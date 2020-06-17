Как не нужно составлять планы

Правительство обнародовало «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения». Радует, что наконец-то такого рода документы стали называть не прогнозами, концепциями и стратегиями, а планом. Но, увы, документ ещё далек от плана в общепринятом смысле. Скорее видно желание его авторов соответствовать настроениям в обществе. Люди хотят конкретных цифр и конкретного понимания намерений власти и перспектив развития.

Правительство разработало свой план кулуарно. Многие крупные ведомства, госкорпорации и регионы публично не участвовали в его составлении, общество не было вовлечено в его обсуждение. Хотя национальный план начал работать с 1 июня, многие органы власти, крупные финансово-экономические структуры и общественность смогли ознакомиться с ним только сейчас. Региональные власти и руководители предприятий читают готовый план и пытаются найти в нем своё место.

Получился общий и неконкретный документ. Многие его части не скоординированы между собой, а множество таблиц и цифр не добавляют конкретики. Зато много раз повторяются слова типа «усилить», «улучшить», «развить». Нередко документы, на которые ссылаются авторы, находятся в статусе «уточняется».

План предусматривает ежемесячный и ежеквартальный контроль ряда ключевых показателей, поэтому уже к концу месяца россияне должны понимать, как этот план будет выполняться. А власть, как всегда, оставила для себя возможность уйти от ответственности: «Указанные сроки достижения целей возможны при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке».

Создается впечатление, что национальный план восстановления экономики после коронавируса — это набор пунктов и фрагментов текстов, «надерганных» из различных государственных программ, национальных проектов и поручений Президента и Правительства. Большинство этих программ и проектов уже работают и исполняются, они никак не связаны с преодолением текущего кризиса российской экономики. Например, в плане есть пункты по строительству платной скоростной дороги М4 «Дон» и новой кольцевой дороги вокруг Москвы. Какое отношение имеет к коронавирусу дорога, тем более платная? Это стандартные коммерческие проекты, а не антикризисные. Непонятно, как связаны между собой обозначенные мероприятия, какой они дадут совокупный эффект.

Настораживают фразы про “адаптацию бюджета”, “возврат к параметрам расходов 2019-го”. Иными словами, авторы документа как раз не видят, что ситуация качественно изменилась и нужны новые подходы. Основная задача плана – восстановить экономику к концу 2021 года. Но для этого недостаточно написать пространный документ, надо менять принципы экономического управления, начиная всерьез и комплексно планировать развитие.

Предложения по социальной политики, сформулированные в плане, выглядят ещё менее убедительно. Правительство только сейчас открыто признало, что есть такие проблемы российского здравоохранения как «оптимизация» и снижение количества медицинских учреждений, полная зависимость России от импорта медицинского оборудования, лекарственных средств и многого другого. Жаль, что понадобилась пандемия COVID-19, чтобы власти обратили внимание на факты, известные в России каждому, кому хоть раз приходилось обращаться в больницу или в поликлинику. И большинство этих проблем создала сама же федеральная власть.

Тем не менее правительство привычно оптимистично. «Введённые в России жесткие ограничения помогли существенно замедлить распространение эпидемии и не допустить высокого уровня смертности», — хвалит себя власть. Если говорить о «замедлении распространения», то вопрос, с какими государствами и с какими ситуациями мы себя сравниваем. Президент недавно сравнивал Россию с Андоррой и Сан-Марино. Вряд ли это удачное сопоставление. Наша страна, далеко не самая многочисленная по населению, занимает второе место в мире по количеству заболевших.

Некоторые части плана достойны отдельных цитат: «Этап №2. С октября 2020 года по июнь 2021 года. К концу этапа не более 20% субъектов Российской Федерации находятся на уровне третьего этапа открытия экономики в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора». Уверен, что, прочитав с первого раза, большая часть людей и не поймет, о чём это. Напоминает недавнюю пародию Максима Галкина, где актер от лица Собянина обещает, что в Москве в первую очередь будет разрешено гулять на улице жителям тех домов, у кого окна направлены на северо-восток и юго-запад одновременно. А по сути, Правительство прогнозирует, что до июня следующего года ограничения на работу малого и среднего бизнеса из-за коронавируса будут сохраняться в каждом пятом регионе России.

Если бы Правительство всерьез было озабочено восстановлением российской медицины, оно должно было бы прямо и открыто заявить, что вся политика в области здравоохранения должна быть пересмотрена. Медицина должна стать общедоступной и получить достойное финансирование, не привязанное к критериям рыночной эффективности. Медицинская помощь является правом, а не товаром, который можно покупать пропорционально толщине кошелька.

То же самое касается и проблем занятости. Официальная регистрируемая безработица в России, всегда в несколько раз отличалась от безработицы, рассчитанной по методике Международной организации труда. Сегодня мы видим, что у нас регистрируемая безработица повысилась и сблизилась с цифрами по методологии МОТ. Это уже хорошая новость: власти признают, что безработица у нас гораздо выше, чем говорили ранее.

К июню 2021 года правительственный национальный план обещает снизить уровень безработицы по сравнению с низшей точкой падения экономики. А насколько снизить не говорят, тем более, что правительство берет за такую точку прошедший апрель. И через год собирается чуть-чуть повысить занятость с этого уровня. А что целый год будут делать люди, которые сегодня потеряли работу на этой низшей точке? А что если безработица продолжит рости (что прогнозируется многими экспертами)? И главное: не сказано, до какого уровня должна снизиться безработица, чтобы можно было считать план успешно выполненным. По логике его авторов получается, что если показатели улучшатся на долю процента за счёт статистических погрешностей, можно будет отчитаться о победе.

Один из основных параметров, определяющих реализацию общенационального плана, — устойчивый рост реальных денежных доходов населения. Между тем реальные доходы домохозяйств снижались и до пандемии, в течение последних 6-7 лет. Цель первого этапа восстановления экономики — с июня по сентябрь текущего года не допустить дальнейшего падения доходов населения, а рост реальных денежных доходов должен начаться уже в самое ближайшее время.

Смежная задача, которая много раз ставилась за последние годы и даже десятилетия, — снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. За «нулевую» отметку взят прошлый 2019 год. За счёт чего и конкретно какая доля населения выйдет из бедности и поднимется выше прожиточного минимума?

Противоречивость плана в том, что власти, с одной стороны, ставят целью рост доходов населения, а с другой стороны открыто и прямо ограничивают работу многих сфер малого и среднего бизнеса. Ограничения для бизнеса из-за коронавируса сохранятся до июня следующего года в 20% регионов России. Все цифры антикризисного документа носят общий характер, а 140 страниц плана не проясняют, что же такого переломного по сравнению с предыдущими шестью-семью годами произошло или произойдет, чтобы народ вдруг начал получать больше денег.

Подводя итог, можно сказать, что подготовленный правительством документ — прекрасный образец того, как не надо составлять планы.