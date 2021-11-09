Когда социалисты вернутся в большую политику

Российские социал-демократы слабы не из-за того, что нет собственной партии, профессиональных политиков и денег. Слабость в неумении объединить избирателя в политическую силу. И это неумение продиктовано собственными заблуждениями.

Объединяет не идеология, а деятельность

Первое заблуждение антикапиталистическое: если капитализм обречён, то нужно сосредоточиться на будущих общественных отношениях, а не думать о том, как капитализм и буржуазная демократия исчезнут. Но капитализм обречён не исторически, а из-за внутренних противоречий. Сами по себе внутренние противоречия капитализм не уничтожают, они только создают исторические условия классовой борьбы. И если не получается вести классовую борьбу в условиях буржуазной демократии и в ней побеждать, то нет смысла мечтать о будущем.

Обострение же классовой борьбы зависит от деятельности, а не от идеологических убеждений. Увлечённость же идеологией, а точнее идеализация её у левых, связано с отсутствием политических навыков борьбы в условиях буржуазной демократии. Когда люди не могли обуздать природные стихии, они строили храмы и молились Богу. И основной их спор был какому Богу молиться и как правильно молиться. От политического бессилия левые погрязли в бессмысленных идеологических спорах, чья программа лучше.

Что касается деятельности социал-демократов, то она основывается, пока существует капитализм, на тезисах последней главы «Манифеста коммунистической партии».

Первое, здесь и сейчас бороться самыми решительными методами за улучшение положения рабочего класса. Это обостряет внутренние противоречия капитализма.

Второе, не отказываться ни при каких условиях от критики частной собственности. Рабочему классу всегда придётся бороться за улучшение своего положения при частной собственности.

Третье, выстраивать массовое демократическое движение. Рабочий класс самый массовый класс, и эту массу без демократических принципов не организовать.

Четвёртое, никогда не скрывать своих убеждений и быть готовым их отстаивать всеми возможными способами.

Не социальные протесты политизируются, а политика социализируется

Второе заблуждение большевистское: социально-экономической борьбой завоёвывать политические права, потому что в условиях самодержавия, то есть отсутствия демократии, нет иного пути в завоевании власти. То есть люди начинают протестовать во дворах, во времена Ленина на фабриках, по социально-экономическим причинам, а уже потом объединяются в политическую силу.

Но уличные протесты никогда не становятся массовым политическим движением, потому что политические требования определяются классовым интересом, а не социально-экономической ситуацией. И как пример экологические протесты, на которые съезжаются настолько разные люди, что объединиться политически в принципе невозможно.

На деле всё наоборот. Социальные протесты результат политической борьбы. В политической борьбе люди объединяются с одинаковыми интересами, осознают себя как класс. А уже после того, как люди объединились, они могут вести активную социальную борьбу с позиции своих классовых интересов. Важность и первоначальность политической борьбы в объединении людей.

В России нет партии демократических левых не из-за того, что отсутствуют профсоюзы, опора партии. А наоборот, из-за отсутствия массовой социал-демократической партии в стране нет сильного профсоюзного движения. Ведь партия социал-демократов уже объединит рабочих, которые будут готовы организовать профсоюз на предприятиях. И не нужно будет стоять на проходной и конфликтовать с охраной предприятия.

Побеждает не политический опыт, а масштаб политической активности

Третье заблуждение анархистское: политическая организация развивается от простого к сложному. То есть набираться опыта сначала на муниципальных выборах, потом муниципальные депутаты побеждают на региональных, а потом уже с большим опытом на федеральных.

На деле же всё решает количество, которое переходит в качество. То есть важен масштаб участия в выборах. Если партия преодолела 5% барьер в парламент страны, значит она уже должна пройти во все региональные парламенты. То есть будет представлена меньшинством в 85 регионах.

Или чтобы пройти 5% барьер на федеральных выборах, надо на этих же выборах победить в 38 одномандатных округах, при расчёте 30% избирателей проголосуют за партию при явке не выше 60%. А если учесть, что 2/3 регионов состоят из одного и двух федеральных округов, значит, что не более чем в 35 регионах партия должна быть большинством в региональном парламенте. Ведь если на федеральном округе проголосовало большинство за кандидата, значит на региональных избирательных округах за кандидатов проголосует тоже самое большинство. К тому же во всех местных самоуправлениях, которые входят в федеральный округ, у партии также будет большинство.

То есть пока партия не научилась масштабно побеждать на муниципальных выборах, то не сможет побеждать на региональных и федеральных. Нужны не столько известные и опытные кандидаты, сколько постоянно, ежегодно участвовать во всех муниципальных выборах, чтобы достигнуть необходимого количества сторонников в каждом муниципалитете. Да и собрать несколько сотен подписей на муниципальных выборах проще, чем десятки тысяч на федеральных.

Политическая активность зависит не от просвещённости, а от социальной среды

Четвёртое заблуждение либеральное: политическая сознательность зависит от просвещённости людей. В итоге получается, левые организуют кружок для просвещения людей, чтобы потом просвещённые люди организовали кружок для просвещения людей. Никакого политического навыка такое просвещение не даёт, потому что люди ведут себя в соответствии с жизненными условиями, а не в зависимости от того, что прочитали в книжках. Поэтому люди крупных, больших и малых городов отличаются не своей просвещённостью, а условиями жизни.

В крупных городах большое скопление молодёжи, интеллигенции, мелких бизнесменов. Отсюда политическая активность. Но при высоком уровне протеста, молодёжь не голосует, а интеллигенция и мелкие бизнесмены вместе взятые не представляют даже электорального меньшинства, так их мало. Поэтому политика должна выстраиваться на расширение политической повестки, выходя за рамки интересов крупного города.

В больших города люди в основном семейные, они заняты детьми. Поэтому у них нет времени на политику. Отсюда и низкий уровень политической активности, но зато активно голосуют. В больших городах все мероприятия необходимо организовывать учитывая взрослых с детьми. Вообще выстраивать политику, которая позволит родителям на время освободиться от заботы о детях, чтобы появилось свободное время, в том числе и на политику.

В малых города проблема в социально-культурной изоляции. Из-за чего там складывается апатия и бессилие, и полностью отсутствует политическая активность. Поэтому организация социально-культурных мероприятий в малых городах, хоть раз в год, позволит повысить активность людей. Так как они будут осознавать, что их проблемы выходят за пределы маленького города.

Нужно формировать политику ориентируясь на социальные условия, в которых находятся люди. А уже после того, как люди становятся политически активные, они просвещаются.

И последнее. Политика — диалог не народа с властью, а диалог между людьми.