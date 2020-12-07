Поговорим об анархизме

Анархизм — буржуазная идеология Просвещения на службе угнетённых. Если в центре буржуазной идеология стоит человек, значит буржуазная идеология может служить всем людям. Вот анархизм и превращает буржуазную идеологию личного освобождения в идеологию всеобщего освобождения.

Просвещение идеологически подготовило буржуазные революции, освободив человека от оков Церкви. Во Франции буржуазия была сильной, но без власти. Ей мешала Церковь с учением о греховной природе человека. Необходимо было освободиться от божьего закона. Отсюда французский материализм, который освобождает человека от греха. Все пороки от социума, от государственного устройства.

В Англии буржуазия была сильной и с политической властью. Просвещением оправдывала свою власть. Законы проистекают из внутренней природы человека. Эгоизм не грех, а естественный инстинкт. Стремление индивида к личному благу естественно. Поэтому свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. То есть свобода необходима для предотвращения внутриклассовой конкуренции среди буржуазии. Такая внутриклассовая гармония сближала с Церковью, которая помогала сдерживать революционные порывы рабочего класса.

В Германии буржуазия была слабой и нуждалась в сильной власти. А протестантская Церковь объявляла личность самостоятельной в служении Богу. Поэтому для сдерживания революционных сил требовалось сильное государство. Но нужно обосновать природу сильного государства, если оно уже не от Бога. Возникает немецкий идеализм. Идея последовательно восходит до религии, являющейся основой государственной власти. Власть принадлежит буржуазии, потому что та нравственно превосходит рабочий класс.

Но у Просвещения были свои недостатки. Проблема французского материализма: все пороки от государства, а если оно порочно и всех испортило, то откуда взяться нравственности? У некоторых французских материалистов возникает идея о просвещённой монархии. Одного монарха проще просветить, чем весь народ. А уже монарх просветит подданных. У других просветителей возникает идея построения с нуля нравственного общества. Поэтому социалисты-утописты досконально расписывали поведение людей в будущем обществе.

Недостатки французского материализма анархизм компенсирует английским Просвещением. Нравственность людям уже присуща. Только естественным является не эгоизм, а альтруизм. Человек по природе добр. А эгоизм от порочной государственной власти. Нет государства — нет пороков. Кропоткин использует позитивный опыт в доказательство, что люди не только стремятся к добру, но и стремятся по-доброму поступать. Что не конкуренция лежит в основе общества, а кооперация. Весь «научный анархизм» есть естественнонаучное обоснование основ либерализма, где «невидимая рука» не конкуренция, а сотрудничество. И люди обмениваются не ради наживы, а чтобы помочь другим.

Проблема же английского Просвещения: как появились естественные законы? Откуда взялась в человеке доброта? Анархизм на это отвечает немецким идеализмом. Естественные законы есть результат абсолютной идеи. Но если у Гегеля главная идея — религия, то в анархизме — свобода. А доброта проистекает из стремления людей к свободе.

Гегель обосновывал возникновение абсолютной идеи диалектикой, что идея развивается внутренними противоречиями. Анархизм же возвращается к французскому материализму, что идея свободы возникает из социальной среды, в борьбе угнетённых с угнетателями. То есть возникает из борьбы противоположностей, а не из противоречий.

Поэтому анархизм понимает развитие Истории как вечное противостояние угнетённых с угнетателями. Коммунизм — добро, капитализм — зло. Все личные интересы в буржуазном обществе порочны, служат интересам угнетателей. Поэтому победить государство можно только революцией, которая перевоспитает нравственно народ. Революционная деятельность превыше личных интересов. Борьба за свободу важнее самой свободы. Анархизм — добровольное служение Революции. Поэтому для анархизма важен консенсус, добровольное подчинение индивида коллективной воле ради свободы. Общество строится на всеобщем согласии, а не через право меньшинства критиковать большинство, не через вскрытие внутренних противоречий.

Природу господства одних людей над другими анархизм видит в капиталистическом прогрессе, который разрушал старые устои жизни, былое единство. Поэтому анархизм отрицает любой технологический прогресс и отстаивает общественную гармонию, где люди могут делать всё то, что делали при господах, только чтобы ими не командовали.

Анархизм хоть и основывается на буржуазной идеологии, но выражает интересы не мелкой буржуазии. А является реакционной идеологией люмпен-пролетариев. Кто не хочет адаптироваться под общественные изменения, но у кого уже нет возможности жить по-старому.