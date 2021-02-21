Нам не до Мьянмы!

По поводу событий в Мьянме в российской прессе самые популярные комментарии касаются отключения Интернета по всей территории страны и его последующего восстановления. Информационные сообщения о перевороте 1 февраля и, уж тем более, какое-то подобие анализа сообщениям об Интернет-коллапсе в популярности явно уступает. Ну, это понятно, наше общества почти все последнее время, а уж особенно сейчас, находится в состоянии “нам не до Мьянмы”. А новость про Интернет, отключенный на целый день, взбудоражила бы россиян независима от географии источника информации. Подумать только: на целый день вся страна без Интернета! Катастрофа, пытка и произвол.

Между тем Мьянме, похоже, наоборот, не до Интернета. Своеобразные такие борцы за “демократические и честные” выборы из рядов военных совершили переворот. Их не устроили результаты недавних парламентских выборов, на которых партия “Национальная Лига за демократию” получила 396 из 476 парламентских мест. Военных рассердило, что поддерживаемая ими Союзная партия получила только 33 места. И армия решила организовать такую демократию с кулаками, рассудив, что в суды идти бесполезно, избирательная комиссия не приняла или не признала и малой толики замечаний о нарушениях, которых вроде как было замечено более 80 миллионов.

И вот снова под домашним арестом оказалась реальная глава правительства и лидер Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира. Она много лет противостояла военной хунте, провела 15 лет под домашним арестом, не видела своих детей десятилетия, не выехала из Мьянмы, чтобы проститься с умирающим от рака мужем: тому запретили въезд страну, а она боялась, выехав, навечно остаться эмигранткой.

Для того чтобы в условиях режима “демократии с процветающей дисциплиной”, продвигаемой военными, всё-таки установилась свобода, Аун Сан Су Чжи пошла на сделку с собственной совестью, когда в 2017 году отказалась признать геноцидом действия армии против мусульман рохинджа, когда не препятствовали действиям военных в мусульманских поселениях. Сделка сработала, демократизация началась.

Последнее время партию Аун Сан Сун Чжи стали критиковать и за то, что она преследует оппозиционных журналистов, что неэффективно провела социальные реформы, провалила борьбу с ковидом. И, похоже, слегка “помогла” себе на выборах. Компромиссы и “рациональная демократия “, вот как все это называлось. Все во имя прогрессивных реформ.

Но вот что интересно: как только у демократии появляется эпитет, она начинает превращаться во что-то совсем другое, вернее — в свою противоположность. Даже если “рациональную демократию ” продвигает тот, кто немалым пожертвовал ради демократии реальной. Осетрина, как известно, бывает только первой свежести. Справедливости ради скажу, что Аун Сан Сун Чжи по-прежнему популярна в своей стране, ей доверяют почти 80% граждан Мьянмы. Может быть, в этом есть толика надежды? Для Аун Сан Сун Чжи, для Мьянмы… для нас?