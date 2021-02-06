Испуганные глаза росгвардейцев

Транзит власти в нашей стране продолжается. Все ближе к выпадению в осадок дряхлый диктатор Владимир Путин. И все ближе к трону потенциальный диктатор, а пока «матросский сиделец», Алексей Навальный. Только вот логика исторических событий требует не сохранения Путина и не возвышение Навального, а кардинальной смены действующей капиталистической системы. Об этом свидетельствует поведение участников акций протеста, прокатившихся по России 23 и 31 января. Очень немногие скандируют: «Свободу Навальному». Но быстро массы подхватывают лозунги: «Путин – вор», «Путина в отставку», «Свобода», «Россия», «Фашисты» (это уже когда в дело вступает полиция или Росгвардия). Заметнее красные флаги на акциях (если судить по видео и снимкам из разных регионов России и сравнивать акции 23 с акциями 31-го).

Однако левым по-прежнему далеко пока до российских прозападных либералов – основной силы, поддерживающей Навального. Крупные либеральные медиа скороговоркой повторяют «акции сторонников Навального», показывая сюжеты и делая прямые включения с несогласованных демонстраций. Навязчивы в своих мнениях, что именно дело Навального – «это плевок всему народу России». В наш народ за 30 лет ельцинско-путинской эпохи столько раз плевали с подачи тех же либералов, что дело Навального тут не сыграло бы особой роли, если не настроения в обществе. Навальный – повод, либеральные медиаресурсы – возможность для координации и распространения информации, а причины – системный кризис, в котором оказалась наша Россия в результате капиталистической деградации.

Собственно, о либеральных журналистах и не только либеральных. Даже те, кто не бывал на антипутинских демонстрациях, уверен, видели на видео или снимках многочисленных людей в желтых, как у дворников, жилетах с надписью «ПРЕССА». Такие жилеты вроде как являются индульгенцией, чтобы человека не смели и не скрутили во время очередного задержания протестующих сотрудники ОМОН, упакованные в пластмассовые доспехи и толстые ткани. Однако журналистов все равно задерживают, ломают технику, складывают в автозак так, чтобы еще нерв в позвоночнике защемило. Казалось бы, очевидно: плохие ОМОНовцы, церберы режима, давят трудящихся во имя свободы слова. Не все столь просто. Некоторые облаченные в желтые жилеты журналисты ведут себя откровенно провокативно. Они на виду у силовиков всячески показывают свою солидарность с протестующими (что отнюдь не плохо, но они тогда не являются в полной мере журналистами – журналист должен быть «над событиями», объективен, не занимать какой-либо позиции) или довольно истерично лезут к сотрудникам ОМОН, когда те, есть и такие прецеденты, достаточно вежливо просят отойти, покинуть периметр или что-то в том же духе. Складывается впечатление, что подобного рода журналисты сами отчаянно хотят наконец-то быть побитыми и загруженными в автозак. Если в душе их пылают подобные желания, то лучше бы им не пользоваться желтыми жилетами-индульгенциями. Потому что рассвирепевшие ОМОНовцы будут винтить не только журналистов-провокаторов, но и тех, кто все же старается сохранять дистанцию от силовиков равно, как и от протестующих.

Не все силовики одинаково агрессивны. Как показывает опыт нынешних акций, к подавлению протестов власти стали активно привлекать срочнослужащих Росгвардии. Это молодые пацаны, которые проходят срочную службы в Росгвардии. Они – не контрактники, которые сознательно выбрали службу в этом ведомстве. Они не участвуют в разгонах и задержаниях. По крайней мере пока. Их используют для того, чтобы охранять периметр, оцеплять улицы или площади. Они смешно, как малышня в детском саду воспитателю, подчиняются одному из «взрослых» офицеров, который, потея, раздает команды. Я видел глаза этих ребят: испуганные глаза под забралами, – когда вокруг тысячи людей скандируют «Путин – вор» или «Фашисты». Срочнослужащие Росгвардии, как правило, обряжены в полевую форму, ходят строем, прислушиваются к командам «взрослого» офицера. Некоторые из протестующих, однако, нецензурно бранят их, когда они перекрывают движение или периметр. В то же время сознательные протестующие пресекают брань своих соратников. Действительно, срочнослужащие в данном случае скорее жертвы, чем сторона противостояния.

Агрессивны обряженные в черную униформу сотрудники ОМОН. Эти ребята группами врываются в ряды протестующих, бьют, ломают, пакуют. Здоровые сильные дядьки, сознательно работающие в силовом ведомстве. Они, заметно сразу, ведут себя на акциях очень уверенно и самостоятельно, в отличие от срочнослужащих. Если вам не хочется попадать в автозак, то нужно отслеживать перемещение во время акций именно сотрудников ОМОН. Если кто-то вас и попытается схватить, то это они. Есть, правда, еще всевозможные «сотрудники по борьбе с экстремизмом», обряженные в гражданское. Мода у них одна и та же – под гопников. Ходят насупленные, отслеживают, возможно, указывают ОМОНу, кого хватать. Они же, как правило, координируют действия провокаторов в рядах протестующих.

Тем не менее, надо отметить, что пока российский ОМОН не столь жесток, как их коллеги во Франции и Белоруссии во время подавления антиправительственных демонстраций. Однако ситуация движется по нарастающей, поэтому, может быть, когда отправляетесь на очередную антипутирнскую акцию, уже не лишним будет задуматься о средствах против слезоточивого газа или более плотной одежды, чтобы удары дубинкой были менее ощутимы.

Вечером 4 февраля Леонид Волков, координатор штабов Навального в регионах (по сути именно он сейчас руководит ресурсами навальнистов) объявил, что до весны они отказываются от уличных акций. Волков призвал сторонников «матроссокого сидельца» сконцентрироваться на подготовке к выборам в России, который пройдут осенью этого года. А со своей стороны пообещал, что он и его соратники будут прилагать усилия, чтобы страны Запада стали арестовывать активы, которые выведены Путиным и его друзьями заграницу.

Я писал после 23 января, что навальнисты очень боятся потерять контроль над улицей. Они понимают, что улица лишь временно поддается на их координацию, но запрос уличных акций протеста отличается от запроса прозападных либеральных сторонников Навального. Скорее всего, отказ Волкова призывать и организовывать новые уличные акции в ближайшие выходные связан именно с осознанием того, что от одной демонстрации к другой протестующие становятся организованнее и опытнее. И если они окончательно самоорганизуются, то никакой потребности в ресурсах навальнистов у протестующих уже не будет.