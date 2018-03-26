Власть и мусор

Есть определенный символизм в том, что именно нежелание властей разбираться с горами мусора в Подмосковье стало последней каплей, спровоцировавшей полномасштабный политический кризис. Люди жалуются, что их тошнит, что всё вокруг превращается в одну огромную свалку, но разве не хочется то же самое сказать об отечественной политике в целом?

Мы наблюдаем откровенное пренебрежение даже самыми базовыми интересами населения со стороны власти на всех уровнях. И неудивительно, что в такой ситуации мусорный кризис автоматически становится политическим. И происходит это независимо от того, каковы настроения на местах, поскольку именно власть своей реакцией политизирует протест. Если навстречу недовольным посылают полицию, если многочисленные провластные журналисты сразу объявляют родителей, дети которых заболели в Волоколамске, то ли иностранными шпионами, то ли сторонниками Алексея Навального, то вполне понятно, что градус конфронтации поднимается, а требования к власти становятся более радикальными.

Власть за прошедшие годы показала, что готова давать обещания, но не только не желает их выполнять, но даже превратила игнорирование собственных обещаний в краеугольный камень своей политики. Можно обещать что угодно, заранее зная, что ничего не будет делаться. Только, увы, это знает уже и население, а потому на обещания не покупается, требует практических шагов. И если свалки за два дня убрать невозможно, то губернатора Подмосковья Андрея Воробьева можно убрать со своего поста за две минуты.

Однако Воробьев по-прежнему на месте, а единственной жертвой протестов стал глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, которому подведомственное население ухитрилось разбить очки.

Неуступчивость и агрессивная неприязнь власть имущих к своим подданным рано или поздно обернется очень серьезными проблемами, но до тех пор, пока протест удается локализовать, всё будет идти своим чередом.

Тем не менее, радикализация и политизация протеста неминуемо ставит вопросы о том, как левым активистам взаимодействовать с вышедшими на улицы гражданами. Самый простой и самый вредный способ состоит в том, чтобы приехать на место событий и помахать флагами. В идеале — добиться от организаторов митинга, чтобы дали выступить и произнести пламенную речь, обличающую… Кстати, что в таком случае надо будет обличать?

С точки зрения либералов, мусорный коллапс – это только частный случай, метафора нынешней власти. И пока у нас правит Путин и существует данная власть, ничего хорошего не будет. Значит, надо не со свалками бороться, а свергать власть.

С точки зрения левых, проблема в капитализме, мусорный коллапс – это только частный случай, метафора буржуазного порядка. И пока у нас сохраняется капитализм, ничего хорошего не будет. Значит, надо не со свалками бороться, а свергать господство капитала.

Обе точки зрения по-своему верны. Только они вряд ли будут слишком популярны среди жителей Волоколамска или Балашихи.

Развивающемуся движению нужна помощь, но не в виде самодовольных поучений, а в виде содержательных практически применимых советов, в виде акций солидарности. Нужна информационная поддержка. Нужно не стараться попасть в кадр на фоне протестов, а приглашать лидеров и активистов на свои собственные каналы, чтобы они могли максимально подробно рассказать о своих проблемах и донести своё видение ситуации до как можно большего числа людей, включая самих же левых, зачастую питающихся сведениями из чужих источников и трактующих события на основе заранее готовых стереотипов.

Если мы хотим, чтобы протестные массы нас слышали, надо прежде всего самим научиться слушать. Не только слушать голос протестующих, но и почувствовать пульс реальной жизни, ритм практической низовой борьбы, сосредоточенной, порой, на очень мелких (в масштабах истории), но жизненно важных для конкретных людей проблемах.

Политическое будущее протестного движения определяется не радикализмом лозунгов и даже не массовостью первоначальных митингов, а тем, насколько долго люди будут способны продолжать начатое, смогут ли они развивать свои успехи, формировать и расширять свою повестку. Мы можем и должны помочь в этом. Но не размахивая флагами, а налаживая работу именно в тех сферах, где мы действительно можем что-то изменить.

Если движение не будет задавлено и распылено, то призыв убрать мусор неизбежно, даже без нашей помощи, сменится требованием убрать власть. А для того, чтобы практически сделать и то, и другое, недостаточно радикальных призывов, нужно практическое и применимое в общественной жизни знание.