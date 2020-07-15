Пойдет ли Эрдоган на Армению?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже ввязался в три крупных конфликта. Две войны – Сирия и Ливия, плюс ситуация вокруг храма Святой Софии в Стамбуле – смена статуса с музея на мечеть.

В Турции политизированная патриотическая часть общества, это гигантская часть, воспринимает участие своей страны в данных конфликтах, как победоносное. У Сирии оторвали несколько кусков – Идлиб, Африн и ряд территорий, которые находились под контролем поддерживаемой США автономии Рожава между Евфратом и Тигром. Туда впихивают, по крайней мере пытаются запихивать, обратно часть из 3-миллионого сообщества сирийских беженцев, которые сейчас находятся на турецкой территории. В Турции где-то с 2017-го года арабофобия постоянно нарастает: арабские предприниматели вытеснили турецких с ряда позиций (например, дешевые точки по продаже шаурмы), сирийские строители готовы работать за меньшие деньги, чем турецкие, в обществе постоянно муссируются слухи, что где-то кто-то из сирийцев изнасиловал турецких девушек. Еще Идлиб и Африн очень удобны тем, что там можно постоянно держать в боевой готовности собственных радикалов (националисты-исламисты) и готовить новых – из арабов, турок и иностранцев со всего света.

Ливия – нефть. При активном участии турецкой армии правительство в Триполи с весны смогло отбить почти треть территории страны, где война не прекращается с 2011 года (благодаря Евросоюзу и США). Причем, турецкая сторона заявляет, что намерена и дальше продвигаться на восток, отбивать земли у генерала Халифы Хафтара, на стороне которого в боевых действиях участвуют, помимо почих, и граждане России, ветераны войн в Сирии и на Донбассе. В нашей стране внешнеполитическая повестка сменилась внутренней, поэтому вполне возможно, что с турецкой экспансией придется разбираться Египту – Египет уверенно поддерживает Хафтара, ему нужен свой буфер в неспокойной стране.

И тут еще возник третий конфлит. Статус храма Святой Софии. После завоевания османами Кронстантинополя православный храм, являвшийся крупнейшим православным собором в Европе почти тысячу лет, был превращен в мечеть. Он, по сути, стал сопоставим с главными мусульманскими святынями – Меккой и Мединой, которые также оказались в составе Османской империи. Важный факт: если предшествовашая Османской империи Сельджукская держава позиционировалсь в качестве чисто турецкого государства, то государство династии Османов позиционировалось как всемусульманская империя, а султан – халиф (правитель) всех мусульман. Султан изредка посещал Мекку и Медину, а в домашней, потому что Константинополь стал Стамбулом и столицей империи, Айя Софии (турецкий вариант названия Святой Софии) молился гораздо чаще. В 1934-м основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль придумал гениальный ход: ни вашим, ни нашим. Храм-мечеть получил статус музея. Но Эрдоган мнит себя новым султаном, лидером исламского мира. Поэтому, судя по всему, возникал идея с превращением музея, который относится к Всемирному наследию ЮНЭСКО, снова в мечеть. Первая служба должна пройти 24 июля. В этот день там должны быть закрыты все православные фрески – часть всемирного культурного наследия. Так как в суннитском течении ислама изображение людей запрещены. Реакция на предстоящее событие последовала уже от всех крупнейших православных общин мира. Она, разумеется, негативна.

Теперь очередное обострение между Азербайджаном и Арменией. Армянам нынешняя ситуация не очень выгодна. Хотя нельзя исключать, что президент Армении Никола Пашинян, лидер революции, так и не ставший лидером реформирования чрезвычайно коррумпированного армянского государства, решил сместить акцент от внутренней политики на тянущийся с 1992-го года конфликт с азербайджанцами. Больше ситуация, лично мне видится, похожа на попытку наследственной диктатуры в Азербайджане отвлечь население от внутренних проблем – переключить внимание на военные действия. А тут еще и замашки соседа-друга Эрдогана, который ввязывается в один конфликт за другим. Если турецкий президент решился играть по-купному, то мы увидим дальнейшую эскалацию конфликта. Жертв с обеих сторон будут сотни и тысячи. Зависит, в значительной мере, от позиции России. Армения все же нам официальный союзник и армянское лобби в путинском окружении достаточно сильно. Но внутри нашей страны ситуация гниения системы достигла формы масштабного гражданского неповиновения. Значит, есть вероятность, что у Эрдогана будет шанс посчитаться с армянами. Возможные последствия этого – дестабилизация всего Кавказа.