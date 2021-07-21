«Дети семьи трудовой»

«…Отец мой, правда, мужик был,

а я вот в белой жилетке, желтых башмаках…»

Ермолай Алексеевич Лопахин,

персонаж пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад»

У современного руководящего класса России, пришедшего на смену либерал-реформаторам 90-х, есть одна интересная особенность. Дело в том, что они в значительной мере… выходцы из народа. Странно что на это почти не обращают внимание, ведь это очевидный факт, тем более сами они этого вовсе и не скрывают.

Так, президент Путин часто повторяет, что он – из простой ленинградской рабочей семьи и это — правда. Его отец – тоже Владимир Путин — родился в деревне, перебрался в Ленинград, работал на вагоностроительном заводе, воевал. Правда, дед – Спиридон Путин работал поваром в наркомовской столовой, лично знал Ленина и Сталина, но никаких преференций сыну Спиридона это не дало. Не настали еще времена, когда охранника назначают губернатором лишь за «близость к телу». Мать Путина – Мария Шеломова тоже бывшая крестьянка, потом заводчанка. Родился и рос будущий президент в комнатке коммунальной квартиры на окраине «северной столицы». Если бы не согласие КГБ принять его в свои ряды, неизвестно как сложилась бы его судьба.

Отец главы Совфеда – Валентины Матвиенко Иван Тютин – фронтовик, работал завхозом. Мать сенаторши, когда она познакомилась с будущим мужем-завхозом, трудилась посудомойкой. Потом, правда, доросла до костюмера в театре. Сама Валентина Ивановна избежала распределения на периферию и осталась в Ленинграде благодаря замужеству, а то бы вернулась в Черкассы и работала на пищекомбинате как ее сестра Людмила. Путевку в жизнь Матвиенко дал ленинградский комсомол.

Спикер парламента – единоросс Володин родился и рос в рабочем поселке на Волге. Вырос без отца, который умер рано. Мать – простая учительница начальных классов сельской школы. Семья многодетная. Пробивал себе дорогу сам, в институте вступил в КПСС в 1985 году, но карьеру сделал в научной среде (партия уже перестала быть «лифтом»), оттуда ушел в политику.

Председатель правительства Михаил Мишустин родился в Лобне, отец – простой работник службы безопасности аэропорта, мать – медсестра в том же аэропорте. Тоже «поднялся» благодаря хорошей учебе, на госслужбу пришел из науки.

Про главу СВР Сергея Нарышкина журналисты сплетничают, что он потомок «тех самых Нарышкиных», но «Википедия» утверждает, что дед Сергея Евгеньевича был питерский пролетарий, рабочий оборонного завода, умер от истощения в блокаду. Родители тоже высокими постами и доходами не отличались.

Всесильный Игорь Иванович Сечин, занимавший ряд высоких постов, а теперь руководящий «Роснефтью» и удивляющий всех величиной своей зарплаты — сын простых рабочего и работницы ленинградского металлургического завода.

«Правая рука Путина» силовик Шойгу — сын редактора маленькой районной газеты в небольшом городишке Чадане, мать – зоотехник. Сам Шойгу начинал трудовой путь простым мастером.

Еще один силовик, глава ФСБ Николай Патрушев – сын военного моряка. Отец – из крестьян, мать – медсестра.

Наконец, Виталий Мутко – член Совфеда, бывший зампреда правительства – вообще сын грузчика из обычной станицы Краснодарского края. Первое образование получил в ПТУ, работал поначалу матросом-мотористом в речном флоте.

В общем за редкими исключениями (Кириенко – сын профессора философии, Медведев, чьи отец и мать – преподаватели Ленинградского пединститута), которые только подтверждают правило, потому что это – «белые вороны» в их среде, «системные либералы», практически все руководство путинской России имеет вполне простонародное происхождение. Их отцы, матери, деды и бабки — те, про кого в советские времена была песня:

Вышли мы все из народа,

Дети семьи трудовой

Сами они не учились в элитных школах, не отоваривались в спецраспредителях, не жили в «сталинских высотках», не отдыхали в закрытых крымских санаториях, а то и в Болгарии или Румынии. Папы и мамы их не устраивали в престижные институты, не «отмазывали от армии». Они не шатались по улицам в «брюках-дудочках» или в заграничных джинсах, отрастив волосы до плеч, не ломали язык американским английским. Они одевались скромно, зубрили учебники, изучали иностранные языки, вступали в комсомол и в партию, упорно лезли наверх, делали карьеру, зная, что в случае чего, им никто не поможет, не подстрахует и что ошибка будет стоить им возвращения в бараки и квартирки их детства. Они те, кто своему взлету (а к концу советской эпохи они уже занимали пусть и не самые высокие, но и не низшие посты) обязаны, как ни парадоксально, Советской власти и ее «социальным лифтам»…

И этим они принципиально отличались от либерал-реформаторов 90-х, которые были выходцами из высших слоев, из номенклатуры – партийной, советской или на худой конец научной, профессорской или писательской, которые в юности слыли «золотой молодежью», были «стилягами», «хипповали», которых папы и мамы пристраивали на уютные местечки в НИИ, в редакциях, в консульствах, где они пользовались всеми благами, тихо ненавидя свою страну, именуемую ими «совок» и свой народ, который они звали «быдло». Это я о Егоре Гайдаре – сыне контр-адмирала, завотдела центральной газеты «Правда», о Чубайсе – сыне армейского полковника – начальника кафедры марксизма-ленинизма в военном училище, о Петре Авене – сыне профессора, члена–корреспондента Академии наук СССР, об Андрее Козыреве – внуке двух полковников, сыне работника Министерства внешней торговли, жившего в Брюсселе (где и родился будущий ельцинский министр) и многих других.

Да и самого Бориса Ельцина – внука репрессивного кулака, арендовавшего 12 га земли, владельца 2 мельниц, нанимателя множества батраков, выходцем из народа язык не повернется назвать. Кулаки – не народ, а сельская буржуазия (фамилия Ельцина кстати, была «Ельцын», он ее изменил, чтоб КГБ не прознал про судимость деда и не «закрыл» ему карьеру в партии). Были, конечно, исключения – одиозный министр обороны «Паша-Мерседес», парень с образцовой рабоче-крестьянской биографией (батя –слесарь, мать — доярка), но верный служака олигархов. Однако, где их нет, исключений.

И вот что удивительно: реформы ельцинской команды, конечно, были людоедскими. Ельцин, Гайдар, Чубайс и их камарилья народ не жалели, потому что к нему не принадлежали и его откровенно не любили. Но можно было бы предположить, что когда им на смену придут чиновники из народа, накал антинародных реформ стихнет. А получилось ровно наоборот. Придя к власти, «новая генерация» выходцев из народа первым делом лишила трудящихся пенсий из бюджета, и создала для них Пенсионный фонд, куда работодатели должны отчислять деньги из зарплат самих работников. Госпенсии оставили только себе подобным – военным, правоохранителям, чиновникам. Потом они сделали страховой, то есть платной, медицину для народа (госслужащим, особенно в мундирах, оставив бесплатную, ведомственную), и начали вообще потихоньку переводить ее на «коммерческие рельсы». Под сурдинку они стали «оптимизировать», а говоря по-русски сокращать сельские больницы и школы, что означало смерть для малых поселений, таких как поселки и станицы, где родились Володин и Мутко. В 2005 пост-ельцинское руководство попыталось отобрать у пенсионеров льготы путем их «монетизации». Затем глава государства поручил Чубайсу раздербанить единую советскую энергетику, создав кучу частных фирм, и тот отлично с этим справился – тарифы на электроэнергию выросли, ужасая простой народ (но не бывших выходцев из народа и их родню). Путин отменил любимый народом праздник революции – 7 ноября, на что не решился даже Ельцин. Наконец, вершиной их карьеры по уничтожению советского социального блока стала печально известная пенсионная реформа…

Все это делалось при поддержке Матвиенко, Володина, партии власти, силовых служб. Понимали ли руководители после-ельцинской формации, что они своими реформами отнимают последнее у народа, у людей, которые родились и вместе с ними росли в обычных рабочих поселках, на рабочих окраинах городов, ходили с ними в обычные, не-элитные школы, в кружки «Дворцов пионеров», а также у их детей и внуков? Не могли не понимать. Однако неолиберальная, социал-дарвинистская хватка у выходцев из народа оказалась даже покрепче, чем у либеральствующих деток столичной профессуры и номенклатуры…

Напрашивается резонный вопрос: «Почему?»

Ответ на него я нашел в одной из работ Георгия Валентиновича Плеханова. Он писал там о дореволюционных чиновниках – выходцах из народа. Как известно, в Российской империи существовала система служилого чиновничества. Это значит, что и люди, принадлежавшие к низшим классам, прежде всего — к полунищему городскому мещанству могли сделать карьеру в бюрократическом аппарате империи, наряду с дворянами, имевшими привилегии «по праву рождения». Конечно, это было очень непросто и такие случаи были редки (царская власть сознательно ставила препоны для приема детей бедняков в гимназии и университеты), но они все же были. Вспомним отца Владимира Ильича Ленина – Илью Николаевича Ульянова, который был внуком крепостного крестьянина, перебравшегося в Астрахань и добывавшего себе и семье хлеб ремеслом портного. Сын портного Николая Ульянова Илья, благодаря упорству, прилежанию, талантам закончил гимназию, университет, сделал себе имя на ниве народного просвещения, получил наследственное дворянство, и дослужился до чина действительного статского советника (равного контр-адмиралу флота). Таких высот достиг внук крепостного крестьянина Илья Николаевич Ульянов.

Но сыном и внуком крепостных был и генерал Деникин – глава белых армий Юга России, с которым боролся в годы гражданской войны сын Ильи Николаевича – Владимир Ильич Ленин. Отец белого генерала Иван Трофимович Деникин был крестьянином Саратовской губернии, которого забрали в рекрутчину. За отличия во время Крымской войны он был произведен в фельдфебели, а за усердие при подавлении польского восстания получил чин поручика и орден, а затем и чин майора. Это открыло для него возможность для брака с обедневшей польской дворянской Вржесинской. Вот так: отец усердно подавлял восстание поляков, а сын – революцию русских крестьян и рабочих. Как говорится, «яблочко от яблоньки недалеко падает».

Так вот, Георгий Валентинович Плеханов писал, что выходцы из народа, дослужившиеся до высоких чинов, бывали в империи двух типов. Первый – люди, которые помнили о страданиях народа, были всегда снисходительны, благожелательны к простолюдинам, стремились им помочь, если была такая возможность. Таким был отец Ленина, которого в Симбирской и Казанской губерниях долго помнили как покровителя детей бедняков, особенно, из инородцев (мать Ильи Николаевича – Анна Алексеевна Смирнова сама была из крещеных калмыков). Люди второго типа — холодные служаки, безжалостные к народу, иногда будто находившие даже особое удовольствие в том, чтоб унизить простолюдина, отобрать у него последнее, поставить его на место, показать свое высокое положение. Разумеется, все это под лицемерные словеса о милосердии, о необходимости заботиться о «неразумном народе», который «не заслужил такой доброты». Воевал же сын крепостного Антон Деникин за то, чтоб вернуть имения помещикам, чьи деды его дедов били батогами на конюшнях!

Наше после-ельцинское руководство – в этом смысле наследники Деникина, а не Ульянова (каковыми они себя открыто и объявляют, видимо, чувствуя социальную близость – вспомните торжественное перезахоронение праха Деникина и Ильина, которое инициировал сам президент). Преемники ельцинистов, кстати, и, правда, ненавидят либерал-реформаторов 90-х не меньше коммунистов. Но ненавидят они их не по идейным соображениям. Боюсь, идей у них особых нет, разве кроме обтекаемого «патриотизма», вовсе не мешающего «жить в свое удовольствие». Цинизм – их жизненная философия и их главный козырь, который позволил им доползти до самой вершины. Они ненавидят либералов 90-х как бывших своих «бар», которым они раньше прислуживали, на которых вынуждены были смотреть снизу вверх… Не секрет ведь, что почти все они начинали с этого – кто в мэрии Петербурга, у вальяжного барина Собчака, кто на дипломатической службе, у барина Козырева, кто в госструктурах, под началом упивающегося народной ненавистью Чубайса. Это ненависть разбогатевшего купца Лопахина к дворянам Раневским…

Спора нет, они покрепче номенклатурных сынков, ныне бессильно беснующихся на радио «Эхо Москвы». Те ничего не смогли, кроме как развалить Россию и разворовать, созидать, строить они не были научены. Но и из этих созидатели, миль пардон, как из грязи пуля. За 20 лет они разрушили в России, пожалуй, даже побольше Гайдара. И они тоже народ свой тихо ненавидят, хоть и клянутся им, и на его горбу во власть заехали в 2000-х, когда простые люди проголосовали за них, приняв их за «своих», а не за ставленников «ельцинской Семьи»… Приняв, потому что уж больно похожи на своих – из тех же цехов, из тех же дворов, из тех же коммуналок, что и большинство…

Но «дети семьи трудовой», про которых поется в советской песне, оказываются бывают разные. Бывают дети, которые не отделяют себя от семьи трудовой, любят свою семью, заботятся о ней, хотят ей блага. А бывают, увы, и такие дети, которые стесняются ее, хотят принадлежать к другим, не трудовым, а, например, олигархическим семьям. А свою родную семью гнобят, да еще и получают от этого некоторое удовольствие.

По моему трудовой семье, народу России давно пора понять это и начать соответствующе относиться к таким «детям».