«Волчий час», или Очередной сигнал, что Путин уйдет куда раньше 2024 года

Тут одно только непонятно: чего так долго тянули-то? Можно было бы уже давно спокойненько всех «повязать», но наши силовики точно дожидались последнего момента, чтобы устроить настоящее «цирковое представление».

Ну понятно, «взять» по-тихому экс-директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова как-то скучно, а вот снять с самолета и притом летящего международным рейсом (пример Белоруссии заразителен, не так ли?) – согласитесь, эффектно. Впрочем, возможно, просто испугались, что убежит и не вернется. Пока был в России, вроде всегда под рукой, когда хочешь – тогда и «шей» дело, вопроса с безотлагательностью и оперативным реагированием не стояло и близко, а тут – пришлось «подорваться» и действовать уже спешно. О чем, собственно, говорит сам повод: да, опять пост, на этот раз в «Фейсбуке», который краснодарские следователи, как сообщает Русская служба Би-би-си, посчитали «информационным материалом “Объединенные демократы”», содержащим агитацию по сбору средств. Причем, по версии следствия, Пивоваров «имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации “Открытая Россия”».

А теперь к самому интересному: пост этот, как заявляет СК, был опубликован почти год назад – 12 августа прошлого года. Но на странице Пивоварова в тот день не публиковалось ничего подобного. Что дало основание предположить, что следователи спутали даты и речь идет о репосте записи кубанского независимого депутата Александра Коровайного, добавленной Пивоваровым к себе на страницу днем позже. В сей записи рассказывалось о выдвижении активистки «Открытой России» Яны Антоновой в гордуму Краснодара с уточнением суммы, необходимой на предвыборную кампанию (200 тысяч рублей), и объяснялось, как можно перевести пожертвования на избирательный счет. Кстати говоря, Антонова выборы проиграла. Но какое это имеет значение? В том-то и дело, что никакого: нужен был повод. И повод нашли. И судя по делу Анастасии Шевченко (четыре года условно ни за что), Пивоваров без срока (в лучшем случае – условного) не останется. Тем более что это сугубо в логике режима, для которого Ходорковский в таком же «почете», как и Навальный: ни того, ни другого президент РФ просто не переваривает. И то, что по некоторым вопросам Пивоваров сотрудничал с АП, а без этого – не будем никого идеализировать – не обходится в России ни один оппозиционер, не помогло. От слова совсем.

С этим все ясно. Непонятно другое: зачем это все понадобилось. И вправду, зачем? Ведь «Открытая Россия» перестала существовать с конца мая, объявив о самоликвидации. Сам же экс-директор нежелательной организации г-н Пивоваров, по всей видимости, решился – что в нынешней ситуации весьма благоразумно – удалиться за кордон (самолет летел в Варшаву), чтобы не маячить у силовиков перед глазами: а то подумают еще, что в подпольщики подастся. Все вроде бы как мирно и полюбовно. Зачем репрессии?

Здесь нужно обратить внимание на то, что случай Пивоварова – не единственный. Почти синхронно чебоксарские следователи взялись за экс-главу местного отделения «Открытой России» Юрия Сидорова, допросив в качестве подозреваемого по уголовному делу об участии в деятельности «нежелательной организации».

Остановимся на «кейсе Сидорова» чуть поподробнее. Что ему инкриминируется? О, тут список большой! В материалах дела говорится, что он участвовал: а) «в акции по раздаче билетов на вымышленный фильм “Не смотрел, но осуждаю” в кинотеатре “Оскорбленные чувства” — акция проводилась в связи с возмущениями верующих по поводу показа фильма “Матильда”»; б) в публичной акции, выраженной во вручении букета желтых тюльпанов спикеру Госсовета Чувашской Республики Филимонову В. Н.»; в) «провел публичные акции в здании Дома правительства Чувашской Республики, выразившиеся в передаче книги по гинекологии министру здравоохранения Чувашии, настольной игры “Мафия” сити-менеджеру Чебоксар, русско-китайского разговорника главе Чувашии и книги Оруэлла “1984” прокурору Чувашии». Перечень впечатляющий, не так ли? И… просто шокирующий: кто бы еще пару лет назад мог подумать, что за Оруэлла в России можно пойти по уголовке? Литературный вымысел самореализуется.

Но это еще что! Вспомним недавний случай, когда первоклассника из села Александровка Оренбургской области обвинили в проведении незаконного митинга за то, что тот на последнем звонке держал в руках плакат с просьбой отремонтировать школу!

А дело лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, которому дали пять лет условно (параллельно с ощутимым штрафом и переводом всего конфискованного имущества, включая денежные средства, в пользу государства) за, как это верно определил Михаил Делягин, «призывы соблюдать закон»: «Власть сочла, что призывы к соблюдению закона являются завуалированными призывами к его нарушению», – едко резюмировал он.

Про сторонников Навального, на которых власть/силовики объявили охоту, я вообще молчу. Тут «вяжут» пачками – пандемия (санитарные ограничения) в помощь.

И это лишь верхушка айсберга – только то, что на слуху в последние дни. Думается, если составить полный реестр задержанных/арестованных/оштрафованных по политическим мотивам, скажем, за 2021-й, включая тех, кому припомнили противоправные деяния, совершенные в прошлом году, то, как пел «Сплин», «здесь самое время глазам вылезать из орбит».

Так что же такое случилось, что система перешла к тотальной зачистке? Причем хаотичность действий силовиков говорит о том, что, как точно подмечает Борис Кагарлицкий, «никакого плана, стратегии или даже серьезного тактического расчета у власти нет». Поэтому прав Максим Шевченко, когда пишет, что «режим реагирует на непонятную и неочевидную угрозу (собрание дискутирующих интеллигентов, например) почти животно-рефлекторно, выхватывая или изолируя своих оппонентов». «Почти животно-рефлекторно» – здесь главное, ибо, по сути, диагностирует состояние режима: репрессии стали носить не сознательный, а бессознательный характер. Точно система готовится к чему-то. Чему-то очень важному. И поэтому старательно купирует все риски, все угрозы, которые так или иначе могут, по убеждению кремлевских стратегов, повлиять на это что-то.

И тут переходим к главному: что это? Выборы в Госдуму? Ну да, они, конечно, важны, все-таки именно новый состав будет заседать и после 2024-го. Но уж настолько ли они значимы, чтобы «винтить» всех неугодных? Сомневаюсь. Ничего не свидетельствует в пользу того, что новый состав Госдумы будет менее управляемым, чем этот (при нашем-то трехдневном «голосовании на пеньках» кто-то думает, что в парламент проскочит целая ватага буйных?). Тем более что, по слухам/инсайдам, спикер останется прежним, существенно потеряв во власти и влиянии: администрация президента планирует держать все под своим контролем. Тут Кремлю бояться определенно нечего.

Тогда что? Что может так «взбодрить» и активизировать систему, что она станет отзываться на малейшие и незначительные, а порой лишь кажущиеся ей сигналы?

Ответ приходит сам собой: транзит власти. Ничто иное не может быть адекватным ответом на вопрос, почему репрессивная система именно сейчас заявила о себе, что называется, в полный голос. Ведь если предположить, что Владимир Путин уйдет с президентского поста досрочно, то тогда да, во всех этих действиях видится жесткая логика. Ибо процесс передачи власти – дело ювелирное и сложное, учитывая авторитарный характер системы, даже малейший всполох недовольства, инициированный/подхваченный одной из обделенных «кремлевских башен» (а такие, без сомнения, будут), может серьезно дестабилизировать ситуацию и привести к совершенно непредсказуемым (по крайней мере, для «охранителей») последствиям. Включая и падение режима. Что, понятное дело, в планы Владимира Владимировича не входит. Не для этого он «вбивал» свое имя в историю России, меняя Конституцию.

И вот в этом контексте выборы приобретают совершено иное значение, так как могут послужить триггером массовых выступлений: выйти на улицы россиян может заставить только политическая повестка, как показывают «Болотная» и протесты лета 2019 года. Поэтому сейчас и происходит то, что мы наблюдаем: тотальная зачистка политической поляны и подавление всякого – и не только политического – инакомыслия (особенно, что интересно, в превентивном ключе: достаточно того, чтобы тебя заподозрили в умысле на участие, по сути, «путинский режим» взялся за реализацию концепта «мыслепреступления» из «1984»).

И «кейс Пивоварова», как до этого «кейсы Платошкина, Навального и проч.», – еще одно подтверждение, что система готовится к транзиту уже в ближайшее время. В этом или – крайний срок – следующем году. Так что никаких выборов 2024-го с пролонгаций президентских полномочий Владимира Владимировича не будет. «Эпоха Путина» подходит к концу. А то, что в политическом плане не видно ни зги – так не будем забывать, что самый темный час – его называют «волчьим» – перед рассветом. И сейчас Россия находится именно в этом времени политического цикла.

*Организация, признанная в России нежелательной