Статуи и изображения в мире будущего

Один хороший человек написал мне, что в мире будущего не должно быть статуй в публичных местах (никаких), потому что они становятся идолами, объектами поклонения. Иными словами, статуя несет в себе изначальный авторитарный посыл. Развивая свою мысль, этот человек (хотя он и не мусульманин) заметил, что ислам дал человечеству некоторые важные идеи, например, отказ от расизма и отказ от поклонения идолам. Но, если насчет расизма он прав, то такой жесткий подход к статуям вызывает вопросы лично у меня. Я был бы более осторожен.

Статуя может символизировать разные вещи для жителей города. Например, люди могут воспринимать ее как произведение искусства или как часть городского пейзажа. Есть также статуи, которые являются символом коллективной свободы сильного городского сообщества, как Давид во Флоренции. Некоторые статуи являются великими произведениями искусства. Наконец, для многих людей воспоминания, связанные с этой вот статуей, имеют большое значение. Не зная исторических подробностей, мужчина может вспоминать, что в первый раз он поцеловал девушку здесь, друзья помнят, как они пили пиво там или думали вместе о тысяче вещей здесь, возле этого памятника. Даже статуя отвратительного человека может символизировать что-то совсем другое в глазах большинства жителей, не знакомых с тонкостями исторической науки. В любом случае, только местное собрание жителей имеет право снести статую, а не группа украинских националистов или американских антифа.

Вообще, сегодня, как в случае с Украиной (уничтожение статуй Ленина), так и в случае с Соединенными Штатами, мы имеем дело с переносом. Этот фрейдистский феномен — часть Спектакля. В японских компаниях начальство заказывает изготовление собственных изображений или кукол, чтобы подчиненные могли бить эти куклы после работы и снимать стресс….

Но любопытно другое. Разве появление статуй (или изображений в публичных местах) непременно способствует идолопоклонству, то есть каким-либо авторитарным решениям? Я не знаю этого наверняка. Но должен сказать, что шиитский ислам (в котором были сторонники бесклассового общества рабочих Шур (советов), такие как Али Шариати и Махмуд Телегани****) допускает, по крайней мере, изображение человека.

Ссылки

**** http://rabkor.ru/columns/edu/2020/06/08/shiite_anti-authoritarian_socialism_in_the_middle_east/