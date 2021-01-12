Навальный: наивность здравого смысла

Чем лучше себя чувствует оправляющийся после покушения Алексей Навальный, тем больше у нас причин начать критику слева его проекта «Прекрасной России Будущего». Он описал его его в интервью экономисту Сергею Гуревичу, в принципе пересказав устоявшиеся в оппозиционной среде мнения. Но Навальный, говоря о должном, не понимает какие должны возникнуть условия здесь и сейчас, чтобы это «прекрасное будущее» стало необходимостью, а не желанием.

Судебная реформа

Навальный хорошо описывает необходимость реформирования судебной системы. Это прогрессивное требование, вокруг которого могут сплотиться разные политические движения. В том числе и левые: без судебной системы не будет рабочего движения. Основная работа профсоюзов не в организации стачек и забастовок, которые случаются не каждый день, а в том, чтобы постоянно отстаивать в судебном порядке права рабочих.

Но Навальный наивно предполагает, что достаточно лишь политической воли то ли будущего президента, то ли народной толпы. То есть найдётся святой президент, который сам себе ограничит власть. Типа народ его выбирает, поэтому придётся исполнять желания народа. Но увы. В начале правления Путин также прислушивался к народу, а потом осознал, что лучше опираться на одну социальную группу, а остальных деморализовать, чтобы у них не было желания голосовать.

Проблема же голосования не в том, что у власти одни и те же политики. Сам Навальный призывает голосовать за любую партию, кроме «Единой России». То есть избирателей, которые не голосуют за единоросов, Навальный призывает не голосовать за единоросов! Но всё злоупотребление властью вытекает из уверенности в неизменности политической ситуации. Политики выполняют волю народа не из-за того, что народ их выбрал, а от страха перед народом, который может их лишить власти.

Решение проблемы в голосовании, которое создаст условия политической неопределённости. Если граждане не знают за кого голосовать, то необходимо голосовать за новых и неизвестных политиков. «Единая Россия» как минимум утратит монополию на продажу депутатских мандатов. Вообще невозможно будет их продавать, если люди голосуют за нового и неизвестного. Конечно, новые и неизвестные интегрируются в путинскую вертикаль власти. Но будут осознавать, что за них в следующий раз не проголосуют. То есть в условия политической неопределённости любой политик, даже провластный, ради самосохранения будет заинтересован в судебной реформе.

Федерализация

Навальный отмечает необходимость федерализации страны. Так увлекается, что выступает даже за муниципализацию, за расширение полномочий у городов. А если учесть, что в европейских странах муниципалитеты называют ещё коммунами, то Навальный выступает за коммунизацию России. Федерализация же в первую очередь касается не передачи полномочий региону или городу, но сама федерация становится гарантом политических свобод в субъектах Федерации. Да, страна у нас неоднородная и решать проблемы регионы будут по-разному. И чтобы регионы не злоупотребляли своим положением, соблюдали права и свободы граждан, федерация и берёт на себя эти обязательства.

Но Навальный наивно полагает, будто проблема федерации в том, что регионы стали злоупотреблять своими полномочиями и тем самым центральная власть их ограничила. То есть губернаторы стали настолько всевластными, что без сопротивления отказались от всевластия в пользу власти кремлёвской.

Проблема же в том, что губернаторы до сих пор обладают всевластием. Только их всевластие контролирует генпрокурор. Поэтому они все такие послушные. Но центральная власть специально наделила огромными полномочиями губернаторов. Советский государственный аппарат неплохо имитировал демократические институты. Но так как все чиновники состояли в партии, поэтому через партийный аппарат контролировали чиновников. Когда же Горбачев уничтожил партийную бюрократию, то оказалось, что советский государственный аппарат демократичный, если чиновников выбирают советские граждане, а не назначает коммунистическая партия. Поэтому Ельцину необходимо было уничтожить советский государственный аппарат, а именно народных депутатов. Ради этого все полномочия были переданы губернаторам и мэрам, чтобы на местах расправились с народными депутатами.

Решение проблемы в размерах регионов. Что царские губернии, что советские области выполняли роль централизованного контроля за территорией. Отсюда и небольшие размеры регионов. Вне зависимости от политических полномочий регионы никакой экономической самостоятельностью из-за своих небольших размеров не обладают. Если низкую плотность населения Канады и Австралии экстраполировать на Россию, то должно быть 15-17 регионов вместо 85. И как только регионы станут крупнее, муниципалитеты приобретут свою самостоятельность в решении местных территориальных вопросов, потому что региону будет не до этого. К тому же сами граждане через референдум могут инициировать объединение регионов.

Приватизация

Навальный говорит о несправедливость приватизации, а именно о залоговых аукционах. Да, олигархи управляют предприятиями, а все риски ложатся на собственника государство. Всё сводит к правам собственности. Конечно, это важно, так как право собственности упрощает и вскрывает классовые противоречия.

Оппозиционный политик наивно предполагает, будто олигархи отказались от права на собственность ради кратковременного обогащения при Путине. Дело же в том, что Россия имеет огромные запасы сырья, но низкорентабельного. Его добыча выгодна или при высоких мировых ценах, что бывает редко, или при наличии внутренней обрабатывающей промышленности, которая компенсирует добычу низкорентабельного сырья. Низкую же стоимость сырья в советской экономике устанавливали, чтобы увеличить производство конечного продукта. Но в итоге такая политика привела к чрезмерным ресурсозатратам. Либералы же думали, будто дешёвое советское сырьё можно экспортировать и получать сверхприбыль, а то что добыча низкорентабельного сырья без поддержки или без крупной обрабатывающей промышленности или поддержки государства не выживет, не подумали. Отсюда и слияние бизнеса с государством. Переложить риски производства на государство, оставив себе прибыли. Вполне рациональный подход. Огосударствление экономики не желание Путина, а интерес олигархов, без этого в условиях деиндустрализации невозможно извлечь стабильную выгоду с низкорентабельного сырья. Право собственности же необходимо для дележа прибавочной стоимости, сверхприбыли. Поэтому и нет защищенного права собственности, потому что в России оно экономически не выгодно хозяевам предприятий: нечего делить этим правом.

Проблема приватизации не в праве собственности, а в экономике. Во-первых, от вида собственности не зависит качество управления собственностью. После приватизации появились единицы способных управленцев. В основном неэффективные советские менеджеры стали неэффективными российскими бизнесменами.

Во-вторых, государство приватизацией избавилось от социальной ответственности. Приватизируют прибыльные предприятия, а государство в первую очередь стало приватизировать убыточные предприятия, в особенности лёгкую трудоёмкую промышленность. Конечно, предприятия обанкротились уже как частные, а государство избежало социальной ответственности перед рабочими.

В-третьих, прямое ограбление рабочих. Советская зарплата состояла только из необходимых трат на повседневные нужды, такие расходы как жильё, отпуск, образование, лечение оплачивалось из доходов предприятия. Например, МРОТ до сих пор не учитывает аренду жилья, а только оплату коммунальных услуг. При приватизации социальные расходы предприятия не перевели в фонд оплаты труда. В итоге в России труд колоссально обесценился, то есть люди элементарно на зарплату не могли существовать! То есть спрос резко сократился, что привело к переизбытку предложения, к банкротству советской обрабатывающей промышленности.

Решение проблемы в увеличении потребительского спроса, а это могут сделать сами рабочие в профсоюзном движении. Восстановление рабочих в своих правах, и в первую очередь в праве на минимальную заработную плату, то есть на сумму жизненных средств, необходимых для сохранения жизни рабочего как рабочего! Ведь именно минимальной зарплаты приватизация лишила рабочих.

Бизнес

Навальный, как любой либерал, возлагает большие надежды на бизнес. Да, не нужно причислять индивидуальных предпринимателей к бизнесу. Все их доходы являются трудовыми, должны платить единственный подоходный налог. Но оппозиционер наивно полагает, будто проблема бизнеса в административных барьерах. То есть креативные и творческие бизнесмены ничего не могут придумать против административных барьеров и чопорных бюрократов.

Проблема в том, что малый бизнес всегда и везде зависит от крупной промышленности. И в первую очередь от зарплат рабочих на промышленных предприятиях. Рост доходов рабочих развивает малый бизнес, а не наоборот. Решение проблемы в объединении малого бизнеса как в ассоциации, в кооперации, в некоммерческие партнёрства, которые будут взаимодействовать с государством. Да и административные барьеры являются проблемой для государственного учёта, чем для бизнеса.

В общем

Навальный явно ориентируется на цивилизованный западный мир. Но история прогресса на Западе это история классовой борьбы. Именно классовая борьба превратила европейские страны в развитые, а не политические свободы, которые всего лишь последствия такой борьбы. Поэтому прекрасная Россия будущего невозможна без классовой борьбы.