Идеологии эпохи глобализма

Недавно, в ответ на вопрос, считаю ли я свои взгляды левыми или правыми, в шутку ответил, что левые сегодня — это те, кто в любой ситуации поддерживает права… тут я употребил выражение, обозначающее людей определенной ориентации. Не успел я заговорить о правых, как моя собеседница (что интересно, правых убеждений) заметила: “Нельзя так некорректно выражаться!” Я поднял руки вверх: “Я же пошутил. Но кто вообще такие левые и правые в наши дни?”

В книге писателя Марлена Инсарова “Повесть о шести неповешенных” попавшая в наше время участница Союза социалистов-революционеров-максималистов (российская организация начала ХХ века, боровшаяся против капитализма методом рабочих стачек и восстаний; выступала за передачу фабрик в руки самоуправляющихся трудовых коллективов), разобравшись в реалиях чуждой ей эпохи, говорит: “Я — не левая, я — социалистка.” Это нуждается в пояснениях.

В современном западном мире борьбу ведут две основные идейно-политические силы. Одни, условно левые или “либералы”, это глобалисты, сторонники капиталистического мирового рынка, переноса фабрик в места, где рабочая сила подешевле, а значит негарантированной, временной занятости. Они опираются на транснациональные корпорации (ТНК). Твердую занятость, хорошие условия труда невозможно гарантировать, ведь ТНК в любой момент способны превратить целый регион в сплошную зону бедствия, переведя заводы, например, в Индию или Китай. Эти “либералы” – сторонники почти неограниченных миграций (корпорациям нужна дешевая рабочая сила), а так же поддерживают этнические и сексуальные меньшинства. Они выступают за размывание любых границ — между государствами, этносами, гендерами — ведь им важно обеспечить функционирование глобального рынка, прибыли транснациональных корпораций. Капитал и рабочая сила должны свободно перемещаться, ограничения или предрассудки, которые мешают этому безостановочному движению, следует ликвидировать. На практике либералы иногда поддерживают привилегии для различных меньшинств (например, особые возможности для черных при поступлении в университеты США), рассматривая их как потенциальных избирателей. Их ряды не едины, меньшинства грызутся друг с другом, так радикальные феминистки воюют с трансгендерами за право пользоваться общественными туалетами. Это сторонники т.н. “жидкой” или текучей современности, о котором пишет социолог Зигмунт Бауман.

Им противостоят “консервативные силы” или “правые” — сторонники жестких границ национальных государств, национальных ценностей и экономического протекционизма. Они рассуждают о конфликте цивилизаций, столкновении наций и религиозных войнах. Правые опираются на различные группы бизнеса — от оружейных компаний, поддержавших Дональда Трампа (с его приходом в Белый дом военные расходы постоянно росли), до небольших локальных бизнесов, которые боятся, что их смоют потоки иностранных товаров. Эти силы стоят за национальную промышленность, зачастую субсидируемую государством. Разумеется, для ВПК выгодно наличие острых конфликтов между нациями. Образец правой политики — Брексит — разрыв с глобалистской культурой и экономикой, ограничение миграций. Правые за поддержку традиционных религий и семьи. Их цель — защитить границы, внутри которых и благодаря которым они могут получать прибыли. Таковы сторонники “твердого мира” (определение Баумана).

Есть и другие идейные течения, но они маргинализированы. Казалось, возможен подъем социал-демократов — сторонников Берни Сандерса в США и Джереми Корбина в Британии. Они делали упор на экономических преобразованиях: государственная поддержка бедных за счет роста налогов на богатых. Однако, оба быстро сошли с политической сцены.

Западные левые\либералы и правые\консерваторы эпохи глобализации не имеют отношения к социалистическим и либеральным идеям, в том виде, в котором эти идеи существовали до 1990х гг. Хотя сегодня правые силы могут настаивать на уменьшении государственных расходов и снижении налогов, а либералы — наоборот, тут нет жестких принципов: в этом вопросе стороны иногда меняются местами.

Для социалистов ХХ века в центре внимания стояла борьба класса наемных работников против капиталистов, борьба поверх национальных границ. Целью было ликвидировать наемный труд и обобществить (социализировать, передав в руки коллективов работников, либо национализировать — передав государству) собственность.

Сторонники либеральной демократии, подобные Мартину Лютеру Кингу, боролись за то, чтобы к черным и белым в Америке относились одинаково и судили о них не по цвету кожи, а по личным качествам.

Социализм и либерализм — универсалистские идеологии. Они предлагают свободу и равенство для всех (по крайней мере, это декларировалось). Напротив, современные правые и левые — анти-универсалисты. По их мнению к людям следует относились по-разному в зависимости от пола, цвета кожи, религии. Спор между современными западными левыми и правыми — это спор о том, у кого какие привилегии должны быть. Обе идеологии выступают не за равенство, а за льготы и привилегии для своих.

Сказанное относится к западным странам. Реальность Турции, Египта, Ирана, России, Индии, Китая иная. Но, в силу доминирующего положения Запада в сфере финансов, технологий и пропаганды, его идеологические модели активно транслируются вовне. Это может измениться, если произойдут фундаментальные перемены в мировой экономике и на смену глобализации придет нечто иное.