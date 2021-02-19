Новый пиратский рай

Ежегодный отчет Международного морского бюро (ММБ) Международной торговой палаты о пиратстве зафиксировал значительный рост случаев пиратства в 2020 году. Самой горячей точкой стал Гвинейский залив. Количество захватов экипажей судов у побережья Западной Африке приближается к показателям Сомали десятилетней давности. Среди тех, кто попадает в плен пиратов, есть и российские моряки. Причем, инциденты с нашими гражданами происходят все чаще.

Моряки нужнее судов

По итогам прошлого года Центр сообщений о пиратстве ММБ не получил ни одного доклада о нападениях на суда вблизи сомалийских берегов. Некогда грозный оплот пиратов не опасен для проходящих мимо грузовых судов и частных яхт уже несколько лет подряд. Этого удалось добиться в результате отправки международных военных сил в территориальные воды Сомали. Однако теперь, как свидетельствуют показатели, эпицентр пиратства сместился на противоположную сторону африканского континента – в Гвинейский залив.

В 2020 году Центр сообщений о пиратстве ММБ получил данные о 195 инцидентах пиратства и вооруженного ограбления судов по всему миру (в 2019-м этот показатель составлял 162 случая). В число инцидентов вошли три захваченных судна, обстрел 11 судов, 20 попыток нападений и высадка на борт 161 судна. Этот рост пиратства и вооруженных ограблений произошел, в первую очередь, за счет всплеска преступлений в Гвинейском заливе, а также в некоторой мере в результате активизации вооруженных грабежей в Сингапурском проливе.

Во всем мире в 2020 году с гражданских судов были похищены 135 членов экипажа. На Гвинейский залив пришлось 130 похищенных. Захваты моряков пиратами произошли в 22 отдельных нападениях. С 2019 года, как отмечают специалисты, в Гвинейском заливе произошел беспрецедентный рост числа похищений членов экипажа. Только за последний квартал 2019 года в этом морском регионе было зарегистрировано похищение 39 моряков различных национальностей в двух отдельных инцидентах. По последним данным ММБ, инциденты в Гвинейском заливе стали особенно опасны, поскольку более 80% нападавших пиратов были вооружены огнестрельным оружием. Все три угона судов и девять из 11 обстрелов судов в прошлом году, также произошли в Гвинейском заливе. Похищения моряков были зарегистрированы в каждом четвертом случае нападения на суда в этих водах у берегов Западной Африки – данный показатель значительно выше, чем в любом другом регионе мира.

Практика похищения моряков в Гвинейском заливе, как правило, следующая. После захвата судна, экипаж вывозится на берег и может удерживаться на суше до тех пор, пока не будет согласован вопрос об освобождении. Обычно пираты, как и в случае с их сомалийскими «коллегами» десять лет назад, требуют денежный выкуп. Но в отличие от сомалийцев западноафриканские пираты не угоняют суда, так как для них нужна специальная инфраструктура да и найти похитителей проще.

Россияне в плену у пиратов

На Гвинейском побережье расположены 11 государств. Самые опасные в плане пиратства – Нигерия, Бенин, Камерун и Габон. Из них наихудшая ситуация у берегов Нигерии. В прошлом году пираты неоднократно нападали на суда, на которых находились граждане России.

Самое первое подобное нападение произошло 2 января. Морские преступники попытались захватить судно AMBIKA, которое используется для прокладки подводных трубопроводов, чтобы угнать. Произошла перестрелка между сотрудниками охраны судна и нападавшими. Погибли четыре человека, двое получили ранения. Помощник капитана успел посадить судно на мель. Тогда пираты захватили трех членов экипажа, включая двоих россиян, и отправились на берег. Но на берегу все трое похищенных смогли сбежать от пиратов и добрались до расположения нигерийских правительственных сил.

19 апреля в территориальных водах Бенина пираты напали на сухогруз «Томми Ричер». Им удалось захватить троих российских моряков. Когда к судну стали приближаться катера бенинских военно-морских сил, преступники ушли в воды соседней Нигерии. Спустя месяц моряки были освобождены в Нигерии.

17 июля в нигерийских водах пираты взяли на абордаж танкер «Кюрасао Трейдер», который шел под флагом Либерии. Среди попавших в плен 15 членов экипажа оказались семеро россиян. Спустя месяц моряки были освобождены, как указывалось в сообщении Министерства иностранных дел (МИД) России, «в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца». То есть, скорее всего, похитителям был выплачен выкуп. В схожих ситуациях в Сомали, когда моряков освобождали «в результате переговоров», официальные лица не афишировали истории с выкупами. Признать выкуп, значит расписаться в неспособности собственных спецслужб освободить похищенных и финансировании международного криминала или даже террористов.

5 октября российских МИД отчитался об освобождении троих наших моряков, которые находились в плену пиратов около пяти месяцев, с весны 2020 года. Их похитили с торговых судов «Рио Митонг» и «Джиблоо» в территориальных водах Экваториальной Гвинеи. Освобожденные моряки впоследствии записали видео с благодарностью олигарху Олегу Дерипаске, который выделил деньги, чтобы заплатить выкуп пиратам.

30 ноября прошлого года пираты похитили с судна, находившегося в 138 км от порта Ломе в Того, четверых членов экипажа, включая одного россиянина. До сих пор судьба похищенных неизвестна. Учитывая методы нигерийских пиратов и то, что от Ломе до нигерийского побережья около 170 км, то можно предположить, что случившееся имеет к ним непосредственное отношение.

Причины роста пиратских нападений

Самое дальнее от побережья похищение экипажа в минувшем году произошло почти в 200 морских милях (около 370 км) от суши, случай с «Кюрасао Трейдер»; в среднем нападения с последующими похищениями моряков происходили на расстоянии более 60 морских миль (111 км). Это свидетельствует о том, что возможности западноафриканских пиратов значительно возросли по сравнению с тем, как дела обстояли три и более лет назад. Учитывая указанные события, ММБ рекомендует судам в регионе всегда оставаться на расстоянии не менее 250 морских миль от берега. Тем судам, которые направляются в порты на берегу Гвинейского залива рекомендуется проходить на указанном расстоянии, пока они не достигнут точки, где им нужно будет преодолеть путь до порта по кратчайшему пути.

«Последние статистические данные подтверждают возросшие возможности пиратов в Гвинейском заливе: все больше и больше нападений происходит достаточно далеко от побережья. Это тревожная тенденция, которую можно решить только за счет расширения обмена информацией и координации между судовыми агентствами и агентствами по реагированию в районе Гвинейского залива. Несмотря на оперативные действия военно-морских сил в регионе, по-прежнему существует острая необходимость в борьбе с этим видом преступлений, которое продолжает оказывать прямое влияние на безопасность в целом и безопасность невинных моряков», – сказал Майкл Хоулетт, директор ММБ.

Весной прошлого года возглавляемое им бюро заявило, что рост пиратства у берегов Западной Африки ставит под угрозу нефтяной рынок в регионе. На Гвинейском побережье восемь стран занимаются добычей нефти. Кроме того, вдоль этого побережья проходит маршрут нефтеперевозок из других государств. Рост пиратства в итоге может привести к обвалу местного рынка сырья и усложнению маршрутов перевозки нефти.

Специалисты считают, что экологические проблемы, которые сокращают возможности рыболовства, вкупе с политической и экономической нестабильностью, толкают население Гвинейского побережья на путь пиратства. Схожие обстоятельства повлияли на взрывной рост численности сомалийских пиратов в свое время. Экологическая ситуация в Гвинейском заливе ухудшается, в первую очередь, из-за разливов нефти. Нефть в дельте реки Нигер, например, добывается криминальными группировками самыми примитивными способами. В результате сырая нефть попадет в реку и море. Ежегодно в дельте Нигера происходят тысячи разливов нефти. В дельте загрязнение пресной воды приводит к проблемам в сельском хозяйстве. Бедность растет, а достать оружие и присоединиться к одной из банд в той же Нигерии не составляет особого труда.

Свой «вклад» в рост пиратства вносят и правительственные военные. Они проводят карательные операции против криминальных и повстанческих группировок порой совершенно без разбора, сжигают деревни, которые по их мнению поддерживают противника. Люди остаются без жилья и средств к существованию, правительство им ничего не компенсирует.

Консультанты по вопросам безопасности компании Dryad Global в своем недавнем отчете отметили, что изменение в методах морских преступников и растущая озабоченность по поводу безопасности в водах Гвинейского залива побудили международное сообщество к тому, чтобы заняться укреплением регионального военно-морского потенциала, включая закупку техники, обеспечивающей морское патрулирование. Однако государства, расположенный на Гвинейском побережье, не хотят увеличивать финансирование своих военно-морских сил из собственных бюджетов, так как их больше беспокоит устранение угроз на суше. Например, Нигерия имеет серьезные проблемы с исламскими радикалами в северных областях страны. Террористы фактически контролируют отдельные труднодоступные территории и совершают регулярные нападения на армию и гражданское население.

Специалисты подчеркивают, что уже в первые две недели нового года было отмечено, что пираты активно рыскают по Гвинейскому заливу в поисках легкой добычи. Это значит, что масштабы пиратских угроз в регионе будут лишь возрастать и вскоре мы снова услышим о новых похищениях и нападениях у берегов Западной Африки.