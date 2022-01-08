Левые в кризисе. И выхода пока не видно

Вероятно, нынешний момент – самое мрачное время для левых, начиная с 1990-ых. Наши последние победы (СИРИЗА, Корбин, «Подемос» etc.) хуже поражений. Каждый наш «успех» последних лет заканчивался головокружительным провалом и деморализацией. Результаты последних выборов в Европейский парламент (5,6 %) – это стыд. Победа “Новой демократии” в Греции после “красной пятилетки” Ципраса – это стыд. За последние годы «радикальные левые» в Европе нигде не получали больше 7-8%. Последние оплоты «социализма» ХХ века трещат по швам. На той же Кубе вопрос уже стоит не между рабочей демократией и бюрократическим режимом, по инерции сохраняющим некоторые прогрессивные элементы, а о том, кем будет осуществлена окончательная реставрация капитализма – бюрократией из правящей компартии или силами открытой контрреволюции.

Да, кое-где удалось не допустить или отстранить правых и ультраправых от власти. Но избрание Байдена в США – это не победа и даже не передышка, пока праворадикалы с автоматами получают оправдательные вердикты за убийства. Противодействие христианским демократам в Германии и консолидация левого электората вокруг социал-демократов едва не стоило левым из Die Linke фракции в Бундестаге.

На пост-советском пространстве дела обстоят не лучше. Всё, что шевелится левее центра, если не посажено на короткий поводок, то либо уничтожено, либо готовится к уничтожению. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить под какой пресс попали недавно активисты и активистки «Социалистической альтернативы», даже вполне системная и до недавнего времени рукопожатная у элит КПРФ пошла под нож.

Да, есть отдельные успехи. Товарищи из датского «Красно-зелёного альянса» получили впечатляющий результат на муниципальных выборах и потеснили социал-демократов. При этом, эсдеки остались крупнейшей в местных органах власти партией. И что делать с этой весьма условной победой, как я понимаю со слов датского политолога и марксиста Акселя-Владимира Карлсена, они сами не очень понимают. С одной стороны им надо продвигать антикапиталистическую повестку, а с другой – быть эффективными администраторами в рамках буржуазной демократии. Безусловно, движения Black Lives Matters И Fridays for the future были вдохновляющими, очень массовыми и близкими к нашей повестке. Но всё, что мы знаем об этих сетевых движениях – только то, что это всё очень прогрессивно и с ними надо работать. Когда-нибудь в учебниках истории напишут про эти движения и про опыт Сиэтлской коммуны, но это будет потом. Какие выводы мы сделали из участия в них и что они значат для нас в практическом отношении? У меня нет ответов на эти вопросы.

Начиная, наверное, с экономического кризиса 2008-го из каждого утюга слышится про «исторический шанс» и «окно возможностей» для левых, но в это окно почему-то пролазят только ультраправые или самые «ядерные» неолибералы. И происходит это, зачастую, там, где это казалось маловероятным или вовсе невозможным. Все эти сдвиги и кризисы, хотя и ведут к выходу из существующего порядка вещей, но не дают нам никаких преимуществ и не облегчают задачу, а скорее наоборот.

Когда слышишь очередное бряцание оружием, начинает казаться, что это конец. Но ни у одного из марксистских теоретиков вы не найдёте утверждения о неизбежности «последнего и окончательного» кризиса капитализма. Просто каждый из этих кризисов будет порождать новую нормальность и мне бы не хотелось узнавать, какой она будет. Алармисты совершенно не правы, когда говорят, что времени у нас, во всех смыслах, осталось мало. Да, его не настолько много, как раньше, и надо конкретизировать – для чего? Но единовременный апокалипсис – слишком простой и сравнительной лёгкий конец, а эта агония может растянуться даже не на десятилетия.

Да, в конце календарного года на горизонте показалась надежда. В Чили, стране, пережившей одну из самых ужасных правых диктатур, президентом был избран демократический социалист Габриэль Борич. Это вселяет некоторый осторожный оптимизм, но стоит помнить, что Южная Америка уже переживала левый поворот чуть более десяти лет назад, и тогда умеренные социалистические лидеры ограничились проведением реформ в рамках существующей системы, не затронув её основы. Боливарианский социализм в Венесуэле при президентстве Николаса Мадуро и вовсе превратился в злую карикатуру, крушение которой стало лишь вопросом времени. Станет ли исключением победа Борича, зависит не только от него самого, но и от самих чилийцев. Поэтому, вопрос о том, станет ли Чили примером для региона остаётся открытым. На ум приходит горький пример эквадорского президента Ленина Морено, который идя на выборы с левой программой, после прихода к власти переобулся в прыжке и начал реализовывать правую политику на всех уровнях, начиная с экономики и заканчивая фактической сдачей Джулиана Ассанжа властям Соединённых Штатов.

Сложно сказать, почему левые оказались в таком плачевном положении, но очевиден тот факт, что готовых рецептов по выходу из сложившегося кризиса нет. И, пытаясь найти верный путь, нам придётся ещё не раз ошибиться. Самое главное – извлечь опыт даже из самой тяжёлой для нашего движения ситуации и не заниматься самоуспокоением.