, не несут за собой состава преступления. Однако, как мы понимаем, это значительно бьет по карманам крупных корпораций или же музыкальных лейблов, которые акцентированы в своей деятельности на получение прибыли за распространение какого-либо контента, поэтому по понятным причинам движение шифропанков стало подвергаться гонениям со стороны правительств и крупных корпораций.

В октябре 2006 года Джулиан Ассанж совместно со своей командой, состоявшей преимущественно из шифропанков, создает сайт «Wikileaks». Формулируя цель создания сайта, Ассанж говорил: «Своей работой в Wikileaks мы расширяем границы свободы, которая, как мы говорим, гарантирована Первой поправкой. Это свобода говорить правду, свобода защищать исторические данные от фальсификации и т.д.»[2]. Wikileaks является информационным ресурсом, занимающийся расследованиями фактов коррупции, военных преступлений и шпионажа по всему миру[3]. Именно благодаря Wikileaks в 2010 году мы узнали о конкретных фактах военных преступлений американской армии в Ираке, Афганистане, Йемене, о пытках людей в американской тюрьме Гуантанамо. Суммарно на сайте было опубликовано 2325961 дипломатических депеш и других документов Государственного департамента США[4]. Уже в 2016 году на Wikileaks были опубликованы письма из взломанной почты Хиллари Клинтон, раскрывающие факты подкупа Клинтон высокопоставленных чиновников, ее роль во вторжении США в Ливию, помимо этого вскрылся факт намеренного «слива» Берни Сандерса с праймериз Демократической партии США. Опубликованные документы произвели эффект разорвавшейся бомбы на мировую общественность, которая не могла спокойно реагировать на раскрытие подобных беспрецедентных фактов.

В 2010 году после публикации документов о войне в Ираке, на Ассанжа заводят уголовное дело об изнасиловании в Швеции, он вынужден уехать в Лондон, где его арестовывают. За него вносят залог и его переводят на домашний арест. За время домашнего ареста, Ассанж начинает формулировать собственное видение политических и социальных процессов в мире. Каждый раз вначале своей авторской программы он говорил: «Сегодня мы ищем революционные мысли, которые изменят мир завтра». За 2012 год в своей передаче на телеканале RT он записывает интервью с левыми интеллектуалами Тариком Али и Ноамом Хомским, с левым философом Славоем Жижеком, с активистами движения «Оккупай Уолл-стрит», с президентом Эквадора Рафаэлем Корреа и тд. В этих интервью Ассанж старается четко определить природу возникновения определенных социально-политических идей и самому высказывать свою точку зрения. В беседе с Тариком Али и Ноамом Хомским он рассуждает о характере «арабской весны», о ее антиамериканском, антиимпериалистическом характере, при этом высказываются антиглобалистские воззрения о недопустимости культурной и экономической эксплуатации периферии центром[5].

Беседуя о монополизации средств массовой информации в современном глобализированном мире с президентом Эквадора Рафаэлем Корреа, для противодействия этим тенденциям Ассанж предлагал: «Но мне кажется, что для борьбы с монополиями, дуополиями и картелями нужно разбивать их на части и одновременно создавать условия для появления на рынке новых СМИ»[6]. Тем самым, во взглядах Джулиана Ассанжа четко прослеживается критика глобализации, поиск альтернативных путей развития с экономической, политической, социальной и культурной точек зрения.

В период с 2012-2019 гг. он находился в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году президент Эквадора Ленин Морено лишает Ассанжа политического убежища и 11 апреля его арестовывает и помещают в тюрьму Белморш, в которой он находится и сейчас. Подводя итоги, важно отметить, что, безусловно, Ассанж не является убежденным антикапиталистом или же ярым поборником левой идеи, но его деятельность в Wikileaks доказала, что Джулиан готов выступить против несправедливости и рискнуть собственным благополучием ради того, чтобы добиться утверждения правды. За это стоит уважать журналиста и общественного деятеля Джулиана Ассанжа.

Александр Воробьев

[1]https://www.youtube.com/watch?v=ytwLhfchXVk. Шоу Джулиана Ассанжа – Будущее Интернета.

[2]https://www.youtube.com/watch?v=SATUt8yX4co. Джулиан Ассанж – Мир Завтра – Жижек, Хоровиц

[3]wikileaks.org WhatisWikileaks? 3 ноября 2015.

[4]Викиликс : секретные файлы : [пер. с англ.] / [Д. Битон и др.] ; под редакцией Дж. Ассанжа. – Москва : Кучково поле, 2017. С. 2-3.

[5]https://www.youtube.com/watch?v=eo0CUpLx278. Шоу Джулиана Ассанжа – Ноам Хомский и Тарик Али

[6]https://www.youtube.com/watch?v=V_mXnF0h12Y. Шоу Джулиана Ассанжа – Рафаэль Корреа