Коронавирус как бесконечность, или почему он закончится без нашего участия

 

Коронавирус как бесконечность, или почему он закончится без нашего участия

 

Наверно, не будет откровением, считать коронавирус символом 2020 г. Все мы ждем, когда ситуация прояснится – будут придуманы адекватные методы лечения, сняты ограничения в передвижении. Но дело не только в этом. Наверняка, большинству бросился в глаза ажиотаж вокруг болезни. Если смотреть статистику, то за 2020 г. около 2 млн. человек в мире умерло от болезни, что сопоставимо со смертностью от автоаварий (1.5 млн. за 2019 г.). Почему тогда болезни придается многократно большее внимание, чем многим другим процессам? И как долго мы будем испытывать ограничения из-за коронавируса?

Готов предположить, что ограничения продлятся достаточно долго, и они не связаны напрямую с болезнью, но обо всем по порядку.
Болезнь действительно есть, и она создает серьезные проблемы. Но эти проблемы в первую очередь связаны с системой общественных отношений. Например, здравоохранение в постсоветской России было разрушено, как описывается в статье.: 
Если коротко, то число врачей и койко-мест упало примерно в 2 раза.
Но и на благополучном Западе произошло примерно похожее, что описывается, например, здесь. Если кратко резюмировать, то с конца 1970-х во всем мире произошли неолиберальные реформы, перераспределившие доход от экономики в мировом масштабе в пользу богатых слоев населения. Более подробно – Т.Пикетти, «Капитал в XXI веке». В работе приведено очень много статистики.

Т.е., проблемы медицины,  высвеченные коронавирусом – прямой результат разрушения массовой медицины в наиболее развитых в медицинском плане странах, коммерциализации. Такова цена обогащения нашей и мировой элиты на протяжении последних 30-ти лет.
Неэффективная для противостояния эпидемии, рыночным путем организованная медицина, потребовала масштабных мер карантина, которые создали проблем в разных секторах экономики. Естественно, что государственные власти стран мира «бросились помогать» людям, пострадавшим от экономического спада.
Как именно?
Естественно, в первую очередь помогли банкам. Из-за падения цен на акции в начале коронавируса, банкам стало выгодно скупать акции. Т.е. Центробанк и правительство помогли банкам заработать прибыль на кризисе! Точно так же, т.к. финансирования не хватало на всех, деньги и кредиты пошли на помощь компаниям и бизнесам, связанными с властью. При этом, стоит понимать, что банкротства бизнеса помогли выжившим благодаря господдержке банкам, забрать у фирм банкротов собственность и бизнес за долги.  Т.е. – государство профинансировало банкам передел собственности в условиях коронавируса! Вряд ли правящему классу захочется отменять такой механизм перераспределения собственности в свои руки из-за такой ерунды, как победа над эпидемией!
Надо признать, что помощь экономике в большинстве стран была сильно выше, чем у нас в России. Вы можете со сравнением ознакомиться здесь.
Но, и в «нормальных демократических странах» поддерживают прежде всего своих бизнесменов, связанных с правящим классом.  Вот пример, вплоть до совсем казусных ситуаций, по США.
Правящий класс везде одинаков, что в США, что у нас, Что в Европе, Китае, что где-то еще. Он отстаивает свои интересы за счет всего общества. Судя по ссылке, коррупция более менее побеждает в развитых странах.

Передел собственности не оканчивается принадлежащими элитам «собственными» странами. Текущая схватка за Беларусь – как раз пример международной борьбы за передел собственности, как и постоянные международные разборки между США и Китаем, например.
Естественно, возникает вопрос – как это связано с отдельным гражданином, работающим по найму, и не имеющим собственности?
Во-первых, не попавшие «под раздачу помощи» (т.е. не аффилированные с правящим классом) бизнесы будут банкротиться и разоряться, что, естественно, прибавит безработных как со стороны предпринимателей, так и со стороны работников. Да и монополизация экономики правящим классом позволит согласовывать размеры заплат между менее многочисленными работодателями. Механизмы, применительно к США, показаны здесь.

Определенным образом во всю эту конструкцию не вписывается Китай и азиатские страны, где сейчас ситуация с коронавирусом относительно благополучна. Моя гипотеза следующая:
Медицина там сработала более эффективно, т.к. менее ориентирована на обогащение узкого круга лиц, как у нас и на западе. К тому же, остановка производства больше бьет по карману элиты того же Китая, чем, например, финансовые элиты США и Европы, торговцев сырьем России. Короче говоря, чем больше элиты тех или иных стран связаны с производством, тем «дороже» и  невыгоднее локаут.
Исходя из всего вышеописанного, мы видим консолидированную политику правящих классов разных стран мира в лице крупного капитала с находящимся в доле правительством. Политику по переделу собственности в свой карман и понижению доходов трудящихся. И коронавирус служит идеальным прикрытием. Соответственно, на скорое завершение пандемии рассчитывать не приходится.
Что же делать нам в этой ситуации?
Прежде всего, необходимо понимать, что против всех нас уже идет классовая борьба, ведущаяся правящим классом. Мы можем либо сдаться, либо вступить в борьбу. Но борьбу коллективную, ибо по одиночке, как видите, мы ее проигрываем.

Как именно вести классовую борьбу за свои интересы?
У меня нет готового рецепта. Тем более, на нынешнем этапе, пока в обществе существует вера в «доброго царя», «правильное правительство», «хороший капитализм, как у них», или, например, в «вождя», вроде, Навального.

Давайте, сначала осознаем, где мы находимся, избавимся от шор на глазах!

Алексей Антонов
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3-2-2021 Ликбез, , , , , , 187
Алексей Антонов

Родился в Латвии. Эксперт по цифровизации бизнеса.
Идеологически менялся в процессе Новейшей Истории России и собственной жизню доказал верность Исторического Материализма.

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