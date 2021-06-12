Взгляд на израильско-палестинский конфликт из американской глубинки

После взбудоражившего умы населения Соединённых Штатов и окрестностей четырехлетнего пребывания в Белом Доме «русского агента», «оранжевого клоуна», и просто «реального фашиста», в политической жизни нашей страны, наконец, наступило душное затишье. Необходимо отдать должное «сонному Джо». Он оправдал и даже превзошёл самые щедрые ожидания: выписал чек на $1400 всем и каждому, включая студентов, которых государственная благотворительность прежде обходила стороной, продлил сроки выдачи, хоть и урезанного в половину, пособия по безработице, отбомбившись разок по Сирии и, загадочно изменив дату вывода американских войск из Афганистана с Первомая на 10-ю годовщину 9/11, так и не начал очередную войну на Ближнем Востоке.

Одновременно с переселением убийцы Джорджа Флойда в камеру федеральной тюрьмы, а лидеров «движения за черные жизни» — в миллионные особняки, прошлогодние массовые протесты требовавшие расовой справедливости и роспуска полиции, плавно преобразовались в волны уличной преступности захлестнувшие городские кварталы (для бедноты) и семинары по политкорректности в корпоративных и академических офисах (для профессионально-менеджерского класса). Вовремя прибывшие сотни миллионов доз антиковидных вакцин, снизили остроту проблем здравоохранения, а с ними — и накал борьбы за всеобщую медицину.

Виртуозно проведенная операция верхушки Демократов по предательству предвыборных обещаний повысить минимальную зарплату до $15 в час, оказалась напрасной тратой политического капитала. Стихийно образовавшаяся «забастовка» населения, отказавшегося выходить на работу за мизерную плату после снятия антиковидных ограничений, вынудила работодателей поднять зарплату даже выше этой, еще какие-то 3 года назад казавшейся недостижимой, планки. Магазинчики и придорожные щиты пестрят объявлениями о предлагаемых заработках «от $15 и выше», плюс бонус в $300-500 за согласие поработать. Согласитесь, впору приуныть убежденному леваку.

В этой безвыходной ситуации, когда мухи дохли от скуки на лету, не подкачали наши израильские друзья. Лично меня из спячки вытряхнуло видео с россыпью Хамасовских ракет в темном израильском небе опубликованное в чате «Рабкора». С ракетами не без труда справлялся подарок Обамы – система израильского ПВО. В тот момент, ещё не зная предыстории этого очередного взрыва, я уже четко представляла продолжение: в памяти свежи события 2014 и 2018 годов, не говоря уже о систематическом массовом истреблении палестинского населения при молчаливом равнодушном согласии международного сообщества в течение последних десятилетий. Видео ещё не успело закончиться, а я уже точно знала: жертвы среди гражданского палестинского населения будут исчисляться сотнями. Для таких предсказаний не нужно родиться Кассандрой. Кроме того, я была абсолютно уверена, что зацикленное на собственных проблемах американское общество не моргнув глазом одобрит политику союзника, надежного партнера, «единственной демократии Ближнего Востока». Не скрою, последовавшая общественно-политическая реакция на события оказалась для меня полным сюрпризом.

Многие российские комментаторы отметили необычную анти-израильскую активность в американском парламенте выразившуюся в громких выступлениях Берни, Александры Оказио-Кортес, и прочих «радикалов» осуждавших «непропорциональный ответ» израильских военных на ракетные обстрелы Хамаса и призывавшие «поставить условия» получения этими вояками ежегодной 4-х миллиардной «помощи» от щедрых американских налогоплательщиков. (Интересно, какие условия? Снизить количество детей убитых американскими вооружениями на 20%?) Некоторые пошли дальше, предрекая неминуемый раскол в рядах демократов из-за неслыханной дерзости американских Че.

На самом деле, конечно же, ничего особо радикального предложено не было, учитывая, что в Соединенных Штатах уже существует закон запрещающий поставки оружия режимам которые используют его против гражданского населения. При желании, наши герои могли бы хотя бы попытаться отвести руку американской дипломатии услужливо придерживающую фиговый листок под названием «угроза исламистов», которым наши израильские друзья прикрывают свою откровенную жажду крови палестинских детей. Признание очевидного – бомбардировок гражданского населения с целью подавить сопротивление палестинцев политике апартеида, открыло бы дорогу к пересмотру не только военной помощи, но и всей системы взаимоотношений двух государств. Хотя, о чем это я? Предлагаю отделить микоризу от дуба?

Как Берни, так и Александра, будучи искусными политиками не зря завоевавшими свое место под солнцем американской демократии, прекрасно знают это, четко определённое им место. В театре под названием «американский политический процесс», им отведена роль «страдальцев за народ», а также «успокоителей коллективной совести левых либералов». Берни, как мы знаем, время от времени, по-юношески бунтует, отказываясь следовать тексту пьесы, но помощники режиссера быстро накидывают на него смирительную рубашку, в которой он чувствует себя хоть не уютно, но и не особенно дискомфортно.

В случае истории с последним ближневосточным конфликтом, и Берни, и Aлександра на 100% справились с поставленной задачей выпустить пар накопившийся в среде либеральной интеллигенции, как и требовалось, перенаправив его в свисток. Предсказывая полный игнор конфликта политически активными американцами, я, как тот генерал, который готовится к предыдущей войне, не учла кардинального изменения обстановки, а с ней – и состояния умов либеральной интеллигенции. Эта прослойка американского населения – образованные люди с доходами от 100 тысяч, которая (а вовсе не, как думают некоторые, афро-американская беднота), и является настоящей базой Демократической партии США, определившей исход прошедших в 2020 первичных выборов, и похоронившей надежды поддержавших Берни левых. Весь прошлый год, эти люди провели взаперти, страдая за «черные жизни». Кадры с белым Яшей из Бруклина, который приехал в Восточный Иерусалим отбирать землю и дом у законных владельцев с темным цветом кожи, произвели в умах этой публики когнитивный диссонанс.

Я, конечно же, утрирую, но и не открою Америки указав на явную связь между движением за «черные жизни» и резко поменявшихся настроений американской либеральной публики, включая либералов еврейского происхождения, по отношению к Израилю. Симптоматичным, в этом смысле является доклад, внезапно выпущенный всего месяц назад организацией «HumanRightsWatch» (HRW). По словам известного критика израильской политики по отношению к палестинцам, Норма Финкельштейна, донорская база этой мейнстримной NGO, в значительной мере, представлена еврейской либеральной интеллигенцией. Большие гранты предоставляет им также «Открытое Общество» небезызвестного Сороса. В докладе, HRW подтвердил очевидный для всех, кроме официальных лиц, представляющих США в ООН, факт того что Израиль, фактически единолично контролирующий территорию «от Средиземного моря до реки Иордан», где население состоит из евреев и палестинцев в примерно равной пропорции, проводит политику дискриминации против палестинцев. Согласно докладу, «законы, практика и высказывания ведущих израильских политических деятелей ясно указывают на то, что целью государственной политики является поддержание контроля израильтянами-евреями над демографией, политической властью и землей. Преследуя эту цель, власти лишают собственности, ограничивают в передвижении, насильно разъединяют и подчиняют палестинцев на основании идентичности… В определенных случаях… эти лишения настолько серьезны, что попадают под определение преступлений против человечности: апартеида и преследований».

Финкельштейн, десятилетиями стучавшийся в эту наглухо заколоченную дверь, подвергаясь травле со стороны про-израильски настроенного академического истеблишмента, был заметно шокирован таким внезапным поворотом событий. В интервью, которое он дал YouTube каналу «TheKatieHalperShow», Норм объяснил возможность появления таких оценок со стороны мейнстримной либеральной правозащитной организации изменением настроений в среде их донорской базы.

Оглядываясь вокруг, не могу не согласиться. Похоже, что выросло новое поколение американских евреев. Их родители, будучи людьми небедными, стремясь дать «еврейское образование» своим детям создавали и поддерживали частные, так называемые, «еврейские дневные школы». Идеология этих школ, куда, кстати, с семидесятых годов прошлого века активно привлекали высоким качеством образования и щедрыми стипендиями детей вновь прибывших советских и пост-советских иммигрантов (потому, знаю о них не понаслышке), основывается на таких взаимоисключающих «еврейских ценностях», как апологетика государства Израиль и «золотое правило», рекомендующее относиться к ближним так, как хотел бы чтоб они относились к тебе. Столкнувшись с необходимостью выбора, новое поколение, в своей массе, из этих двух ценностей выбирает последнюю. Благо, информации об израильских «художествах» по отношению к палестинцам, а также примеров безобразно-расистского поведения израильтян в англоязычном Интернете предостаточно.

Не находя понимания в среде еврейской либеральной интеллигенции, и имея весьма ограниченные возможности влиять на общественное мнение Соединенных Штатов через замкнутые на себя общины ортодоксов, так называемое про-израильское лобби все больше ориентируется на сообщество американцев исповедующих христианский евангелизм, и играющее в политической жизни страны роль, непропорционально высокую их доле в населении. Интересно, что эти ребята поддерживают Израиль исходя из «личного», так сказать, «интереса», в корне расходящегося с интересами евреев. По их странным убеждениям, конец света произойдет и мессия явит себя во второй раз только после того как все евреи соберутся в Палестине, причем, для самих евреев такой поворот событий ничего хорошего не несет – они должны будут либо обратиться в христианство, либо погибнуть в страшных муках. Вот такие неоднозначные союзники. Хотя, похоже, евангелистов проблемы Израиля интересуют все меньше. Им бы с домашними делами разобраться.

Кстати, насчет «израильского лобби». Не стану отрицать, что таковое имеется. Однако , не соглашусь с оценками указывающими на якобы огромное влияние этого лобби на принятие политических решений в стране. Влияние израильского лобби ровно такое – не больше и не меньше, какое необходимо для выполнения его основной функции – легитимизации политики, проводящей интересы ведущих американских олигархических групп на Ближнем Востоке. Заметьте, речь не идет о проталкивании «интересов Израиля», тем более – интересов его граждан. Хвост, не виляет собакой. Собака и ее хвост, ну или дуб с микоризой (см. выше) – неразрывное целое. Потому, когда слышу громкие высказывания Нетаньяху о том, что «Израиль не будет оглядываться на Соединенные Штаты» когда дело касается «экзистенциальной угрозы Израилю» со стороны Ирана стремящегося к получению ядерного оружия, хочется сказать: «Ой, да не морочьте вы мне голову!».

Отставим в стороне факт, что, с точностью до наоборот, экзистенциальная угроза исходит как раз таки от Израиля с его сотней-другой ядерных бомб достаточных для досрочного претворения в жизнь планов наших евангелистов. Израиль оказал неоценимую услугу США разбомбив ядерные реакторы Ирака и Сирии, предотвратив доступ этих стран к ядерному оружию и расчистив тем самым путь к оккупации этих стран (в случае с Сирией – части страны, но именно части, «интересной» для американских нефтяных корпораций). В настоящий момент, Нетаньяху изображает из себя этакого «злого копа», помогая дядюшке Джо – «доброму копу», «договориться по-хорошему». Вопрос о том, сработает ли такая тактика с Иранским руководством, остается открытым[1].

Повторюсь, функция Израиля – это роль надсмотрщика на ближневосточной плантации – помогая держать в повиновении арабских соседей, представлять интересы западного империализма в регионе. Пока он с этой функцией успешно справляется, ему будут прощаться мелкие шалости в виде этнических чисток, отъема земли и воды, и прочих нарушений международного уголовного кодекса. Естественно, до тех пор, пока удается держать под контролем общественное мнение у себя дома. Ну а с этим пока что все в порядке: американские либералы не способны концентрировать внимание на проблеме дольше нескольких дней. Тут у меня плохие новости для палестинских арабов. Заграница им не поможет. Впрочем, они и без меня это прекрасно знают.

Здесь хочу сказать пару слов тем, кто любит рассуждать об «ответственности за насилие обеих сторон» и, предварять свои речи о поддержке арабов обязательной присказкой осуждающей «террористическую организацию Хамас». Прежде всего, согласно международным нормам, палестинцы, будучи оккупированным народом, имеют право на сопротивление любыми средствами, включая насилие. Надеюсь, вы не предъявляете такие же обвинения белорусским партизанам или французскому сопротивлению?

Тех, кто любит порассуждать о том что хорошо бы чтобы у палестинцев появился свой Ганди, хотела бы спросить, где они были три года назад, когда израильские снайперы развлекались стрельбой по протестующим мирно и без оружия палестинским детям, инвалидам, журналистам и медикам? Этот поезд, как говорится, ушел. Хамас – организация, ответившая на вызов, и, на данном этапе, выразившая стремление к освобождению, объединившее всех палестинских арабов, независимо от камеры в тюрьме созданной для них израильским режимом. Не нам с вами указывать заключенным в этой тюрьме кого выбирать своим лидером и как бороться за своё освобождение.

А если кто действительно на деле, не на словах хочет помочь, есть эффективный метод проявления солидарности, называется «бойкот, лишение инвестиций, санкции». Уже один раз сработал.

[1]Статья была написана до создания в Израиле новой правительственной коалиции. Похоже что в настоящий момент «экзистенциальные» проблемы испытывает как раз таки сам Нетаньяху.