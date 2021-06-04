«Среди грома и молний»

Пятого марта 2021 года исполнилось 150 лет со дня Рождения Розы Люксембург – великого революционера-социалиста деятельницы польско-немецкого рабочего движения. Вклад Розы Люксембург в развитие социалистических идей и борьбы против капитализма слишком обширен для маленькой статьи, чтобы воздать ей должное, а потому я не намерен акцентировать на нем свое внимание. Вместо этого, позвольте мне предложить несколько заметок о ее достижениях в марксистской политической экономики вместе с примечанием, содержащим весьма полезную критику ее работ.

С 1970-х годов выходит «Собрание сочинений» Розы Люксембург на немецком языке. Но совсем недавно «Полное собрание сочинений» Розы Люксембург было выпущено на английском языке под редакцией Питера Худиса в 14 томах. Как пояснил Худис в статье «Солидарности» (от 10 марта 2015 года):

«отдавая должное количеству времени, заботе и вниманию, которое она уделяла при создании своих основных экономических работ, имеет смысл начать с Полного собрания, которое содержит ее ценные рассуждения в области марксистской экономики и занимают около 1200 страниц первых двух томов».

Ее четыре книги (три из них опубликованы, а последняя, самая большая не закончена) были целиком и полностью посвящены экономической теории: «Промышленное развитие Польши», «Анти-критика накопления капитала» и «Введение в политическую экономию». Она была выдающимся экономистом во всех отношениях, и считала экономику «своей областью». Самым известным ее произведением было «Накопление капитала», в котором она намеревалась опровергнуть реформистские взгляды лидеров немецких социал-демократов Эдуарда Бернштейна и Карла Каутского о том, что капитализм не «рухнет»; вместе с теорией Рудольфа Гильфердинга, австрийского марксиста о том, что монополия и финансовый капитализм обеспечат определенную стабильность накоплению капитала.

Как было хорошо известно в марксистских кругах, Люксембург намеревалась опровергнуть эти взгляды в своих книга, утверждая, что капиталистическому накоплению присуща тенденция выхода за пределы рынка для покупки производимых товаров и услуг. Согласно ее видению, капитализм развил и будет развивать кризисы и более того, это также объясняло империалистическую экспансию. Чтобы избежать кризиса перепроизводства внутри страны, капитализму необходим был выход на другие рынки за пределы страны, а также поиск покупателей для своих товаров в некапиталистических странах.

Она утверждала, что теория Маркса здесь себя не оправдала. Маркс не смог разглядеть в своих воспроизводственных схемах во втором томе «Капитала», что это и являлось главной причиной кризиса: а именно перепроизводство капиталистических товаров не пропорционально спросу (как капиталистов, так и рабочих в империалистических странах), вынуждая приверженцев капитализма искать этот спрос в колониях и некапиталистических странах у сельских жителей.

Она не боялась противостоять Марксу и другим ведущим теоретикам. Как утверждала она в «Анти-критике»:

«марксизм не состоит из дюжины людей, которым такие, как они сами, дали право называть себя «экспертами» и перед которым массы должны падать ниц в слепом повиновении, подобно верным последователям истинной веры ислама. Марксизм – это революционный взгляд на мир, который должен всегда стремиться к новым знаниям и открытиям… Его жизненная сила лучше всего сохраняется в интеллектуальном противостоянии самокритике, среди грома и молнии истории».

Существует много неголословных критических замечаний в адрес ее теории. Я могу перечислить здесь несколько статей, в которых эта критика рассматривается более подробно, чем в этой короткой статье.

Я считаю, что самая основательная критика исходит от Хенрика Гроссмана. Он признавал работу Розы Люксембург и соглашался с ней в том, что экспансия империализма происходила ввиду предрасположенности капиталистической системы к экономическим кризисам.

Но в отличие от Розы Люксембург он рассматривал империализм как фактор, компенсирующий тенденцию к падению прибыли, а не как потребность капитализма искать рынки для перепроизводства. Империализм был противодействующим факторам, являвшимся основной причиной кризисов и «развала» капиталистического производства: а именно тенденции к снижению прибыли на капитал с течением времени.

Ленин также критически относился к ее толкованию империализма. В своей самой известной книге «Империализм, как высшая стадия капитализма», как он утверждает, это результат потребности капитализма в экспорте капитала, «который вытекает из того факта, что в некоторых странах капитализм “перезрел” и (из-за отсталости сельскохозяйственных и обедневших масс) капитал не может найти область для “выгодных” инвестиций». Гроссман пошел дальше, чем Ленин:

«почему тогда, он спрашивал, нельзя отыскать дома возможности для выгодных вложений? Факт вывоза капитала стар, как и сам современный капитализм. Научная задача состоит в том, чтобы объяснить это явление, с точки зрения наглядности роли, которую он играет в механизме капиталистического производства».

Люксембург знала о законе прибыли из «Капитала» Маркса, хотя его заметки (или наброски) в «Капитале» были ей недоступны. Но она отвергала закон, как не имеющий отношения к капиталистическим кризисам. Для нее закон был долгосрочным. И действительно он был долгосрочным, как она превосходно отметила в своей «Анти-критике», отвечая на критику в адрес своей книги «Накопление», что «еще есть время, прежде чем капитализм рухнет из-за тенденции нормы прибыли к понижению – приблизительно пока солнце не выгорит».

Но Маркс рассматривал закон прибыли не с точки зрения геологического времени, а с точки зрения человеческого времени:

«Когда Адам Смит объясняет тенденцию нормы прибыли к понижению через излишек капитала, накопление капитала, он говорит о постоянном эффекте и это неправильно. В противовес этому, временный избыток капитала, перепроизводство и кризисы – это нечто иное. Постоянных кризисов не бывает (теория прибавочной стоимости)».

Худис придал отказу Люксембург от «самого важного закона в политической экономии» Маркса комическую окраску. Он писал мне по почте: «… что известно меньше всего, так это человек, которому она отвечает», отвергая важность закона прибыли в кризисах:

В январе 1913 года он был анонимным обозревателем «Накопления капитала» в газете «Dresdener Volkszeitung». Несколько лет назад, когда я редактировал «Письма Розы Люксембург», мне удалось выяснить, что автором являлся Миран Исаакович Накхимсон. Родившись в 1880 году, он примкнул к бундовцам в 1898 году и стал известен как один из самых выдающихся политэкономов. Хотя сегодня о нем практически забыли, он был видной фигурой в то время.

Худис продолжает:

Доподлинно известно из ответа Люксембург, что она была чрезвычайно раздражена критикой Накхимсона – и что интересно, он был практически одинок среди ее критиков, преследовавших ее за пренебрежение законом нормы прибыли Макса.

В письме Францу Мерингу от февраля 1913 года, она пишет: «Очень жаль, что Накхимсон получил пощечину, но, возможно, это будет слишком большой честью для этого мерзавца-эксперта — поставить его в неловкое положение»

Кажется, немного сурово по отношению к бундовскому экономисту.

Роза Люксембург была убита боевиками Freikorps, находившимися под контролем социал-демократического правительства во время восстания 1919 года, а сам Нахимсон был убит сталинским НКВД в 1938 году.

Оба экономиста были борцами-революционерами за социализм, и обоих постигла одна участь, хотя и от разных убийц.

Майкл Робертс

Перевод Анны Бугаковой

Источник:https://weeklyworker.co.uk/worker/1338/in-thunder-and-lightning/