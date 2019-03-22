Венгерский вопрос в Румынии

Этнический состав румынского населения является практически однородным, если не считать одно, но очень важное этническое меньшинство. В стране проживает чуть менее 20 миллионов человек и 89 процентов из них – этнические румыны. Вторым по численности этносом являются венгры, которые составляют около 6,5 процентов. В основном венгры проживают в центральном районе Трансильвании и на севере Румынии, на границе с Венгрией.

До настоящего времени отношения румын и венгров, проживающих на территории Румынии полны противоречий. Причиной тому являются неутихающие споры о статусе самого мистического региона в Европе, как в румынском, так и в венгерском обществе. Интересен тот факт, что в спорах участвуют не только популисты и националисты, но и официальные представители власти обеих стран. Как румынская, так и венгерская сторона пытаются отстоять свои права на Трансильванию, приводя различные исторические факты. Обратимся к истории.

Трансильвания вошла в состав Венгрии уже в 1003 году. В 16-17 веках этой территорией владели турки (хотя трансильванское венгерское дворянство сохраняло некоторую автономию), после она перешла под контроль Австро-Венгерской империи. Но не вся территория была под управлением Австро-Венгрии. Валахия и Молдова (сейчас — исторический регион в Румынии, не путать с независимой страной Молдавией) вели долгое время самостоятельный образ жизни, формируя свою культуру. Та часть, которая оказалась во власти империи переживала процесс германизации. По итогам Первой Мировой войны Трансильвания перешла под румынский контроль, что закреплялось в Трианонском договоре, с предоставлением венграм автономии. Интересен тот факт, что армия Румынии в 1918 году дошла до Будапешта, и венгерское правительство вынуждено было пойти на подписание этого договора.

Первые попытки вернуть Трансильванию венгры предприняли в 1940 году, заручившись поддержкой Гитлера. Румыния же тоже поддерживала Гитлера, поэтому пришлось идти на уступки: Бухарест уступил Будапешту только северную часть региона, получив обещание получить Бессарабию и Одесскую область после победы Германии. Румынские погромы на севере не заставили себя долго ждать, что, безусловно, добавляет напряжённости на современном этапе.

После Второй Мировой войны северные территории вернулись под контроль Румынии, а позднее Чаушеску провел территориальную реформу, отменив тем самым венгерскую автономию в Румынии.

Так все продолжалось до падения коммунистического режима. Максимальной точкой обострения можно назвать 2010 год. Первым шагом стал съезд венгерских депутатов в Румынии. На съезде было провозглашено о создании автономии на территории трех жудецов (областей), которые максимально плотно заселены венграми-секееями. Секеи – этнос, который родственно близок к венграм, последние их считают «своими». Естественно, Бухарест не признал легитимность этих съездов. Впоследствии, митинги неоднократно разгонялись. Главные требования румынских сикеев – это статус венгерского языка, в первую очередь в городе Тыргиу-Муреш, население которого вполовину представлено венграми. Автономию поддержали партии Южного Тироля и Страны Басков.

В 2013 году конфликт вышел на международный уровень. Дело чуть было не дошло до разрыва дипломатических отношений. Конфликт произошел из-за флага секеев, который висел на административном здании и вошел в историю как «конфликт флагов». Политическая напряженность помогла обеим сторонам в подъеме националистических настроений и победе на выборах тех сил, которые разыграли эту карту максимально выгодно.

Сейчас Венгрия пытается применять «мягкую силу» в Трансильвании. В 2013-2014 годах венгры упростили процедуру получения гражданства. Трансильванские Венгры теперь могут их получать очень легко. Некоторые румынские политики (в основном националисты) утверждают, что именно эта выдача паспортов в будущем, при содействии Брюсселя, этот регион получит независимость, а впоследствии присоединится к Венгрии.

Помимо этого, после декоммунизации Румынии в 1989 году появилась партия Демократический союз венгров Румынии. Тут стоит отметить, что партия не маргинальная, она активно сотрудничает с демократическими румынскими силами. Помимо прав для венгров, она выступает за более тесную евроинтеграцию Румынии. Также два депутата от этой партии представлены в Европарламенте.

Вероятный прогноз на будущее Трансильвании – это сохранение статуса-кво. Самостоятельно Венгрия без помощи ЕС поменять статус Трансильвании не сможет. Но и Евросоюз вряд ли поможет, так как другим странам-членам не выгодны территориальные изменения в Европе, например Испании и Австрии. И тем не менее конфликт в ближайшее время вряд ли затихнет. А изменение статуса региона может привести к цепной реакции самоопределений в Европе.

Игорь Бирюков

Анастасия Родионова