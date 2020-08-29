Когда стены рухнут

В связи с событиями в Беларуси, забастовками и протестами, вспомнили о борьбе соседней Польши против диктатуры Польской Объединенной Рабочей Партии. Вот и мне вспомнились некоторые вехи указанной истории. Итак, рабочие и борьба с диктатурой в Польше, а так же ее последствия….

1947-1989. Польская народная республика (ПНР).

Дано: Польская Народная Республика — далее ПНР (польск. Polska Rzeczpospolita Ludowa) , PRL ) — государство в Центральной Европе, существовавшее с 1947 по 1989 год. ПНР — предшественница современной Республики Польша. Она имела унитарное устройство (то есть была не федерацией регионов, а централизованно управляемой структурой). Широкую роль в жизни страны играли марксистско-ленинские идеи, страна была “коммунистическим государством”. Во главе стояла Компартия, называвшая себя ПОРП (Польская объединеная рабочая партия). Хотя в стране существовало несколько партий и выборы, все это было фикцией. У власти находилась самоназначенная партия, никогда не получавшая большинство на честных выборах. Ровно как и в СССР.

В Польше во времена власти компартии не было никакого социализма (если понимать под социализмом отсутствие экплуатации — присвоения результатов чужого труда). Как не было его и в СССР. Был чиновно-бюрократический государственно-партийный аппарат, который владел фабриками-заводами-газетами-пароходами. Он самовольно управлял трудом рабочих и специалистов, присваивал себе его результаты, часть тратил на привилегированное потребление, другую часть инвестировал в развитие промышленности, как вобщем-то делают многие капиталисты. Как писал историк Сергей Павлюченков про Советский Союз, “промышленность и ресурсы были в собственности чиновного аппарата государства, а государство было в собственности у партии”. ЦК назначал руководителей основных ведомств из числа, обычно, партийцев, и имел отделы, надзиравшие за работой отраслей экономики, спецслужбами, СМИ и т.д. Экономика страны работала неважно и часто давала сбои. Рабочих беспокоил рост цен. Система подавляла рабочие протесты в Польше арестами и расстрелами (1956,1970, 1976,1981).

Но за счет чего польская компартия смогла обеспечить себе лояльность значительной части населения? Очень просто. Польские “коммунисты” при поддержке сталинского СССР провели в новой Польше этническую чистку, выбросив из страны 5-6 миллионов немцев, 600 тыс украинцев и русинов, и, кроме того, после погромов сбежали 200 тыс евреев. Была создана этнически чистая (почти) Польша. Рядовые поляки получили дома, квартиры, землю и рабочие места миллионов депортированных или убитых немцев, евреев, украинцев. Так компартия расплатилась с польскими рабочими и селянами за временное согласие с диктатурой (выборы проводились, но понятно какие).

Социальная революция 1980 года и профсоюз Солидарность

В августе 1980 в Польше началась социальная революция. 7-9 миллионов рабочих остановили заводы и создали забастовочные комитеты. На заводах работа комитетов транслировалась через радио-узлы и собрание работников имело над своим выборным комитетом власть. Комитеты выбрали Межзаводской забастовочный комитет (МЗК), который заседал в Гданьске — каждый заводской комитет мог связаться по телефону со своим делегатом и дать ему наказ или отозвать его. Рабочие выдвинули ряд экономических требований, направленных на улучшение их жизни. Вместе с тем, требуя увеличить зарплаты, они требовали свободы слова, собраний. Более того, по словам участника движения, Богдана Борусевича, работники (рабочие и неруководящие специалисты) хотели управлять всем. Трудовые коллективы мечтали взять заводы в самоуправление. Но они так же хотели взять в управление польскую политику, ТВ, школы, заменить коррумпированную милицию рабочим ополчением. Максимальное выражение эта программа получила позднее у некоторых комитетов: они потребовали передать заводы коллективам предприятий, кроме того заводским комитетам следовало сформировать ассамблею делегатов (Совет народного хозяйства) для управления экономикой и, так же, всей политической системой Польши.

Проблема началась, когда на смену системы Советов стали приходить управленческие структуры профсоюза «Солидарность». Рабочие, доверявшие оппозиционным интеллигентам и не будучи достаточно активными, отдали им власть. «Солидарность» создала слой из 40 тыс профессиональных управленцев (функционеров\переговорщиков), которые сосредоточили постепенно управление движением в своих руках. Став привилегированными управленцами, профсоюзные чиновники стали опасаться резкой смены системы и тормозили дальнейшее развертывание социальной революции. Ведь они получили привилегии — хорошую зарплату и некоторую власть: зачем им было рисковать. Тем не менее, съезд «Солидарности» в Гданьске принял в 1981 г программу рабочего самоуправления. С целью улучшения положения работников «Солидарность» провела 150 только региональных и всеобщих стачек. Однако, эта история показывает сущность любого профсоюза. Единственным известным инструментом самоуправленческой социальной революции класса остаются Советы (комитеты, подчиненные регулярным собраниям трудового коллектива, которые могут переизбрать любого делегата в любой момент).

Переворот 1981. Компартия побеждает «Солидарность» и строит… капитализм.

В 1981 году власть в компартии и Польше получил военный, генерал Войцех Ярузельский. В декабре он ввел военное положение, арестовал 5 тыс высших чинов профсоюза «Солидарность» и разгромил движение силовыми ударами ОМОНа (ZOMO). Поскольку профсоюз отстаивал тактику пацифизма, несколько десятков тысяч ZOMO буквально раздавили огромное движение. Они ездили из города в город и всех били. Очевидно, что 10 миллионов польских рабочих, состоявших в «Солидарности», в противном случае просто затоптали бы их ногами.

После этого в Польше Компартия — начала глубокие рыночные реформы, стала строит капитализм. Именно так, не «Солидарность», а Компартия. Появились хозрасчет на госфабриках, частные фабрики, рынок. Родственник моего приятеля, поляк, стал при коммунистах очень состоятельным человеком, открыв собственный завод, наняв туда рабочих. Эти реформы, согласно анализу социолога Н. Коровициной, привели к резкому расслоению польского общества. Если в 1980-1981 интеллигенты и рабочие выступали с общими уравнительно-социалистическими и самоуправленческими идеями, то в конце 1980х произошло резкое расслоение этой двойной базы «Солидарности». Многие интеллигенты стали выступать за строительство капитализма. Когда в 1989 «Солидарность» восстановилась, в ней было несколько сотен тысяч рабочих, вместо 10 миллионов, и ее руководство выступало за капитализм, а низы — за самоуправленческий социализм. Это была во многом другая организация, хотя часть вождей осталась прежними. Верхушка рвалась к власти и собственности. Низы требовали остановить капитализм, который вводился компартией.

Договоренность между верхушкой «Солидарности» и Компартией была достигнута в пригороде Варшавы, Магдаленке: в роскошном особняке коммунисты и оппозиционеры пожимали друг другу руки под плеск коньяка, чавкая черной икрой.

Верхушка «Солидарности», придя к власти, тоже строит капитализм.

Придя к власти в 1989-1990 руководство «Солидарности» неожиданно для рабочих усилило приватизационные реформы (начатые, напомню, коммунистами). Началась трагедия. Приватизированные заводы закрывались или увольняли часть работников. Рабочие были шокированы. Но они так ненавидели коммунистов за годы бедности и расстрелов\арестов, что многие согласились с происходящим. Они верили, что «Солидарность» ведет государство куда надо.

Другие рабочие начали возмущаться. Группа активистов во главе с Марианом Юрчеком из бывшей «Солидарности», создала «Солидарность-80», новую организацию, обвинив верхушку в предательстве и заявила о возвращении к идеалам 1980 г. Численность нового профсоюза быстро достигла 150 тыс. Но было поздно.

Страшная трагедия обрушилась на рабочий класс, тяжелая промышленность — база Солидарности (а до нее — движения рабочих комитетов 1980 года) — была в значительной степени уничтожена, заводы закрыты. За два года реформы промышленное производство уменьшилось на 40%. К концу 1991г. 40% промышленных предприятий полностью утратили платежеспособность (https://alter-idea.info/p/371.html). Верхушка Польши обогатилась, новые и старые вожди набивали себе карманы и по-прежнему жали друг другу руки. Сопротивление оказалось слабым. После разрушения тяжелой промышленности, рабочий класс Польши потерял во многом свое влияние общественное значение и политическое влияние. Потрясенный, униженный он стал искать новых руководителей.

1995-2005. Годы реванша. Поляки голосуют за коммуниста. Он тоже строит капитализм.

Сначала наступило время реванша. Ужаснувшись властью демократов из «Солидарности», большинство поляков… отдали на выборах голоса за бывших коммунистов! Президентом в 1995 году был избран бывший член Компартии Александр Квасневский, победив во втором туре Леха Валенсу. Он же был переизбран президентом в 2000 году в первом туре. Однако, новый режим во главе с Квасневским, только усилили приватизации, они тоже хотели жрать в три горла.

Польша сегодня. Правые популисты против либералов-демократов.

Да, в итоге поляки, пройдя через трагедии, стали жить в материальном отношении несколько лучше, чем в 80-е. И, конечно, они живут посвободнее. Но они прошли через трагедии — через двойное предательство профсоюза «Солидарность», сначала в 1981, потом в 1989, через разрушение промышленности. Миллионы поляков эмигрировали — они шлют деньги домой, что помогает родственникам. В более богатых странах на них смотрят сверху вниз, польского трудового мигранта презирают, “польский сантехник” — это стало мемом. Между тем социальное расслоение росло, поэтому, как признал либеральный экономист Сергей Гуриев, несмотря на рост экономики в нулевые и десятые, огромная часть населения не получала выгод от такого роста.

Тогда поляки… стали голосовать за крайне правых религиозных популистов и националистов. Придя к власти эти группы стали выдавать помощь за рождение детей — немного, но либерал-демократы не давали и этого. Современная Польша расколота на крайне правых популистов (“поддержим деньгами католические польские семьи, запретим аборты!”) и лицемерных неолибералов (“против мракобесия, за парады ЛГБТ, Евросоюз и никакой социальной помощи неимущим не дадим”). Либералы-демократы теперь могут врать о чем угодно, включая социальную помощь, но находясь у власти, они не делали того, что делают сегодня правые популисты в плане социальной помощи.

Эпилог (пока)

Что я вижу? Трагичную, героическую, страшную и жалкую историю. У меня нет ответов на вопросы про лучше-хуже. Разве что — трудовая республика на каждом заводе в духе того, что хотели польские рабочие и специалисты в 1980 году, потому что все остальное — ужас ужасный. Благодаря борьбе работников поляки стали жить несколько лучше, но какой ценой!