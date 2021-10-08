Люди не хотят голосовать за такую оппозицию

Если люди против, это ещё не значит, что они за. Оппозиция не хочет признавать очевидное: за них не хотят голосовать. Люди устали не только от Путина, но и от несменяемости оппозиции, которая уже как двадцать лет проигрывает Путину.

В 2007 году 45 млн голосов за «Единую Россию», 2011 — 32 млн, 2016 — 28,5 млн, 2021 — 28 млн. В 2016 году в сумме протестный электорат составил 23 млн человек. В 2021 году за «Единая Россия» 28 млн человек, а против 27 млн человек. То есть даже при фальсификации за «Единую Россию» существует паритет сил. «Новая газета» уже поспешила заявить о фальсификации 14 млн голосов, 13% от всех избирателей, а реальная явка 38%. В Приморском крае считается, что было сфальсифицировано 5% голосов, которые помогли победить «Единой России», значит реальная явка была 39%. То есть решающим была не фальсификация, а неявка.

Но фальсификация 14 млн бюллетеней очень спорная величина. По сути дела, за основу взяли регионы с низкой явкой и самыми маленькими результатами «Единой России». Но при низкой явке распределение голосов будет неравномерным. В одном регионе на несколько процентов будет больше сторонников «Единой России», в другом — сторонников оппозиции. И это не значит, что в регионе, где было большинство за «Единую Россию», обязательно была фальсификация.

Тоже самое с электронным голосованием. У протестного избирателя нет доверия к такому способу голосованию, соответственно в электоральном голосовании будет большинство людей лояльные власти. Поэтому электронное голосование дало такой результат. Но это, кстати, не отменяет технические претензии к такому голосованию.

В реальности же «Единую Россию» вытянули «электоральные султанаты». Есть закономерность, чем ниже явка, тем лояльней голосуют. Но в нашем случае, уже даже лояльный избиратель, голосует против. А если же явка растёт, то разрыв между кандидатами сокращается. В «электоральных султанах» всё наоборот. Чем выше явка, тем все в едином порыве отдают свои голоса за «Единую Россию». И вот такие данные свидетельствуют о фальсификации. В общем не 13%, как пытаются доказать, «Единая Россия» получила голосов, а около 20% или 22 млн избирателей, что сопоставимо с социологическими опросами. И получается, фальсификация в пределах 6 млн бюллетеней. То есть приписано не 13%, а около 6%. В этом случае выборы можно признавать, фальсификация большая, но не критическая.

Но Кремль научился манипулировать сознанием протестующих. Наглядная фальсификации отбивает желание протестного избирателя голосовать. Если людям постоянно показывать фальсификации, то все убеждаются в безысходности выборов. И никто не показывает, что эти нарушения можно устранять. Фальсифицирует не система, а люди. Следовательно, можно создать условия, в которых эти люди не смогут фальсифицировать.

Фальсификация не столько даёт дополнительные голоса власти, сколько обеспечивает низкую явку. То есть чем громче оппозиция кричит о фальсификации, тем меньше людей ходят на выборы голосовать за эту оппозицию.

Явка не спонтанное явление

Оппозиционно настроенные кандидаты думают, что без всяких усилий можно выиграть выборы, потому что люди недовольны. Поэтому надо быть в списках, когда этот недовольный избиратель придёт голосовать. Но увы. Если сами политики не стараются, то зачем уж тогда людям хотеть идти на выборы. Именно активность политиков побуждает людей голосовать, а не внутреннее недовольство.

Кремлёвские политтехнологи хорошо освоили способ манипуляции протестным избирателем. Достаточно было не допустить нескольких кандидатов, заставить их уехать из страны, как либеральные медиа подняли истерику об отсутствии выборов. В итоге либеральные медиа убедили недовольных людей не идти на избирательные участки.

К тому же Кремль неплохо извлёк урок из 2011 года. Не допустили ряд либеральных кандидатов по той простой причине, что они, хоть и не победят, а протестную волну будут раскачивать. Либералы за 30 лет имели очень маленькие шансы на выборах, но при этом всегда очень громко голосят, что у них украли голоса. Что у людей украли выборы, которых, по словам этих же либералов, у людей нет. Но даже тех, кого допускают, демонстрируют очень низкие результаты. Так что нет смысла воровать голоса у тех, за кого и так не голосуют.

Кремль получает нужные результаты, не потому что так запланировал, а потому что использует грамотных политтехнологов, которым противостоит сборище дилетантов. Выборы — не борьба политиков, а работа политтехнологов, где побеждает тот, кто сделает меньше всего ошибок. А так как Кремлю противостоят дилетанты, которые на каждом шагу делают ошибки, то и не тяжело их обыгрывать.

Навряд ли Кремль заранее рассчитал, что на этих выборах уступят 19 мест, а за «Единую Россию» должно проголосовать на полмиллиона меньше, чем запланировали. Но в Кремле неплохо оценивают ситуацию и применяет нужные технологии. Например, зная, что «Единая Россия» наберёт мало голосов по списку на выборах в Законодательное Собрание Приморского края, изменила распределение мест. Только 1/3 мест распределяется по партийным спискам, а 2/3 по одномандатным округам.

«Умное голосование»: один пафос и никакой пользы

Если «Умное голосование» работало бы, то мы наблюдали бы изменения не только в тех случаях, где и так они наблюдаются, но и улучшение позиции выбранного кандидата, сокращающее разрыв с кандидатом от ЕР. То есть измерять с каким отрывом проиграли кандидаты от «Умного голосования». Важно не то, сколько победило, а с каким отрывом проиграли.

Но «Единая Россия» уступила всего 5 одномандатных округов, а в общем отдала 19 мест в парламенте. Пропагандисты «Умного голосования» может сослаться на то, что люди не пришли. Но в том-то и смысл «Умного голосования», чтобы люди голосовали. Да и не существует никакого размывания голосов по партийным спискам. В 2016 году 5% проголосовавших избирателей не были представлены в парламенте. В 2007 — 4,5%. В 2011 — 3%. В этом случае самый нерепрезентативный парламент был в 1995 году, где 31% проголосовавших избирателей не были представлены в парламенте, а парламентские партии представляли только 32,5% от всех избирателей. И в 2003 году парламентские партии представляли только 39% избирателей., а не представлены 15,5% проголосовавших избирателей. На данных выборах 4,5% в общей сумме набрали непроходные партии. Это на 0,8% меньше, чем на предыдущих выборах, или на 900 тыс. голосов.

Но самое интересное какие партии потеряли. Конечно, либеральные партии: «Яблоко», «Партия Роста», «Гражданская платформа» в общем потеряли 700 тыс. голосов. Но голоса потеряли в том числе и правые партии: «Родина» 350 тыс. голосов и «Коммунисты России» 500 тыс. голосов. Но если предположить, что у Навального есть сторонники среди правых, то в общем «Умное голосование» оттянуло у малых партий 1,5 млн голосов.

На этом фоне интересно положение «Коммунистов России», которых считают спойлерами КПРФ. Но при росте голосов за основную партию растут голоса у спойлера. А тут получается наоборот. КПРФ оттянула голоса у спойлера.

Ещё важное событие, ЛДПР потеряла 2,5 млн голосов. Но эти голоса навряд ли распределялись среди парламентских партий, так как ЛДПР и так парламентская партия. Но мы видим, что «Новые люди» получили почти 3 млн голосов. А так как электорат схож, умеренная либеральная молодёжь, то можно предположить, что от ЛДПР ушли к “Новым людям”.

КПРФ же улучшила свои показатели всего на 3,5 млн голосов. И это не самый лучший показатель. В 2011 году за КПРФ проголосовало 12,5 млн, а сейчас только 10,5 млн избирателей. Получается, КПРФ уже не представляется в обществе как сильная оппозиционная партии. Также улучшила свои показатели «СРЗП» на 900 тыс. голосов.

Нужно учесть, что Партия пенсионеров, «Зелёные» и представленные на этих выборах «Зелёная Альтернатива» и РПСС — это дополнительно 1,3 млн голосов, что скорее всего связано с увеличением явки. Получается, малые партии с «Новыми людьми» дополнительно привлекли виде явке 1,5 млн избирателей.

В общем максимально возможная оценка «Умного голосования» 3,5 млн голосов: 2 млн голосов привлечённые явкой и 1,5 млн голосов от малых партий. Если за «Умным голосованием» стояло хотя бы 3,5 млн человек, то оно могло бы существенно влиять на расклад сил.

Если «Умное голосование» рекомендовало бы голосовать за какую-либо малую партию либералов, то 3,5 млн избирателей при явке в 51,5% дало бы 7 млн голосов и преодоление 5% барьера. Но даже если бы проголосовало только 1,5 млн избирателей, это 3% голосов, которые дают государственное финансирование и право избираться без сбора подписей. Получается, команда Навального специально саботировала прохождение малых либеральных партий, чтобы дальше быть лидерами протестного движения, потому что протестная партия, проходящая в парламент, тут же вокруг себя объединит соответствующие настроения. Или у приложения «Умное голосование» нет и 1,5 млн пользователей.

Наверно по этой причине приложение удалил Google и Apple. Корпорации зарабатывают деньги на массовых продуктах. А так как приложение «Умное голосование» не пользуется спросом, а проблем создаёт много, его и удалили. «Умное голосование» не поддержало ни одну малую партию либералов, потому что тогда всем было бы ясно, что это приложение просто блеф.

А давление на «Умное голосование» нужно было для отвлечения внимания. Сколько было внимания к «Умному голосованию», а сколько к реальным социально-экономическим проблемам, из-за которых у «Единой России» падает рейтинг. Благодаря «Умному голосованию» Кремль убрал из политической повестки неудобные темы.

Вывод

В обществе назрела потребность на полное обновление политической системы. Не только смена Путина, но и замена надоевших всем старых оппозиционеров. У новых партий появляется шанс. Это не только “Новые люди”. Партия пенсионеров также улучшила положение. К тому же люди устали от радикализма оппозиции. В обществе сложился запрос на умеренную политическую повестку. Людям нужны новые герои.