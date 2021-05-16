Президентский экспромт, или Какие могут быть последствия от перемены всего одной буквы в речи Путина

Не зря говорят, что дьявол кроется в мелочах: Владимир Путин изменил всего лишь одну букву в своей речи, произнесенной 9 мая, и смысл всего его выступления претерпел жесткую трансформацию, обзаведясь и утяжелившись совершенно иной, нежели в первоначальном варианте, коннотацией.

Коннотацией идеологической, я бы даже сказал, жестко идеологической, относящейся, скорее, к сфере внутренней политики, чем празднованию Дня Победы Советского Союза над нацистской Германией. Но не будем забегать вперед.

Итак, что это за сакраментальная буква, которую изменил Владимир Владимирович? «В своей речи он сказал, что советский народ был один на своем пути к победе. Когда он это сказал, я залез на сайт kremlin.ru, там было слово “един” – “наш народ был един в движении к Победе”. Вот сейчас уже поменяли на сайте на “один”. Возможно, Путин по ходу дела изменил формулировку, и она приобрела абсолютно другой смысл», – подловил президента на импровизации политолог Андрей Колесников.

И да, надо отдать должное внимательности/любознательности г-на Колесникова: ведь если бы он этого не заметил, данная формулировка, разумеется, не могла бы не удивить, но она, по крайней мере, носила бы сугубо рациональный, продуманный характер. В случае же экспромта (или просто оговорки, хоть бы и по Фрейду) ее в первую очередь необходимо рассматривать в качестве непосредственной реакции на происходящее. Точнее, на то, что главным и единственным иностранным гостем церемонии был… президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В сравнении даже с прошлогодним торжеством, на котором присутствовали, как-никак, 10 глав государств (и пусть Европу – и то Восточную! – представляли только лидеры Сербии и Боснии и Герцеговины!) – как-то уж совсем печально, если не сказать тухло. А если сравнить с 2005-м, когда столицу нашей необъятной Родины посетили аж 53 главы иностранных государств, включая США, Францию, Индию, Испанию и Китай, то вообще хочется вознести руки к небесам и возопить: «Что же случилось, Господи?»

Ну что случилось – понятно: Россия встала с колен (если кому нужна иллюстрация, то вот она: Илья Репин, «Бурлаки на Волге», холст, масло) и, бряцая ядерным и проч. оружием, вознамерилась показать всему миру, что не считаться с нами нельзя, ибо мы – в случае чего – за ценой не постоим. Поэтому никаких вскинутых в немом вопросе рук, а лишь сухая констатация… одиночества, как это предположил политолог Станислав Белковский? «Главное понятие (пред)парадного выступления Владимира Путина 9 мая 2021 – одиночество. Великую Отечественную войну, по версии РФ-президента, мы выиграли сами, без чьей бы то ни было помощи. Когда мы одиноки, ни от кого не зависим и от нас никто не зависит – Россия побеждает. Таковы основы нашей национально-государственной концепции, закрепленные в новейшей редакции РФ-Конституции (2020)», – написал он, прокомментировав отсутствие иностранных гостей (понятно, что Эмомали Рахмон – не в счет).

Одиночество – да, это, скажем так, основа, но в устах президента это одиночество приобрело совсем другой смысл – исключительности, которую Владимир Владимирович провозгласил, думается, от обиды, что никто не приехал, никто не уважил президента России своим присутствием. Вот и поменял буковку. Всем назло. Мол, не разделили со мной торжество, тогда я победу заберу себе, всю целиком. Видимо, такая логика.

Но это – что касается причин, однако ж есть еще и следствия, и вот эти следствия – они куда важнее и страшнее одновременно.

Что здесь нужно иметь в виду?

Только одно: то значение, которое Владимир Владимирович отводит победе СССР – ну и России как наследнице и правопреемнице – во Второй Мировой войне.

Помните, даже в своем недавнем послании Федеральному Собранию он коснулся этой темы, раскритиковав один из учебников, в котором, по его мнению, было недостаточно уделено места Сталинградской битве? И что с того, что, по словам доктора исторических наук Олега Волобуева, под редакцией которого и вышел данный «объект президентской критики», пространного изложения темы и не подразумевалось, так как «это был курс для выпускных классов школы. Он был направлен на то, чтобы повторить уже пройденный материал»?! Материал, как пояснил ученый, «ориентированный не на учеников, которые проходят тему впервые, а на тех, кто повторно возвращается к этому материалу, но уже на новом, более высоком уровне осмысления».

И суть тут, думается, не в новой линейке учебников (внедрять-то надо!), выпущенной под редакцией экс-министра культуры Владимира Мединского, хотя и в ней тоже, поскольку там, надо полагать, дано детальное толкование событий, основанное на главных методологических принципах «ученого» (не будем забывать, что Владимира Ростиславовича все-таки не лишили степени доктора исторических наук), согласно которым, по его же собственным словам, во-первых, «идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков», а во-вторых, «”единственно верных” и “истинно научных” исторических концепций» нет в принципе, ибо «все исторические факты существуют для нас как уже преломленные через сознание и социальные интересы своего класса, нации, времени, религии, мировоззрения, идеологии».

Суть в том, что победа в Великой Отечественной является единственно реальной духовной скрепой общества. Чем еще гордиться? Первым полетом в космос? Но на фоне нынешних «успехов» космической отрасли эту тему даже лучше не поднимать – слишком уж сильный контраст между тем, что было, и тем, что есть. Этим народ не сплотишь. Скорее, разозлишь, вгонишь в тоску-печаль. Чем еще? «Спутником V»? Вроде бы можно, да вот только зараза иноземная не такая уж и страшная – если с той же войной сопоставить или эпидемией чумы. К тому же о чудодейственно-прорывных свойствах российской вакцины из каждого утюга несется, а русский народ за многие лета привык к тому, что государству верить нельзя: когда такие дифирамбы поют – значит без подвоха не обойдется.

Остается только Великая Отечественная, в которой наша победа – неоспоримый факт. Тут как хочешь изворачивайся, а от реальности не уйдешь. И кремлевская пропаганда это очень хорошо понимает, поэтому и держится за концепт «страны-победительницы» мертвой хваткой. Именно отсюда растут ноги у многих странных законов и законодательных инициатив, в частности, о запрете публично приравнивать действия СССР к действиям Германии во время Второй мировой войны и отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистов. Только эффект будет обратным, ведь когда подвиг советского народа оборачивается репрессиями в отношении россиян – на него начинают смотреть иначе, это – с одной стороны.

С другой же, когда за дело берется пропаганда, то исторической правде там места уже не найдется: все будет поставлено на службу идее. И та, понятно, будет расти и наливаться силой, как уродливый мутант. И наши государственные мужи, и политики будут активно участвовать в этом процессе, на словах прославляя подвиги предков – президент-то уже пример показал, отдав победу исключительно советскому народу. Да, вклад СССР был огромен – с этим же никто не спорит, но отрицать коллективные усилия в борьбе с нацизмом – значит противоречить фактам истории. И вот это – прецедент, по сути, не меньший, чем практическое воплощение принципов патриотизма и уважения/благодарности перед фронтовиками и ветеранами ВОВ – а как же иначе еще трактовать те нищенские 10 тысяч, которыми власть отметила героев, забыв о престиже и государственном имидже: ведь даже в Узбекистане выплаты составили 85 тыс. рублей, а в Казахстане – 174 тыс. рублей!

Но, как высказалась на этот счет депутат Госдумы от «Справедливой России – Патриоты – За Правду» Елена Драпеко, «дело не в наличных деньгах, которые выдаются ветеранам, а в обеспечении его бесплатными лекарствами, социальной помощью, в случае необходимости, чтобы были социальные работники, которые за ним будут ухаживать. Ему (ветерану ВОВ) не деньги нужны, ему нужны услуги. И вот это мы должны обеспечить».

Увы, о качестве медицинских и социальных услуг в России тоже говорить не приходится: чего стоит одна оптимизация здравоохранения! Поэтому в голове остаются только две вещи: победа во Второй мировой, как сказал президент, принадлежащая исключительно советскому народу, и «деньги ветеранам не нужны». Идеальный концепт! Поистине духовная скрепа. Что называется, даже без примеси материального (чтобы не тратиться).

Теперь, по крайней мере, ясно, для чего наши так называемые «патриоты» с особняками за кордоном и счетами в зарубежных банках бьются за «чистоту» исторической науки, объявив беспощадную войну всем тем, кто пытается «исказить» правду о Второй мировой войне. Правду можно исказить на раз-два-три и объявить ее, уже искаженную, настоящей правдой. И не сомневайтесь – на государственном уровне – она таковой и будет. Ну сами посудите, кто же в России будет спорить с президентом, поменявшем всего одну букву в своем выступлении?