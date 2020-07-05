Предсказуемый результат с непредсказуемыми последствиями

Фальсификация стабильна как путинское власть. В одних и тех же регионах, в одних и тех же районах вне зависимости от того, что выбираем. Кое где от масштабных злоупотреблений спас настрой граждан голосовать. Бойкот если бы доминировал всюду, органы власти не опасались бы фальсифицировать результаты ещё масштабнее.

Лидерами фальсификации остаются национальные республики. Чечня явка 98%, соотношение «за» и «против» 100:0, «против» 2% голосов. Следом идёт Республика Тыва «против» 3% голосов. Национальные республики хотят быть больше русскими, чем сами русские. В 13 из 22 республиках явка выше 70%, в пяти выше 90%. В 13 республиках «за» более 85% голосов.

Но картина сильно меняется при явке до 55%. Голоса «за» и «против» распределяются или 60:40, или 55:45. Это видно по Камчатскому и Хабаровскому краю, явка 45%, и Республике Саха (Якутия), явка 55%, соотношение 60:40. В остальных случаях при явке выше 60% отношение резко меняется на 80:20.

И даже в пределах одного региона наблюдаются перекосы. Северо-Курильск — явка 50%, соотношение 50:50. Южно-Курильск — явка 100%, соотношение 90:10! В приморских городах, Уссурийск — явка 80%, соотношение 85:15, в городе рядом, Лесозаводск — явка 40%, соотношение 70:30. В Находке явка 70%, соотношение 85:15. А рядом в Ольгинском районе явка 50%, соотношение 65:35. Даже в одном районе наблюдается диспропорция между соседними избирательными участками. В доме по одну сторону улицы соотношение 80:20, а в доме по другую 60:40!

Явка и голосование между собой связаны. Число голосующих против не изменяется от явки, составляет 15-20% от всех избирателей. За счёт приписанной явки накручивают голоса. Чем меньше людей участвует в голосовании, тем больше голосов сфальсифицируют. Даже если не собираетесь голосовать, никогда не говорите об этом и не призывайте к бойкоту. В избирательной комиссии не должны знать, что вы не придёте. Зная, что не придёте, за вас точно проголосуют.

Участие в голосовании разоблачает фальсификацию. При низкой явке диспропорции голосов сглаживаются. Неучастие гарантирует не только нужную пропорцию голосов, но и сама явка выглядит как естественная поддержка.

Реальную явку за поправки можно оценить в 45-50%. Явка по России 70%. Получаем фальсификацию не меньше 20%. Что в принципе и объясняет сильную диспропорцию между соседними избирательными участками. Но 20% предельная величина. Это уровень фальсификации губернаторских выборов, когда никто не контролирует. Если завышать, то подсчёт голосов не сойдётся.

Даже среди реально пришедших на участки есть принудительно голосующие. В Нарьян-Марском и Заполярном районах Ненецкого автономного округа и Ольхонском районе Иркутской области большинство «против», 55% голосов или 32% избирателя при явке 60%. И в Карагинском районе Камчатского края большинство также «против», 53% голосов или 40% избирателей при явке 75%. Людей явно заставляли голосовать как и везде, но они проголосовали «против». В 12 самых восточный регионах России от 13% до 22% избирателей «против», это добровольно голосовавшие. Получается в среднем 15% составляет принудительно голосующие. Но только в четырёх районах принудительно проголосовали «против».

Отнимем 20% фальсификации и 15% принудительно голосующих от явки в 70% и получим 35%. Из 35% против 15%. Реально одобрили поправки 20% избирателей. Голосование для Путина пиррова победа.

«Против» голосовали не все, воздержалась 1/3 или 1/2 часть. Получаем 25-30% протестного электората против 20% путинского. К тому же люди голосовали за поправки, а не за Путина. Это ещё не факт, что 20% готовы его повторно избирать. Путин имеет 20% фальсификации и 15% принудительно голосующих, которые не факт что в следующий раз проголосуют послушно. Путин устроил плебисцит, в котором выяснилось, что никакой надёжной поддержки у него нет.

И совсем другая картина на противоположной стороне. При неограниченных возможностях фальсификации и тотальной пропаганды за поправки люди проголосовали против. И это качественно новый электорат. Он не протестуют, зато голосует. Что не скажешь о протестном электорате крупных городов.

Пассивность избирателя крупных административных центры объясняется тремя причинами. Первая, скопление молодёжи, у которой небольшой жизненный опыт. Вторая, скопление предпринимателей, которые верят только в свои силы. Третья, скопление интеллигенции, для которой политика слишком грязное дело. Отсюда низкая явка, но высокий потенциал протеста. Протест за свободу самореализации. Ему всё равно кто даст политические свободы. Избиратель крупных городов если не получает политические свободы, то предпочтёт эмигрировать за либеральной мечтой на Запад. Старый электорат голосует ногами, а не бюллетенями. Новый электорат никуда уезжать не собирается.

Новый протестный электорат — электорат региональный. И он доминирует над протестным электоратом центра. Отсюда неспособность псевдо-оппозиции его контролировать. Внутри нового электората нет политической тенденции двигаться по карьерной лестнице в сторону Москвы. Для нового электората партия должна отстаивать местные интересы перед центральной властью, а не прогибаться перед ней.

Новый электорат антилиберален, но демократичен. Не борется за политические свободы, но отстаивает социальную справедливость. Он политически прагматичен, ждёт изменения здесь и сейчас. Этот электорат явно ориентирован на социал-демократизм.

Голосование подтвердило то, что уже давно фиксируется социальными опросами. Общество во многих государственных проблемах расколото пополам. Что наблюдаем по отношению к поправкам. 20% готовы участвовать в протесте. Что соотносится с долей голосовавших «против». Люди готовы голосовать за партию демократичную и социально ориентированную. Что и сделали, пошли голосовать, а не протестовать на улицу.

Протест с улиц столиц перемещается к урнам региональных избирательных участков.