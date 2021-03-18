Нежелательные депутаты

Через двое суток после разгона форума независимых депутатов и массового задержания его участников, история так и не завершена полностью. С одной стороны, власти проявили не только бессмысленную агрессивность, но и абсурдную непоследовательность. Разогнанный полицией форум на следующий день беспрепятственно возобновился. А с другой стороны, разразившийся скандал выявил явные разногласия в правящих кругах. Мэр Москвы Сергей Собянин доказывает, что не имел отношения к разгону. А силовики угрюмо молчат.

Формальные предлоги к разгону мероприятия, как всегда оказались неосновательными. Вопреки первоначальным заявлениям властей, форум не был организован «Открытой Россией». Да и само определение «нежелательной организации» выглядит более, чем странно: если организация не запрещена в России (как ИГИЛ, например), то на каком основании можно препятствовать её деятельности? Почему желания или нежелания чиновников должны на что-то влиять?

Задержанные депутаты оказались принадлежавшими не только к «несистемной оппозиции», но и к официальным партиям и фракциям — КПРФ и «Справедливой России». Правда, Юрий Афонин от имени партийного начальства уже пообещал наказать депутатов КПРФ, посмевших участвовать в форуме, который был незаконно разогнан. Но это говорит больше об Афонине, чем о участниках мероприятия.

Задержание сразу сотни с лишним муниципальных и региональных депутатов знак того, что власть более уже не может сохранять даже тот минимальный уровень легальности и законности, который необходим для нормального функционирования её же собственных институтов. С одной стороны, поэтапный госпереворот входит в новую фазу. А с другой стороны, никто не желает столько для дестабилизации власти, как она сама.Задержание сразу сотни с лишним муниципальных и региональных депутатов знак того, что власть более уже не может сохранять даже тот минимальный уровень легальности и законности, который необходим для нормального функционирования её же собственных институтов. С одной стороны, поэтапный госпереворот входит в новую фазу. А с другой стороны, никто не желает столько для дестабилизации власти, как она сама.

Поскольку силовые ведомства тоже неоднородны, состоят из разных структур, служб, инстанций и управлений (которых, кстати, наплодилось столько, что их координация сама по себе превращается в трудноразрешимую задачу), то возникает вполне резонный вопрос — какие именно силовики, какой конкретно начальник отдал приказ?

Молчат. Не дождемся ответа.

Между тем ответ напрашивается. Причем не столько на вопрос о злополучном приказе, сколько на более важный вопрос — кто вообще управляет страной. И ответ этот совсем не тот, что принято давать.

Никто не управляет.

Тезис про захвативших власть силовиков верен лишь условно, ибо, во-первых, как было сказано, их структуры неоднородны, а во-вторых, у них нет технической возможности контролировать принятие всех решений в политической, экономической или социальной сфере. Военная хунта ставит своих генералов во главе «гражданских» ведомств. Но наши силовики лишь дезорганизуют своими бестолковыми и хаотичными действиями работу госаппарата, ничем по факту не управляя.

Путин явно включается в игру лишь эпизодически. Пресловутое Президентское Послание, которое должно было делаться в декабре, так и не смогли организовать до середины марта и до сих пор не ясно, когда это будет. Губернаторы не имеют достаточной самостоятельности. Мэр Москвы не контролирует порядок в собственной столице. Силовики не контролируют самих себя.

Нападение на депутатов 13 марта можно, конечно, трактовать как попытку запугать общество. Но явная неэффективность, бестолковая суетливость и отсутствие сколько-нибудь четкого понимания возможных последствий говорит о том, что перед нами действия людей, которые сами смертельно напуганы и, поддавшись панике, совершают бессмысленные и вредные для себя же действия.

Чего они боятся? Гнева общества, возмущения народа? Возможно. Но народ пока лишь зловеще безмолвствует, иногда исподтишка показывая начальству фигу в кармане. Скорее они боятся друг друга, боятся непредсказуемости собственного будущего, испуганы оттого, что понимают — под воздействием кризиса государственная структура управления разваливается на глазах.