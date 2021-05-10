Франция: «Великий вечер» не на повестке дня

В мифологии французского рабочего и социалистического движения, с конца XIX столетия, по сути, уже около 140 лет, существует такое выражение, как “Grand Soir”. Дословно переводимое, как «Великий вечер», в понимании социалистов и анархо-синдикалистов конца XIX – начала ХХ вв., оно означало день, когда наступит великая социальная революция, открывающая дорогу освобождению рабочего класса и всех эксплуатируемых. В дальнейшем этот термин «сам собой» вошёл в систему ценностей французских антикапиталистических левых. О “Grand Soir” размышляли не только рабочие, но и интеллектуалы: писали романы, ставили театральные пьесы, затем снимали фильмы.

Историки левого движения видели раскаты или отголоски «Великого вечера» в первые послевоенные годы после Первой мировой, когда происходило размежевание в левом движении на социалистов и коммунистов и во Франции развивалось сильное стачечное движение; безусловно, приход к власти в 1936-м Народного фронта также рассматривался многими как предвестник того самого «Великого вечера»; Освобождение 1944-го и прогрессивное социальное законодательство, соответствующее идея Национального совета Сопротивления, на самом деле, тоже интерпретировались частью активистов в этом же духе.

Затем, правда, левых ожидали скорее разочарования. Возвращение в большую политику генерала де Голля и установление президенталистcкого режима V Республики обозначили то, что Французская Республика почти на четверть века оказалась под политическим управлением консервативных и правоцентристских сил.

Однако, французская левая отнюдь не опустила руки. По сравнению с рядом других западноевропейских стран, во Франции в 1960-е – 1970-е гг. было очень активно стачечное и в целом социальное движение, в стране действовали боевые профсоюзы. Именно французская студенческая и рабочая молодёжь задала тон 1968-му году, когда многие вновь вспомнили о «Великом вечере»; во всяком случае, баррикады и классовые бои в Париже во время «Красного мая» 68-го заставили тогда многих левых активистов и интеллектуалов поверить, что вот, наконец, ”Grand Soir” уже на подходе. В свои молодые годы я профессионально занимался деятельностью и идеологией левых сил Франции в 1970-е гг. Это было время, когда ведущие левые силы V Республики пользовались поддержкой почти половины населения.

Стоит лишь посмотреть видеофрагменты 10 мая 1981 г., чтобы понять, какой энтузиазм вызвала во французском обществе победа на президентских выборах Франсуа Миттерана. Тут важно понимать контекст того, что произошло сорок лет назад: в разгар наступления в развитых капиталистических странах неоконсервативной революции, во Франции левые силы получили поддержку более половины населения, что позволило образовать самое левое по составу на тот момент правительство в Европейском Экономическом Сообществе. Мой покойный друг, известный историк Пьер Бруйе, сам относившийся скорее к крайне левому политическому спектру, говорил о том, что «очень многие обычные люди в 1981 г. верили, что «Великий вечер» почти на пороге».

Конечно, на деле получилось по-другому, хотя многие помнят, что президентство Ф. Миттерана на первых порах принесло серьёзный социальный прогресс, увеличение заработной платы трудящимся, расширение их социальных прав, национализацию в стратегических отраслях экономики и банковской системе, снижение пенсионного возраста и так далее. Здесь следует помнить, что возглавляемая Миттераном до 1981 г. Социалистическая партия (СП) находилась в те времена на левом фланге европейской социал-демократии. СП пришла к власти с развёрнутой программой – «Социалистическим проектом для Франции 80-х годов», в котором содержались не только ценности и лозунги самоуправленческого и демократического социализма, но и весьма чётко говорилось о необходимости «разрыва с капитализмом».

Однако, целая серия обстоятельств не позволила, что называется, разразиться «Великому вечеру» во Франции сорок лет назад. Неблагоприятная международная обстановка и внешнеэкономическая конъюнктура, сопротивление французской буржуазии (практически сразу после прихода Миттерана в Елисейский дворец начался невиданные с времен Народного фронта вывоз капиталов за рубеж), усиления противоречий в соцпартии и в целом в левом движении, объективное давление на Миттерана со стороны атлантистских кругов и Европейского Экономического Сообщества – всё это привело в 1983 г. к «паузе» в социально-экономических преобразованиях, трансформировавшейся в итоге в режим «жёсткой экономии». Как отмечал Жан-Пьер Шёвенман, неоднократно занимавший в 1980-е – 1990-е гг. правительственные должности, «победила логика не разрыва, а адаптации» — к капитализму, неолиберализму, господствующему мировому порядку…

1981 год стал, без сомнения, годом триумфа и надежд французской левой, но, как справедливо подметил как-то в персональной беседе со мной нынешний лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон, «та победа Миттерана обозначила также начало длинного периода кризиса левых сил». Да, конечно, были ещё успехи: повторная победа Франсуа Миттерана и возвращение социалистов в правительство в 1988 г., приход к власти правительства «множественной левой» во главе с Лионелем Жоспеном в 1997 г., избрание второго при V Республике политика-социалиста (Франсуа Олланда) в 2012 г. президентом…

Но, по большому счёту, даже эти политические успехи не смогли, в действительности, приостановить упадка левого движения Французской Республики. Если в 1970-х – начале 1980-х гг. левые силы поддерживали примерно половина (а то и больше, как в 1981-м) избирателей, в дальнейшем сужение электоральной базы французской левой стало реальностью. До 1981 г. левые, прежде всего Французская коммунистическая партия (ФКП), аккумулировали поддержку абсолютного большинства рабочего класса, именно в 1980-е эта ситуация стала меняться к худшему; а в итоге именно крайне правые сумели стать во Франции силой, наиболее популярной среди рабочих. Одновременно стала сокращаться численность ведущих левых партий и профсоюзных объединений, на них ориентированных.

Казалось, в 2012 г. судьба вновь повернулась к левым и особенно социалистам. Ведь у них в руках были, по существу, все возможности и рычаги власти: социалисты имели своего президента и правительство, абсолютное большинство в Национальном Собрании, у левых имелось тогда и большинство в Сенате; большая часть регионов, департаментов и крупных городов также возглавлялась представителями СП. Однако, в то время никто всерьёз с Ф. Олландом и его партией надежды на «Великий вечер» уже и не питал. То, как социалисты распределились своим политическим большинством в 2012-2017 гг., хорошо известно.

Четыре года назад французская левая потерпела, пожалуй, самое унизительное поражение. Ни один из левых кандидатов не сумел войти даже в тройку лидеров в первом туре президентских выборов, в нижнюю палату парламента были избраны всего несколько десятков левых и левоцентристских депутатов. При этом «холодный душ» облил не только социалистов, хотя «первая левая партия» Французской Республики, конечно же, пострадала более других.

Сегодня, разумеется, «Великий вечер» — во всяком случае во Франции – тоже далеко не на повестке дня. Как отмечает известный левосоциалистический политолог, профессор Лондонского королевского колледжа Филипп Марльер, «ныне не отсутствие единства убивает французскую левую, а её никчёмность». Ф. Марльер утверждает, что большинство левых партий не умеют слышать простых людей и, тем более, артикулировать и выражать их интересы.

Разные выборы последних лет показывали, что уровень электоральной поддержки левых во Франции заметно упал, снизившись до отметки в 30-35%. Конечно, для Франции V Республики это посредственный показатель. До очередных президентских выборов во Французской Республике остаётся год, и большая часть политических социологов полагает, что Францию вновь ждёт «матч» между Эмманюэлем Макроном и Марин Лё Пен во втором туре. Могут левые этому помешать?

Теоретически — да. Как отмечает бывший кандидат (в 2017 г.) в президенты от соцпартии, ныне лидер партии «Поколение(я)» Бенуа Амон, «даже если мы не наблюдаем «левого ветра» в общественной жизни, левые и экологисты могут ещё победить… но только если они предварительно объединят свои силы и усилия». Речь о том, что если левый спектр объединится перед первым туром президентских выборов и выставит единого кандидата, тогда, как говорится, невозможное станет возможным. Особенно если соперником такого гипотетического левого кандидата во втором туре стала бы лидер Национального объединения…

Впрочем, данный сценарий на сегодня не кажется осуществимым. Уже вновь заявил о своих президентских амбициях Ж.-Л. Меланшон, который, как известно, в 2017 г. показал наиболее достойный среди левых политиков результат. Вероятно, готов выдвигаться новый лидер ФКП Фабьен Руссель. Нет никакой уверенности и в том, что на левоцентристском фланге СП и «зелёные» сумеют договориться об общем кандидате. Впрочем, в конце июня Францию ожидают региональные выборы. Их результаты, быть может, подтолкнут «унитарную динамику» на левом фланге политического спектра.

Однако, говорить хотя бы абстрактно о наличии сегодня «социального большинства» левых во Франции никак нельзя. Видимо, в новейшей истории этой страны свой шанс на «Великий вечер» левые потеряли как раз лет сорок назад. И когда появится шанс новый, сегодня предсказать вряд ли возможно…