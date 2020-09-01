Товарищам в Беларуси: не повторяйте наших ошибок!

Беларусь страна небольшая. Один человек легко может контролировать аппарат управления на всех уровнях. Но и граждане всей страны могут сплотиться, если не повторят российских ошибок. Власти нужно добиться, чтобы поделить. Российская оппозиция верит, что власть упадёт сама, поэтому нужно занять удачную позицию, чтобы власть подхватить. Она делит несуществующую власть, к тому же умудряется между собой враждовать за то, чего нет.

Никто никого не представляет без власти. Либеральная оппозиция может сколько угодно утверждать, что говорит от имени народа. Но чтобы говорить от имени народа, необходимо быть властью. Нет смысла спорить, кто чьи интересы выражает, если у вас нет власти. Намного важней организовать массы, которые расколют действующую власть. И уже представители действующей власти пойдут навстречу протестующим виде Координационного совета.

Буржуазия без власти революционна. В либеральной революции рабочие получают возможность коллективно отстаивать свои интересы. Трудящимся нужно не только завоёвывать права, но их отстаивать и защищать. А без независимой судебной власти и свободных профсоюзов рабочие свои права отстоять не смогут.

Маленькая победа лучше большого поражения. Неважно что из протестов извлекут либералы. Главное, насколько сильным из протестов выйдет рабочее движение. Нужно не либералам мешать, а усиливать рабочее движение. К тому же если рабочие избавятся от диктатора, то уже от неугодного либерального правительства на выборах избавятся тем более.

Политическая борьба организует рабочих. Трудовых договоров много, а трудовой кодекс в стране один. Объединить рабочих вокруг борьбы за политическое права проще, чем объединить рабочих отдельных предприятий за лучшие социальные условия.

И рабочим нужно защищать демократию. Когда у капиталистов дела идут успешно, они предоставляют любые права борющимся рабочим, чтобы не потерять шанс извлечь выгоду. Но когда случается кризис, капиталисты стремятся отменить все рабочие права, чтобы за ошибки буржуазии расплатились рабочие. Когда экономика растёт, тогда требуют больше социальных гарантий, а когда в кризисе, нужно требовать соблюдение демократических прав. Российские левые делают наоборот, при высоких ценах на нефть требовали политические права, а при кризисе — увеличения зарплат.

Профсоюзы сильны массой. В России были разные идейные профсоюзы: независимые, боевые, радикальные, революционные, анархо-синдикалистские, марксистские, но не была профсоюза массового. Какой смысл призывать к революции, если рабочий не верит, что может добиться от капиталиста соблюдения трудовых прав? Перед тем как рабочие совершат революцию и возьмут власть в свои руки, им для начала нужно научиться отстаивать свои права. Неважно какая идея объединяет рабочих, важно чтобы рабочие организовывались в массовый профсоюз.

Никаких классовых компромиссов. Российские левые верят в классовые компромисс, поэтому считают капиталистов обманщиками, которые приватизацией обманули народ. Но капиталисты делают то, что делают во всём мире, преследуют свои классовые интересы. И странно ожидать от них заботы о рабочем классе. Проблема России не в капитализме, а в отсутствии классовой борьбы.

Госсобственность не защищает рабочих. Государственный социализм нужен для ослабления рабочего движения. Недемократическое государство как собственник выражает интересы коллективного капиталиста. Следовательно, в классовых противоречиях занимает позицию капитала, а не труда. То есть рабочие отказываются от классовой борьбы ради защиты государственной собственности, интереса капитала. Дело не виде собственности, а в организации рабочего класса, чтобы добиться высоких социальных гарантий для рабочих любого предприятия. Социальные гарантии — результат классовой борьбы, когда создавали кассы взаимопомощи, страховали рабочих по старости и от безработицы и несчастных случаев. А уже потом институты классовой борьбы превратились в социальное государство.

Сильное рабочее движение ничего не боится. Прибыльное предприятие будет и при рынке прибыльным. К тому же при рынке прибыльное предприятие быстрей накапливает капитала, значит, организованным рабочим будет проще добиться лучших условий труда. Когда же государство владеет прибыльным предприятием, то часть прибавочной стоимости тратит на политические интересы. Репрессивный государственный орган оплачивается с прибыли, то есть с недополученных доходов рабочих.

«Коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же время в движении сегодняшнего дня они отстаивают и будущность движения». Это из «Манифеста Коммунистической партии».