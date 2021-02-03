Коронавирус как бесконечность, или почему он закончится без нашего участия

Наверно, не будет откровением, считать коронавирус символом 2020 г. Все мы ждем, когда ситуация прояснится – будут придуманы адекватные методы лечения, сняты ограничения в передвижении. Но дело не только в этом. Наверняка, большинству бросился в глаза ажиотаж вокруг болезни. Если смотреть статистику, то за 2020 г. около 2 млн. человек в мире умерло от болезни, что сопоставимо со смертностью от автоаварий (1.5 млн. за 2019 г.). Почему тогда болезни придается многократно большее внимание, чем многим другим процессам? И как долго мы будем испытывать ограничения из-за коронавируса?

Готов предположить, что ограничения продлятся достаточно долго, и они не связаны напрямую с болезнью, но обо всем по порядку.

Болезнь действительно есть, и она создает серьезные проблемы. Но эти проблемы в первую очередь связаны с системой общественных отношений. Например, здравоохранение в постсоветской России было разрушено, как описывается в статье.:

Если коротко, то число врачей и койко-мест упало примерно в 2 раза.

Но и на благополучном Западе произошло примерно похожее, что описывается, например, здесь. Если кратко резюмировать, то с конца 1970-х во всем мире произошли неолиберальные реформы, перераспределившие доход от экономики в мировом масштабе в пользу богатых слоев населения. Более подробно – Т.Пикетти, «Капитал в XXI веке». В работе приведено очень много статистики.

Т.е., проблемы медицины, высвеченные коронавирусом – прямой результат разрушения массовой медицины в наиболее развитых в медицинском плане странах, коммерциализации. Такова цена обогащения нашей и мировой элиты на протяжении последних 30-ти лет.

Неэффективная для противостояния эпидемии, рыночным путем организованная медицина, потребовала масштабных мер карантина, которые создали проблем в разных секторах экономики. Естественно, что государственные власти стран мира «бросились помогать» людям, пострадавшим от экономического спада.

Как именно?

Естественно, в первую очередь помогли банкам. Из-за падения цен на акции в начале коронавируса, банкам стало выгодно скупать акции. Т.е. Центробанк и правительство помогли банкам заработать прибыль на кризисе! Точно так же, т.к. финансирования не хватало на всех, деньги и кредиты пошли на помощь компаниям и бизнесам, связанными с властью. При этом, стоит понимать, что банкротства бизнеса помогли выжившим благодаря господдержке банкам, забрать у фирм банкротов собственность и бизнес за долги. Т.е. – государство профинансировало банкам передел собственности в условиях коронавируса! Вряд ли правящему классу захочется отменять такой механизм перераспределения собственности в свои руки из-за такой ерунды, как победа над эпидемией!

Надо признать, что помощь экономике в большинстве стран была сильно выше, чем у нас в России. Вы можете со сравнением ознакомиться здесь.

Но, и в «нормальных демократических странах» поддерживают прежде всего своих бизнесменов, связанных с правящим классом. Вот пример, вплоть до совсем казусных ситуаций, по США.

Правящий класс везде одинаков, что в США, что у нас, Что в Европе, Китае, что где-то еще. Он отстаивает свои интересы за счет всего общества. Судя по ссылке, коррупция более менее побеждает в развитых странах.

Передел собственности не оканчивается принадлежащими элитам «собственными» странами. Текущая схватка за Беларусь – как раз пример международной борьбы за передел собственности, как и постоянные международные разборки между США и Китаем, например.

Естественно, возникает вопрос – как это связано с отдельным гражданином, работающим по найму, и не имеющим собственности?

Во-первых, не попавшие «под раздачу помощи» (т.е. не аффилированные с правящим классом) бизнесы будут банкротиться и разоряться, что, естественно, прибавит безработных как со стороны предпринимателей, так и со стороны работников. Да и монополизация экономики правящим классом позволит согласовывать размеры заплат между менее многочисленными работодателями. Механизмы, применительно к США, показаны здесь.

Определенным образом во всю эту конструкцию не вписывается Китай и азиатские страны, где сейчас ситуация с коронавирусом относительно благополучна. Моя гипотеза следующая:

Медицина там сработала более эффективно, т.к. менее ориентирована на обогащение узкого круга лиц, как у нас и на западе. К тому же, остановка производства больше бьет по карману элиты того же Китая, чем, например, финансовые элиты США и Европы, торговцев сырьем России. Короче говоря, чем больше элиты тех или иных стран связаны с производством, тем «дороже» и невыгоднее локаут.

Исходя из всего вышеописанного, мы видим консолидированную политику правящих классов разных стран мира в лице крупного капитала с находящимся в доле правительством. Политику по переделу собственности в свой карман и понижению доходов трудящихся. И коронавирус служит идеальным прикрытием. Соответственно, на скорое завершение пандемии рассчитывать не приходится.

Что же делать нам в этой ситуации?

Прежде всего, необходимо понимать, что против всех нас уже идет классовая борьба, ведущаяся правящим классом. Мы можем либо сдаться, либо вступить в борьбу. Но борьбу коллективную, ибо по одиночке, как видите, мы ее проигрываем.

Как именно вести классовую борьбу за свои интересы?

У меня нет готового рецепта. Тем более, на нынешнем этапе, пока в обществе существует вера в «доброго царя», «правильное правительство», «хороший капитализм, как у них», или, например, в «вождя», вроде, Навального.

Давайте, сначала осознаем, где мы находимся, избавимся от шор на глазах!