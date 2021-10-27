Культурный геноцид в Палестине

Произраильская публика в социальных сетях поспешила наброситься на отмеченную наградами ирландскую писательницу Салли Руни, как только она заявила, что «решила не продавать… права на перевод своего бестселлера «Прекрасный мир, где ты» израильскому издательству».

Как и следовало ожидать, обвинения были сосредоточены на стандартной клевете, используемой Израилем и его сторонниками против любого, кто осмеливается критиковать это государство и проявляет солидарность с угнетенным палестинским народом.

Похвальные действия Руни ни в коей мере не были «расистскими» или «антисемитскими». Напротив, это было воспринято как демонстрация поддержки пропалестинского Движения за бойкот и санкции (Boycott Divestment and Sanctions Movement (BDS). Идеология этого движения базируется на антиколониальных и антирасистских политических дискурсах.

Сама Руни дала понять, что в основе ее решения не публиковаться в издательстве Modan Publishing House, которое тесно сотрудничает с правительством Израиля, лежат этические ценности.

«Я просто не думаю, что в нынешних обстоятельствах для меня было бы правильным заключить новый контракт с израильской компанией, которая публично дистанцируется от апартеида и поддерживает права палестинского народа, закрепленные в ООН», — сказала она в заявлении от 12 октября.

На самом деле, утверждение Руни не касается самого языка, поскольку она заявила:«Права на перевод моего нового романа на иврит все еще доступны, и если я найду способ продать эти права в соответствии с руководящими принципами институционального бойкота движения BDS, я буду очень рада и буду гордиться этим».

Руни — не первый интеллектуал, занявший этическую позицию против любой формы культурной поддержки израильских институтов, особенно тех, которые публично одобряют израильскую военную оккупацию Палестины и получают от нее выгоду. Ее позиция согласуется с аналогичными позициями других интеллектуалов, музыкантов, художников, авторов и ученых. В постоянно расширяющийся список входят Роджер Уотерс, Элис Уокер и покойный Стивен Хокинг.

Движение BDS совершенно ясно показало, что, по словам соучредителя движения Омара Баргути, «палестинский бойкот направлен только на те учреждения, которые участвуют в планировании, оправдании, обелении или ином увековечении Израилем нарушений международного права и прав палестинцев».

Конечно, некоторые до сих пор не убеждены правдивостью принципов движения. Эти критики движения BDS намеренно объединяют антисемитизм и законную форму политического выражения, направленную на ослабление и изоляцию самой экономической, политической и культурной инфраструктуры расизма и апартеида. Того факта, что многочисленные евреи-антисионисты являются сторонниками и защитниками движения, недостаточно, чтобы заставить критиков пересмотреть свою ошибочную логику.

Одно из самых «вежливых» обличений Руни, появившееся в журнале Jewish Forward, было написано Гитит Леви-Пас. Логика автора, мягко говоря, вызывает недоумение. Леви-Пас обвинила Руни в том, что, отказавшись дать разрешение на перевод ее романа на иврит, она исключила «группу читателей из-за их национальной принадлежности».

Автор Jewish Forward не одна виновна в смешении политической этики и национальности. Израильские сионисты делают это само собой разумеющимся, когда сионистская идеология и еврейская религия — и, в данном случае, язык — довольно часто отождествляются. В результате определение «антисемитизма» было расширено и теперь включает антисионизм, хотя сионизм – это современная идеологическая конструкция. Поскольку Израиль определяет себя как еврейское и сионистское государство, отсюда следует, что любая форма критики политики Израиля часто изображается как форма антисемитизма.

Одним из наиболее интересных аспектов этого разговора о языке является то, что иврит использовался Государством Израиль с момента его основания в 1948 году как язык угнетения. В сознании палестинцев, где бы то ни было в Палестине, иврит редко используется как средство коммуникации в культуре, литературе, социальном сосуществовании и т.п. Вместо этого все военные постановления, создаваемые израильской армией, включая захват территории и снос домов, не говоря уже о слушаниях военного суда и даже о расистских антипалестинских песнопениях на футбольных стадионах, передаются на иврите. В таком случае палестинцам прощается, если они не рассматривают современный иврит как язык широкого использования или даже безобидного повседневного общения.

Эти оценки не являются результатом только повседневного опыта. Сменявшие друг друга правительства Израиля на протяжении многих лет принимали многочисленные законы, чтобы поднять иврит за счет арабского. На протяжении более семи десятилетий этническая чистка палестинского народа сопровождалась стиранием его культуры и языка, от заменой на иврит исторических арабских названий городов, деревень и улиц до сноса древних палестинских кладбищ, оливковых рощ, мечетей и церквей. Израильский этноцид — главный пункт израильской политической повестки дня.

Закон об израильском национальном государстве 2018 года, в котором иврит был признан официальным языком Израиля и понижен арабский до «особого статуса», стал кульминацией многолетней безжалостной централизованной израильской кампании, единственной целью которой является господство над палестинцами не только политически, но и культурно.

Учитывая все это, лицемерие сторонников Израиля очевидно. Они приветствуют или, по крайней мере, хранят молчание, когда Израиль пытается разрушить и похоронить палестинскую культуру и язык, но возмущаются, когда уважаемый автор или почитаемый художник пытается, хотя и символически, продемонстрировать солидарность с угнетенным и оккупированным палестинским народом.

Палестинское движение бойкота BDS осознает свою моральную миссию, поэтому никогда не может дублировать тактику израильского правительства и официальных институтов. BDS стремится оказать давление на Израиль, напоминая людям во всем мире об их моральной ответственности перед палестинцами.

BDS не нацелена на израильтян как на отдельных лиц и ни при каких обстоятельствах не нацелена на евреев из-за их национальности или еврейского языка как такового. Израиль, с другой стороны, продолжает преследовать палестинцев как народ, принижает их язык, разрушает их институты и систематически разрушает их культуру. Это справедливо называют культурным геноцидом, и наша моральная ответственность — остановить его.

Перевод Парвины Алиевой

Источник:http://www.ramzybaroud.net/the-cultural-genocide-in-palestine-on-sally-rooneys-decision-to-boycott-israel/