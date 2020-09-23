Находка: двадцать лет финансовой безграмотности

В Находке запускается очередной инвестиционный проект. Строительство крупного завода минеральных удобрений. И традиционно обещают всё то, чего не будет: рабочих мест, высоких зарплат, благоустройства города и налогов, потому что инвестиции этому не способствуют.

Крупные инвестиции не способствуют росту населения в городе.

За двадцать лет в Находке был реализован не один крупный инвестиционный проект. Начиная даже с 1994 года созданием международного контейнерного терминала, город стал в начале 2000-х важным транспортным узлом. В 2009 году запускается нефтеналивной терминал. В 2013-2015 гг. оборудуется угольный терминал Астафьева. В 2012-2019 гг. расширяется угольного терминала в порту Восточный. 2019-2023 гг. строительство завода минеральных удобрений.

Находка уж точно не обделена крупными инвестициями. В начале 2000-х ежегодно инвестировали около 2 млрд руб. Со строительством нефтеналивного терминала в 2009 г. город получает рекордные инвестиции 45 млрд руб. Потом ежегодные инвестиции держатся около 10 млрд руб. В 2015 году с расширением угольного терминала инвестиции составили порядка 25 млрд руб. В 2017 г. снизились до 12 млрд руб, а к 2019 г. выросли до 21 млрд руб.

К тому же Находка пример частных инвестиций. В 8 из 15 лет доля бюджетных средств в инвестициях не превышала 5%. А при максимальных инвестициях в 2009 году доля бюджетных средств и вовсе была самой малой — 1,2%. Максимальная доля составила 15,5% в 2007 г, хотя в этот год инвестировано всего 2,2 млрд руб.

В сравнении с Владивостоком, где в 8 из 15 лет доля бюджетных средств в инвестициях не превышала 35% и не опускалась ниже 28%. Во время подготовки к саммиту АТЭС 2012 доля бюджетных средств в инвестициях за 2009-2011 гг. составляла 75-77%.

Пока в Находку идут частные инвестиции, из города бегут люди. В 2002 г. в Находке проживало 178,8 тыс. человек, в 2010 г. уже 160,7 тыс, а на 2019 — 148 тыс. За почти 20 лет город потерял 30,8 тыс. человек, население малого города.

И имеется обратная ситуация с Уссурийском. Город, который не может похвастаться инвестициями. В начале 2000-х инвестиции составляли полмиллиарда рублей. В 2005 г. превысили 1 млрд руб. В 2010 г. более 2 млрд руб. В следующие годы происходит активный рост: 3,5 млрд руб, 3 млрд руб, 4,5 млрд руб. И в 2014 г. доходит почти до 10 млрд руб. Потом опустились до 3,5 млрд руб и с плавным ростом к 2019 г. дошли до 4,1 млрд руб.

К тому же существенная доля в инвестициях составляют бюджетные средства. В 8 из 15 лет не более 30% и не меньше 12%. При максимальных инвестициях в 2014 году бюджетные средства составили 81%, из которых средства федерального бюджета 78,5%.

Если в Уссурийск не идут инвестиции, зато туда едут люди. В 2002 г. проживало 157,8 тыс. человек, в 2010 — 184 тыс., в 2019 — 199 тыс. За почти 20 лет население увеличилось на 41,2 тыс. человек.

Крупные инвестиции не создают рабочие места.

В Находке если ежегодно инвестиции возрастали, то вот рабочие места сократились. В 2002 г. среднегодовая численность работников в организациях составляла 65,2 тыс. человек, в 2010 — 36,5 тыс., в 2017 — 32,1 тыс. За 15 лет сокращение рабочих мест в 2 раза. В Уссурийске в 2002 — 65,1 тыс. работников, в 2010 — 46,2 тыс., в 2017 — 39,3 тыс. Сокращение рабочих мест в 1,5 раза. В Находке за первые десятилетие сокращение составило почти 30 тыс. работников, в Уссурийске — 20 тыс. За последние пять лет в Уссурийске сокращение на 7 тыс. работников, в Находке на 4,5 тыс. Даже после того как в Находке увеличились инвестиции рабочие места всё равно сократились.

Среднегодовая численность работников в организациях учитывает официально трудоустроенных. А сократились не только рабочие места, но население трудоспособного возраста. В Находке население трудоспособного возраста в 2005 г. составляло 114,6 тыс. человек, в 2010 — 106 тыс, в 2017 — 84 тыс. Сокращение в 1,5 раза. До 2010 года убыль составляла почти 2 тыс. человек в год, то с притоком инвестиций ежегодная убыль составила более 3 тыс. человек трудоспособного возраста.

Уссурийск всё же сохраняет население трудоспособного возраста. Хотя основная доля притока трудоспособного возраста произошла в результате объединения города Уссурийск с Уссурийским районом. В 2005 г. — 105 тыс. человек, в 2011 — 122,6 тыс. После немного вырастает, но к 2017 г. снижается до 120,9 тыс. человек. Уссурийск скорей демонстрирует миграционные колебания, чем стагнацию. Это хорошие показатели для города, который обделён инвестициями.

Крупные инвестиции не влияют на экономическую активность.

В Находке зарегистрированных организаций в 2002 г. было 4300, а в 2017 — 5000. В Уссурийске в 2002 г. было 2200, а в 2017 — 5000. В Находке за 15 лет число организаций увеличилось в 1,1 раза, а в Уссурийске на 2,2 раза. Максимальное число 5600 зарегистрированных организаций в Находке было в 2016 г, это увеличение всего лишь в 1,3 раза по сравнению с 2002 г.

Крупные инвестиции не повышают доходы горожан.

В Находке официально начисляемая заработная плата в 1,2 раза выше, чем в Уссурийске. Но проблема с официальной заработной платой, в неё попадают зарплаты директоров и высококвалифицированных сотрудников. Чтобы организацию зарегистрировать, в ней в обязательном порядке должен быть директор. И чтобы удержать высококвалифицированных специалистов необходимо их трудоустроить. А вот на обычных рабочих можно сэкономить и не трудоустраивать. Поэтому официальная зарплата такая высокая, потому что отражает по существу доходы начальства. А так как в Находке предприятия крупнее, то соответственно начальство получает больше, чем в Уссурийске. Официально заработная плата в Находке в среднем 55 600 руб, в Уссурийске 46 000 руб на 2019 г.

Реально же оценить доходы рабочих можно по обороту розничной торговли. У людей должны быть день, чтобы покупать, значит, зарабатывают не меньше того, что тратят. Оборот розничной торговле в 2002 г. в Находке — 3,7 млрд руб, в Уссурийске — 3,2 млрд руб. Но уже в 2005 г в Уссурийске — 8,2 млрд руб, а в Находке — 7,3 млрд руб. Кризис 2008 г. всех уравнял, в Находке — 2,2 млрд руб, в Уссурийске — 2 млрд руб. И далее оборот розничной торговли возрастал одинаково до 2014 г, в Уссурийск — 6,6 млрд руб, в Находке — 5 млрд руб. К 2017 г происходит спад. в Уссурийске до 4,1 млрд руб, в 1,5 раза, в Находке до 2,7 млрд руб, в 2 раза.

Но нужно учитывать численность населения города. В 2002 г. оборот розничной торговли на душу население были равными по 21 тыс. руб. Но перед кризисом 2008 г. в Уссурийске 78 тыс. руб на человека, а в Находке 56 тыс. руб. Дальше лидерство по обороту розничной торговли на душу населения сменяются поочерёдно. То есть в городе без инвестиций получают так же как и в городе с крупными инвестициями.

Крупные инвестиции не благоустраивают город.

В Находке за 15 лет больничных коек сократилось на 700. А в Уссурийске на 800 больничных коек стало больше. В Уссурийске на 10 000 человек приходилось в 2002 г. 122,2 больничные койки, во Владивостоке 132,8, а в Находке всего 89,5. Уже тогда было мало. Но за 15 лет инвестиций стало 57,7 больничных коек на 10 000 человек. В то время как в Уссурийске стало 135,2 больничных коек на 10 000 человек, а во Владивостока 146,8 на 2017 г.

Не изменилась в Находке за последние пять лет и общая протяжённость улиц, проездов, набережных. В Уссурийске в 2019 году стало на 8 км больше.

Не лучше ситуация и с жильём в Находке. Хотя по статистике в 2019 г. на одного человека приходится 25,5 кв.м. И это существенно выше Уссурийска с 21,9 кв.м. и Владивостока с 22,6 кв.м. на человека. Но в Находке до сих пор большую роль играет вторичный рынок устаревшего фонда жилья. В 2002 г. на одного находчанина приходилось 16,4 кв.м. В то время в Уссурийске 18,5 кв.м, а во Владивостоке 18,4 кв.м. Но за место обновления устаревшего жилого фонда, начали строить новые дома с большими квартирами. В Находке на одну квартиру общей площади жилых домов приходится от 81 до 167 кв.м, в Уссурийске от 63 до 129 кв.м. Это не только размер квартиры, но и сколько вообще квадратных метров приходится на одну квартиру с учётом общедомовых помещений.

По данным сайта «Циан» в Находке площадь однокомнатных квартир в новых домах от 45 км.м, в Уссурийске от 35 кв.м. Рыночная цена одного квадратного метра в равных по престижности районах 71 тыс. руб. Но из-за размеров в Находка квартира обойдётся в 3,2 млн руб, а в Уссурийске в 2,8 млн руб. Из-за этого в Находке существенную долю играет вторичное жильё устаревшего жилищного фонда. Отсюда средняя рыночная цена одного квадратного метра в Находке ниже, чем в Уссурийске.

Крупные инвестиции не увеличивают городской бюджет.

Бюджет города пополняет в основном за счёт налогов с доходов и имущества физических лиц, земельного налога и неналоговых поступлений от операций с продажей имущества и земли.

В 2010 г. собственные бюджеты Находки и Уссурийска составляли 2,2 млрд руб. После бюджет Уссурийска уверенно рос и уже не опускал ниже 2,2 млрд руб. В 2013 г. составил 3,2 млрд руб, в 2019 — 3,8 млрд руб. Бюджет Уссурийска увеличился почти в 2 раза. В Находке бюджет в 2014 г. составил 2 млрд руб, ниже 2010 г. Максимальный показатель в 2,8 млрд руб в 2018 г. Бюджет Находки не изменился, а колеблется между 2,2 и 2,8 млрд руб.

Налога с доходов физических лиц в 2009 г собрали в Находке 0,75 млрд руб, в Уссурийске 0,74 млрд руб, в 2019 г. соответственно 1,2 млрд руб и 1,8 млрд руб. В Находке за 10 лет налог с доходов физических лиц увеличился в 1,6 раза, в Уссурийске в 2,3 раза. В Находке только трижды за 10 лет налог собирали более 1 млрд руб: в 2016 — 1,5 млрд руб, в 2018 — 1,3 млрд руб и 2019 г. В Уссурийске трижды за 10 лет налог собирался ниже 1 млрд руб, с 2009 по 2011 г.

Налог с имущества физических лиц в 2009 г. Находка собрала 15 млн руб, Уссурийск 30 млн руб. В Находке собирали более 50 млн руб в 2018 г. В Уссурийске более 50 млн руб собрали в 2014 г, а в 2018 г. более 100 млн руб.

Крупные инвестиции не повышают ценность земли.

В Находке от 40 до 50% территории облагается земельным налогом, в Уссурийске в среднем 25% и за последние 10 лет с медленным ростом дошло до 26%. Но территория Уссурийска 360 тыс. га, а Находка в 10 раз меньше, 36 тыс. га. Так в Уссурийске налогом облагается более 90 тыс. га, а в Находке 15 тыс. га. В Уссурийске земельный налог в 2012 г. составил 220 млн руб, в Находке 263 млн руб. Но в 2019 г. в Уссурийске сбор налога вырос до 254 млн руб, а в Находке остался прежним 260 млн руб

Земельный налог в пересчёте на одни налогооблагаемый гектар в Уссурийске за 10 лет постепенно возрастает с 1200 руб до 2700 руб, увеличение в 2,2 раза. В Находке за 10 лет без изменений, в среднем 15 000 руб. Он в десять раз выше чем в Уссурийске, потому что портовая территория является капитальным сооружением. Поэтому основной фонд организаций в Находке больше в 3-4 раза, чем в Уссурийске. На один налогооблагаемый гектар в Находке приходится 10 млн руб основного фонда организаций, а в Уссурийске 0,45 млн руб. Соответственно с участка капитальных сооружений земельный налог уплачивается больше. А территория портов в Находке почти десятая часть налогооблагаемой земли. Но при высокой стоимости портовой территории, это никак не способствует росту ценности городской земли вообще. То есть капитальные сооружения порта не повышают ценность прилегающей территории, не создают спрос на землю.

Крупные инвестиции не повышают ценность городских активов.

В 2009 г. муниципальный основной фонд в Находке был 5,5 млрд руб, в Уссурийске 5,8 млрд руб. Муниципальный основной фонд в 7 млрд руб в Уссурийске достиг в 2011г, в Находке 2013 г. Больше 10 млрд руб в Уссурийске 2015 г. На 2019 г. муниципальный основной фонд Находки составляет 6,7 млрд руб, Уссурийска в 1,5 раза больше, 9,1 млрд руб.

Доходы от материальных и нематериальных активов в Уссурийске получают от 75 млн до 235 млн руб, в Находке от 30 млн до 120 млн руб. Ценность городских активов, по сути дела стоимость земли и помещений, в Уссурийске в 2 раза выше, чем в Находке. У Уссурийска не только больше городских активов, но и стоят они дороже.

Крупные инвестиции НЗМУ не дадут ни копейки в городской бюджет.

Под завод выделяют 600 га. Большую часть составит санитарная зона, где ценность данной земли будет постоянно низкой, это незначительно повлияет на сборы земельного налога. К тому же на расстоянии 5-6 км находится городской район. Соответственно риск нахождение рядом с опасным предприятием снизит ценность земли, прилегающей к заводу. Получает, при низком земельном налоге с 600 га теряется стоимость земельных участков, находящиеся поблизости от завода. Город станет менее привлекательным для других видов экономической деятельность, что соответственно обесценит городские активы.

НЗМУ не только не даст в бюджет ни копейки, так ещё и уменьшит поступления в местный бюджет. Если жители массово выступают против, то при строительстве завода людям остаётся покинуть город. И в первую очередь будут уезжать люди с деньгами и профессиями. Завод даст работу для 1,5 тыс. высококвалифицированных специалистов, которых в городе нет. То есть горожане, которые уезжают из-за отсутствия работы, всё равно уедут. К тому же местным вынуждены работать за низкую зарплату, потому что нет выбора, нет работы с хорошими трудовыми условиями. А у приезжих есть выбор, поэтому чтобы их привлечь, им нужно платить больше. Следовательно, местным работникам на заводе будут получать меньше. Так зачем людям жить в городе, если приезжим платят больше? Лучше уехать и вернуться уже приезжим. По этой же причине приезжие специалисты не приобретают имущество в городе, чтобы не становиться местным. Получается, что строительство завода ускорит отток населения из города, а это снижение сборов налогов с доходов и имущества физических лиц.

Крупные инвестиции отрицательно влияют на рынок труда.

Советская практика выражалась в строительстве сначала крупного предприятия, потом направляла добровольно-принудительно рабочих, а с увеличением численности населения городу выделяли из центра больше денег. Поэтому до сих пор думают, что инвестиции привлекают рабочих. Хотя это свободные рабочие привлекают инвестиции. Город является рынком труда. А рынок труда существует при свободном наёмного труде. Поэтому город создаёт условия для труда, чтобы одни приезжали, а другие не уезжали.

Городу нужен оборотный капитал, а не инвестиции. Если есть станок, то не нужно дополнительно инвестировать в ещё один станок, чтобы увеличить рабочие места, достаточно увеличить количество смен, а для этого необходим оборотный капитал, чтобы нанять рабочих и купить сырье.

Уссурийск — краевой центр лёгкой промышленности. Поэтому ежегодный объём продукции обрабатывающей промышленности в Уссурийске в среднем за семь лет составляет 18 млрд руб. В Находке в среднем 11 млрд руб. К 2009 году обанкротились находкинские молокозавод, завод крупнопанельных домов и железобетонных конструкций и фабрики жестянобаночная, швейная, мебельная, произошли существенные сокращения в Рыбном порту и на Базе активного морского рыболовства.

Получается, основного фонда организаций в Находке больше в 3-4 раза, чем в Уссурийске. Вот только в Уссурийске в 1,5 раза больше выпускает объёма продукции обрабатывающей промышленности и в 1,5 раза больше населения.

Инвестиции будут полезны городу, если:

– Местное население не против, чтобы у людей не было стимула уехать;

– Улучшают условия труда на уже существующих предприятиях, чтобы у специалистов не было стимула сменить место работы в другом городе;

– Создают места для неквалифицированных рабочих, чтобы приезжие сразу устраивались на работу;

– Повышают спрос и ценность городской земли, чтобы улучшать для людей городскую среду.

Данные взяты:

«Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. Стат.сб./Росстат» с 2004 г.

Данные по бюджетам с сайта Приморскстат.