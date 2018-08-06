К вопросу о концентрации банковского капитала в Российской Федерации

Банковская система Российской Федерации в соответствии с прописями неолиберализма является двухуровневой. На верхнем уровне находится Центральный банк Российской Федерации, он же Банк России (далее – ЦБ РФ). Он считается «независимым» от государства — на самом деле фактическим бесконтрольным и не несущим ответственности перед обществом.

На втором уровне находятся коммерческие банки. ЦБ РФ занимается лицензированием коммерческих банков и выдачей им кредитов под ключевую ставку (в настоящий момент 7,25 % годовых). Коммерческие банки, накинув сверх ключевой ставки свою маржу, выдают кредиты физическим и юридическим лицам.

С января 1991 года по 2 августа 2018 года в России было зарегистрировано 3 123 коммерческих банка. Не стоит полагать, что все они возникли одновременно, вовсе нет. Часть из них появилась тогда, когда о существовании других уже давно забыли, некоторые банки здравствуют и поныне.

В настоящее время в России осталось 482 банка. Сокращение числа банков стало результатом отзыва у них лицензий ЦБ РФ, добровольной ликвидации банков, а так же их слияний и поглощений. За 27 лет численность коммерческих банков сократилась более чем в шесть раз. В месяц ЦБ РФ отзывает лицензии в среднем у 5 – 6 коммерческих банков. Тенденция нормальная для капиталистической экономики. В финансовом секторе неминуемо идет процесс концетранции капиталов. Однако идеология неолиберализма одновременно требует поддержания конкуренции. В результате правительство изо всех сил старается поддержать эту абсолютно искусственную и нежизнеспособную банковскую систему. Был принят Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ, согласно которому, в случае отзыва лицензии у банка, вкладчик получает страховку на сумму вклада, но не более 1 400 000 руб. Для выплат этих страховок создана государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», имущество которого формируется в том числе из имущественных взносов ЦБ РФ – бюджетного учреждения, т.е. в конечном счете, за счет наших с вами налогов.

Для чего издан этот закон? Для того, чтобы стимулировать граждан переносить свои вклады из крупных надежных банков в мелкие банки, занимающиеся рисковыми операциями. Этим законом Правительство РФ искусственно поддерживает существование мелких банков за счет налогоплательщиков. Кстати, что-то не слышно воплей либертарианцев по поводу столь вопиющего вмешательства государства в свободную игру рыночной стихии. И я даже догадываюсь почему – если бы этого закона не было, то процесс концентрации банковского капитала (слияний, поглощений, банкротств, отзыва лицензий) пошел бы еще быстрее, семимильными шагами.

Кроме того, ЦБ РФ ежегодно расходует триллионы бюджетных (т.е. наших с вами) денег на санацию коммерческих банков (КОММЕРЧЕСКИХ, Карл!!!). Кому интересен порядок цифр, можете погуглить сами. Сравните сумму на санацию коммерческих банков и сумму дефицита бюджета Пенсионного фонда. Сумма санации в десятки раз больше дефицита Пенсионного фонда.

Но, несмотря на все усилия капиталистического государства сохранить мелкие банки, объективная экономическая тенденция к концентрации и монополизации банковского капитала пробивает себе дорогу. Число коммерческих банков неуклонно снижается. Это объективный закон развития и никакими законодательными актами и постановлениями его не остановить.

И вот, что интересно, вопреки догмам всех этих фридманов, хайеков и прочих мизесов, вешавших в Перестройку нам на уши лапшу про «отрицательный эффект масштаба», оказалось, чем крупнее банк, чем больше его уставный капитал, чем больше его обороты, тем банк устойчивей и демонстрирует нам во всей красе «положительный эффект масштаба»!

Либертарианцы могут нам возразить, что число банков искусственно сокращается из-за вмешательства ЦБ РФ. Нет, дорогие мои, вмешательство государства замедляет сокращение числа банков! Если бы не вливание государственных денег в коммерческие банки и не своевременное удаление с рынка «токсичных» банков, у которых отзывает лицензии ЦБ РФ, наш финансовый рынок сотрясали бы грандиозные кризисы, как в Америке конца 1920-х годов, когда банки закрывались десятками. Если бы не государственное вмешательство, направленное на искусственное поддержание конкуренции, численность банков в России была бы на порядок меньше.

Таким образом очевидно: дело не вообще во вмешательстве правительства в экономику, на которое сетуют наши либералы. Дело в том, в чьих интересах и зачем это делается. Вмешательство государства бывает прогрессивным, а бывает реакционным. Прогрессивное вмешательство, например, это действия государства диктатуры пролетариата по укреплению социалистической экономики. Реакционное вмешательство – это усилия капиталистического государства по сохранению частной собственности на средства производства вопреки объективным экономическим тенденциям к обобществлению средств производства.

Вмешательство российского неолиберального правительства в банковскую сферу является реакционным, ибо препятствует его скорейшей монополизации.

Какова же программа марксистов в отношении банков?

Национализация банков и объединение всех банков в единый государственный банк. Объявление банковской деятельности исключительной монополией государства. В целях облегчения жизни трудящихся, объявление кредитной амнистии по потребительским кредитам и ипотечным кредитам на приобретение единственного жилья.

Кстати, как-то незаметно прошел столетний юбилей декрета ЦИК Второго Всероссийского съезда Советов «О национализации банков». Не грех о нем напомнить и привести его текст.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ДЕКРЕТ

от 14 декабря 1917 года

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАНКОВ

В интересах правильной организации народного хозяйства, в интересах решительного искоренения банковой спекуляции и всемерного освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося населения от эксплуатации банковым капиталом, и в целях образования подлинно служащего интересам народа и беднейших классов единого народного банка Российской Республики, Ц.И.К. постановляет:

1) Банковое дело объявляется государственной монополией.

2) Все ныне существующие частные акционерные банки и банкирские конторы объединяются с Государственным банком.

3) Активы и пассивы ликвидируемых предприятий перенимаются Государственным банком.

4) Порядок слияния частных банков с Государственным банком определяется особым декретом.

5) Временное управление делами частных банков передается совету Государственного банка.

6) Интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены.

P.S. Как говориться, пока верстался номер. 3 августа 2018 года пришла информация об отзыве лицензии у «Нового промышленного банка (лицензия № 930) и ликвидации банка «Новое время» (лицензия № 3492).

Таким образом, по состоянию на 3 августа 2018 года в России существует 480 коммерческих банков. Так держать!

Источники: http://www.banki.ru/banks/memory/

http://www.banki.ru/banks/

Автор: Марксист