Популизм как политическая стратегия

Сегодня с уверенностью можно сказать, что современная глобальная социально-экономическая модель испытывает кризис. Особенно очевидным это стало во время пандемии коронавируса, чьи последствия оказались катастрофическими для экономики, здравоохранения и в целом социальной сферы различных государств. В условиях кризиса актуальным становится вопрос об альтернативных путях развития, причём речь не обязательно идёт о построении «социализма», «социального государства», также звучат предложения и из правого политического лагеря. Однако в любом случае для всех проектов, претендующих на роль альтернативы неолиберальной модели, важным является то, кто отмечается в качестве политического субъекта.

Среди выступающих с критикой существующей системы выделяются популисты. Конечно, не все популисты являются противниками неолиберализма, взять, к примеру, нашумевшую немецкую право-популистскую партию «Альтернатива для Германии» и её позицию по мерам жёсткой экономии в отношении других стран ЕС[1].

Часто популизм сводят к риторике, что является верным лишь отчасти. В СМИ можно услышать, что популисты противопоставляют «народ» «элите», причём они сами провозглашают себя «представителями» «народа». В зависимости от политической окраски смысловая нагрузка двух терминов варьируется. Место «элиты» порой занимают «другие», к примеру, мигранты, иногда «народу» противостоят одновременно и «элиты» и «другие»[2]. Если с «элитой» всё более или менее ясно, то под «народом» могут пониматься как социальные низы, включающие пролетаризированные массы и мелкую буржуазию, так и какая-либо нация.

Подобное деление, являясь социологически не совсем точным и довольно дискуссионным, учитывая разницу дискурсов, использующих его, всё-таки отражает, хотя и в специфической форме, реально существующие общественные противоречия на различных уровнях, начиная производственным и заканчивая этнокультурным и бытовым уровнями, если речь идёт об уже упомянутых выше мигрантах. Ключевым, как неудивительно, является производственный аспект, а именно связанный с ним перенос производств и деиндустриализация как следствие.

Действительно, среди представителей мир-системной школы общим местом стал факт переноса производственных мощностей из стран центра в периферию и полупериферию, что привело к размытию классовой структуры обществ центра. Не обошли стороной эти процессы также Россию, хотя и не принадлежащую к центру. Выступая с конструктивной повесткой социальных преобразований и объединяя под знамёнами «народа» промышленный пролетариат, пострадавший вследствие деиндустриализации, наёмных работников сферы услуг и не только, находящихся в прекарном состоянии, мелкую буржуазию, в общем, всех «проигравших от глобализации»[3], левые популисты имеют больше шансов на успех в современных условиях, чем те, кто выступает с «классово верных» позиций, делая ставку на «рабочий класс», т.е. промышленный пролетариат, оказавшийся под серьёзным ударом деиндустриализации. Причём хотим мы этого или нет, а запрос на популизм проявляется не только на электоральном поле, но и на улице. Движение «жёлтых жилетов», характеризуемое как популистское и заявившее о себе ещё в 2018 г., так вновь дало о себе знать[4].

Подходя к заключению, несмотря на серьёзные различия политической, социально-экономической и культурной сфер стран ЕС и России, для российского читателя, заинтересованного в поиске наиболее эффективной политической стратегии для левых, было бы полезным обратиться к опыту европейских популистских партий и движений. В частности, можно было бы выделить статью Алессандро Драго «На пути к новому Европейскому союзу: почему популизм может спасти ЕС»[5]. Что касается других материалов, посвящённых популизму, то их существует немало как на русском, так и на других европейских языках. Проблема состоит в том, что тема популизма редко встречается в общественном пространстве, и то в этих случаях популизм как феномен предстаёт в негативном ключе, выступая как синоним демагогии, обещания простых решений и т.д. Неудивительно, намного лучше в плане освещения проблемы ситуация состоит в академической среде. Так, можно обратиться к публикациям ИЕ РАН, ИМЭМО и т.д., находящимся в открытом доступе для читателей.

Никита Самойлов

[1]

[1] Göpffarth. J. The rise of Germany’s AfD: From ordoliberalism to new right nationalism and into the Bundestag? / The London School of Economics and Political Science. 2017. URL: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/06/27/the-rise-of-germanys-afd/ (дата обращения: 17.09.2020).

[2]

[2] We live in a populist age – but who are «the people»? / The Conversation. 2018. URL: https://theconversation.com/we-live-in-a-populist-age-but-who-are-the-people-91793 (дата обращения: 17.09.2020).

[3]

[3] The Winners and Losers of Globalization: Finding a Path to Shared Prosperity / The World Bank. 2013. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/25/The-Winners-and-Losers-of-Globalization-Finding-a-Path-to-Shared-Prosperity (дата обращения: 17.09.2020).

[4]

[4] Снова «желтые жилеты» в Париже. Полиция разогнала демонстрацию, сотни задержанных / BBC Русская служба. 2020. URL: https://www.bbc.com/russian/news-54134977 (дата обращения: 17.09.2020).

[5]

[5] Drago A. (2018) Towards a new EU: Why populism can save the European Union, Review of European and Russian Affairs, 12 (1), pp. 1-17.