Трагедия Ирака

В мировых СМИ заговорили о положении христиан Ирака. При диктаторе Саддаме Хуссейне там было около 1 млн христиан. После завоевания страны в 2003 г армией США их, к настоящему времени, осталось всего 300 тыс. Большинство уехали, некоторые были убиты боевиками-исламистами. Этот разговор разворачивается на фоне более широкого обсуждения иракской трагедии. Жили ли иракцы хорошо при Саддаме? Почему многие ностальгируют по нему? Верно ли, что американцы погубили счастливую и богатую страну, погрузив ее в нищету и терроризм? С другой стороны, почему иракцы встретили американскую армию с распростертыми объятиями и сокрушили на площади в Багдаде статую Саддама? Многие народы вовлечены в схожие дискуссии о своем прошлом.

Саддам относился к тикритскому клану арабов-суннитов, окружал себя земляками. На ключевых постах находились представители арабско-суннитского меньшинства. Курды-сунниты и арабы-шииты, вместе составлявшие 80% граждан, рассматривались как нелояльное государству население.

Саддама Хуссейна называют “арабским Гитлером”. Страшное слово “Анфаль” (трофеи) означало государственные операции по борьбе с курдскими партизанами-сепаратистами и населением. В 1987-1989 гг 4 тыс. курдских деревень были разрушены по приказу диктатора, 700 тыс. человек помещены в концлагеря, беженцами стали около 1 млн.

В 1991 г шиитско-курдское восстание охватило все крупные города — “Интифада месяца Шаабан”. В каждом регионе возникли независимые Советы, которые организовывали сопротивление. Каждый, кто имел воду или еду, считал своим долгом отдать соседям половину. Заводы были захвачены трудовыми коллективами в самоуправление. Собрав все имеющееся оружие, повстанцы защищали свои улицы и дома. В каждом крупном городе, в каждом районе были организованы ополчения. Это была одна из самых глубоких социальных революций ХХ века; в отличие от цветных революций, она не только сражалась с диктатурой, но и пыталась трансформировать все общество согласно интересам народных низов, большинства работников. Хотя действия революционеров не всегда были последовательны, участники восстания будто сошли со страниц работ Отто Рюле и Михаила Бакунина — сторонников социально-классовой самоорганизации трудящихся.

С помощью элитных частей Республиканской гвардии Саддам раздавил социальную революцию — погибли около 100 тыс, миллионы стали беженцами.

Но диктатор понимал — нельзя опираться только на насилие. Саддам боялся восстаний. Еще с 1970-х гг он создавал социальное государство — за счет огромных доходов от экспорта нефти. По всей стране шло строительство жилья и больниц, школ и университетов, дорог и электростанций. Была создана система всеобщего образования и здравоохранения. Саддам поощрял как государственный сектор, так и частника, создавая хорошие рабочие места. Он терроризировал не всех: например, у лояльных режиму христиан проблем не было.

Но в результате международных санкций экономика пришла в упадок. В итоге диктатор утратил популярность. Многие в 2003 г встретили американскую армию как освободителей или нейтрально, дезертировали из армии.

Американцы поставили править Ираком верхушку коррумпированных шиитских политиков. В итоге миллионы лишились работы и социального государства. Американские ставленники до такой степени разграбили страну, что люди стали с ностальгией вспоминать Саддама. Нефть — основной продукт экспорта — перешла в руки транснациональных корпораций. Правда, они выделяют значительную часть доходов государству, но местные политические партии разворовывают почти все. Вот типичная жалоба бедноты: “Во времена Саддама Хусейна молодые учились и шли работать на фабрику, а старики получали бесплатно рис, муку и масло, теперь работы нет, а рис испорчен насекомыми”.

Еще во время американской оккупации, разрозненные суннитские боевики, сражавшиеся с американцами и правительством, оказались в тюрьмах, где их подвергли пыткам (например, в Абу Грейб). В этом аду разобщенные группировки нашли общий язык: офицеры армии и разведки Саддама и фанатичные джихадисты, близкие к запрещенной Аль-Каиде. Из их союза родился ИГИЛ (организация запрещена в РФ) — альянс сторонников “шариатского государства” и опытного военного руководства. Напор ИГИЛ, сочетавший фанатизм и умение планировать крупные операции, был страшен. Удары посыпались не только на правительственные войска, но и на иноверцев — христиан, шиитов, езидов. Прошла волна массовых убийств гражданского населения. Вина США тут есть. Но в то же время, игиловцы — продукт остатков режима Саддама.

ИГИЛ торжествовал недолго. Иракские элитные части при поддержке 150 тыс шиитских ополченцев железным плугом прошли по регионам, захваченным боевиками, уничтожая их и тех, кто был с ним связан.

Можно ли сегодня подвести итоги иракской трагедии?

Жизнь, говоря словами итальянского поэта Джакомо Леопарди — “безумная, бесстыдная мистерия событий и вещей”. В конфликте США и Саддама не было хорошей стороны. Диктатор страшен, его наследники — ставленники США, омерзительны: Трансперенси Интернешнл считает Ирак одной из самых коррумпированных стран мира. Силы, сражавшиеся за контроль над Ираком, не несли процветания большинству.

Когда ваша жизнь зависит от мощных бюрократических групп, преследующих собственные интересы, вы становитесь игрушкой в их руках. Рассуждения о том, плох или хорош был Саддам, или те, кто пришел ему на смену, лишены смысла. Эти силы хороши только для самих себя.

И все же, через кровь и хаос, коим нет оправданий, истина пытается пробить себе дорогу. Рядовые иракцы теперь много спорят о том, какой общественный порядок им нужен, выдвигают социальные требования, самоорганизуются. Во время уличных протестов 2019-2020 гг их участники — молодые шииты, сунниты, христиане, арабы и курды, помогали друг другу. Они борются вместе, требуют работы, бесплатной медицины, свободы собраний, общественной власти.

История Ирака заставляет задуматься о том, каким способом обычному человеку лучше защищать свои собственные интересы. Сегодня иракцы просыпаются.