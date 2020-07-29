Хорватский прорыв «Зелёно-левых»

На состоявшихся в Хорватии в начале июля парламентских выборах требуемый барьер для попадания в национальный парламент сумели преодолеть радикальные левые, объединившиеся в единый избирательный альянс.

Общеизвестным является тот факт, сколь сложно в странах Восточной и Центральной Европы действовать радикальным левым силам. Как правило, в левом движении этих стран почти безраздельно доминируют посткоммунистические партии, давно растерявшие даже минимальную боевитость и обычно относящиеся внутри Партии европейских социалистов к социал-либеральному направлению.

Однако, пример ряда республик, в прошлом входивших в состав «социалистической Югославии», показывает, что как раз у новых, молодых левых формаций имеется шанс получить доступ в реальную политическую жизнь своих государств. Вслед за Словенией, где уже второй парламентский созыв радикальные левые (сегодня в лице партии «Левица») присутствуют в законодательном органе, теперь такую возможность получили их хорватские единомышленники.

Видимо, не удивительно, что речь идёт о двух наиболее экономически развитых государствах экс-Югославии. Однако, и с учётом этой развитости, следует иметь в виду, что в Хорватии тоже имеются внушительные социальные и экономические проблемы, которые объективно подпитывают рост радикальных (как левых, так и правых) настроений. Всё-таки тот факт, что средняя зарплата в стране эквивалентна сумме менее 800 евро, показывает, что в социальном отношении Хорватия весьма далека от «экземплярных» европейских показателей. Незанятость среди молодёжи, региональный дисбаланс, «коронавирусные» удары по туристической отрасли, от которой так зависит национальная экономика, всё ещё существующие в обществе межнациональные трения – эти и другие «пункты» характерны для сегодняшней Хорватии. Как отмечает хорватский историк Горан Шарич, «главная проблема Хорватии… это собственная коррумпированная элита».

Уже многие годы в левом политическом спектре страны выделяется Социал-демократическая партия Хорватии (СДПХ). Но взяв курс на политический альянс с центристскими и социал-либеральными партиями (на последних парламентских выборах в рамках возглавляемой СДПХ коалиции «Рестарт»), социал-демократы, таким образом, сами оставили свободное политическое место радикальным левым. И те на сей раз этим сумели воспользоваться.

Конечно, до 2020 г. в Хорватском Саборе присутствовали депутаты об более радикальных, чем СДПХ, политических сил. Однако, ни Хорватские лейбористы – Партия труда, ни левопопулистская партия мэра Загреба Милана Бландича (Партия труда и солидарности) так и не сумели закрепиться в «высшей лиге» хорватской политики; во многом из-за противоречивого и оппортунистического поведения депутатов от этих партий в Саборе.

Следует сказать, что ещё в 2017 г., накануне местных выборов в столице страны Загребе, альтернативные левые сумели договориться, образовали единый избирательный список и смогли тогда завоевать 4 места в 51-местном муниципальном собрании. Несмотря на то, что мэром Загреба с 2005 г. является М. Бландич, радикальные левые оказались в оппозиции к исполнительной власти хорватской столицы. Во всяком случае, об этой политической тенденции узнали тогда во всей стране…

Затем, в сентябре 2018 г. левые партии и движения подписали общую Шибеникскую декларацию, в которой определили единые программатические ориентиры. По сути, это стало рождения блока радикальных и экологических левых сил. И хотя её первый политический дебют – на выборах в Европейский парламент года назад – не был удачным (1,8% голосов), дело, как говорится, было начато.

Накануне недавних парламентских выборах блок принял название Зелёно-левой коалиции (ЗЛК), что не случайно. Как и в Словении, объединённые левые в Хорватии в одинаковой степени настроены продвигать как социалистические, так и экологистские постулаты. Логично в этой связи, что с заявлениями о поддержке и солидарности с ЗЛК выступили на уровне Евросоюза как Европейская зелёная партия, так и Партия европейских левых (ПЕЛ). В заявлении председателя ПЕЛ Хайнца Биербаума, в частности, говорилось, что ЗЛК представляет «единственную т подлинную реальную альтернативу, способную обеспечить социальную справедливость, борьбу за права женщин и политический план, способный гарантировать социальную и экологическую трансформацию экономики региона».

При том, что в организационном плане ЗЛК опирается прежде всего на партии-члены (но при этом коалиция лишена какого-то лидерского начала, во главе блока стоит коллективное руководство), «зелёно-левым» удалось привлечь на свою сторону известных представителей хорватской культуры панк- и рок-артиста Миле Кекина, театрального режиссера Марио Ковача, ряд других известных музыкантов, журналистов, художников. В итоге на выборах в 151-местный Хорватский Сабор список коалиции получил 116 тысяч голосов, что принесло «зелёно-левым» чуть менее 7% голосов и пятое место с семью парламентскими мандатами. Активная работа в столице дала свой положительный результат: в Загребе за ЗЛК проголосовали 21% избирателей. В курортном Дубровнике ЗЛК также получила достойный результат, 9%. Социология говорит, что, как и словенском случае, за радикальных левых весьма охотно голосовали молодые избиратели, что опять же несвойственно для реалий Юго-Восточной Европы.

Если говорить о том, какие структуры составляют костяк коалиции, то выборы в Сабор показали, что прежде всего речь идёт о созданной в 2019 г. Политической платформе «Можем». Само название близко к испанскому «Подемос», что логично: речь идёт о левопопулистской и интернационалистической силе, выступающей за разрыв актуальным внутри- и внешнеполитическим курсом Хорватии. На платформу «Можем» приходится пять из семи депутатов, что делает это объединение центром притяжения всей коалиции. Один депутатский мандат достался, пожалуй, самому левому субъекту ЗЛК – действующему с 2014 г. Рабочему фронту (РФ). Эта партия известна свои активным участием в антивоенном и антинационалистическом движении. В целом, РФ можно определить скорее как формацию левосоциалистической ориентации. Ещё один мандат достался представителю партии «Новые левые» (НЛ), лидером которой является Драган Марковина. НЛ как партия действует с 2016 г. и это демосоциалистическая партия с сильной «зелёной» составляющей. Также в состав ЗЛК входит региональный политический коллектив «Загреб – наш!» и основанная в 2013 г. левоэкологистская партия «Устойчивое развитие Хорватии».

Как видим, в организационном отношении ЗЛК является своеобразным «перекрёстком» красных и зелёных. Подобный симбиоз мы хорошо знаем по Скандинавии. Сама идея ПЕЛ о проведении ежегодного Европейского форума левых, зелёных и прогрессивных сил показывает возможность единства данных направлений. В конце концов, в соседней с Хорватией Словении опыт деятельности «Левицы», рождённой как единая партия на основе объединённой левой коалиции, говорит то же самое. Сегодня большая часть радикальных левых в Европе, включая левосоциалистические и левопопулистские партии, активно оперируют природоохранительными тезисами. И вот, получается, даже в посткоммунистических странах Европы «лево-зелёная» синергия работает. Другое дело, и это опять же доказывает хорватская история, подобный федеративный и децентрализованный проект становится возможен в случае, когда за дело берутся новые, не отягощённые грузом прошлого левые формации.

Если же говорить о «программатических» ориентирах, то они, в особенности по балканским меркам, носят альтернативный левый характер. Ещё в Шибеникской декларации левые силы призывали к «реиндустриализации в интересах всех, гарантии рабочих мест, поощрении промышленной политики; валютной и налоговой политики в интересах промышленности; введении рабочего самоуправления и участия на трудовых местах у управлении». ЗЛК призывает также «национализировать все основополагающие ресурсы общественной значимости» и проводить активную социальную политику, учитывая интересы молодёжи и пожилых людей.

В радикальном левом ключе партии, представленные в ЗЛК, выступают с лозунгами развития прямой демократии и принятия жёстких мер по борьбе с коррупцией. В отличие от совершенно беззубых социал-демократов, ЗЛК готова как в Саборе, так и на улицах противостоять крайне правым и ультранационалистическим силам, достаточно активным в современной Хорватии. Интернационализм представляет собой один из фундаментов коалиции. Также для предвыборной платформы «зелёно-левых» характерно большое внимание темам развития образования и науки.

Все присутствующие в коалиции силы выступают за новую продуктивную систему, уважающую биоразнообразие и защищающую окружающую среду. ЗЛК предлагает макисмально наказывать предприятия, загрязняющие природу, в арсенале мер коалиции есть предложения по очистке Адриатического моря, принятию комплексного плана по обеспечению реальной продовольственной независимости с учётом производства в Хорватии «чистых» продуктов.

Наконец, ЗЛК выступает за проведение прогрессивной и чётко самостоятельной политики на международной арене. В общем, можно сказать, что входящие в коалицию силы выступают за качественную «социальную и экологическую» перестройку европейского строительства, выступают с чётко антивоенных позиций, требуя отказаться от участия хорватских военнослужащих в любых натовских операциях. Часть партий, как РФ, вообще выступают за выход страны их натовского альянса.

Сегодня никто не сможет предсказать что-то заранее, но учитывая, например, очень относительную «левизну» социал-демократических партий в Македонии или Черногории, возможно, в течение ближайших лет мы станем свидетелями появления более внятных и радикальных левых объединений в других государствах бывшей Югославии…