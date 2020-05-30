Компетентность чиновников и будущее развитие

Сейчас все обсуждают этот невероятный “график «прогулочных дней» для жителей каждого дома в Москве”, который “будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях”. И спрашивают “почему они это делают, ведь они — эффективные управленцы?”. Нет ли тут умысла и хитрого плана чиновников? ИМХО, его нет. Причины происходящего две: шок от пандемии и некомпетентность. Вместе они порождают хаос

Во-первых, во многих странах мира чиновники действовали неэффективно и их меры вызвали гнев низового населения. В Испании все накалено до предела из-за коррупции, ошибочных решений, из-за массовой гибели людей; правительство проклинают практически во всех социальных группах. Южная Италия одно время стояла на грани социального восстания из-за угрозы голода, страну сотрясали непрофсоюзные забастовки на фабриках, в то время как голодающие забирали продукты в супермаркетах. В США ополченцы (милиции) устроили массовые протесты с оружием в руках против мер изоляции. Иран кипит от гнева и находится на грани очередной волны протестных выступлений из-за растущего экономического кризиса и потому, что правительство скрывает данные о масштабах распространения болезни. В Бразилии развернулась острейшая борьба между президентом Жаиром Больсонару и руководителями штатов по поводу того, какие именно меры противодействия эпидемии вводить, причем реальное число заболевших может быть в десять раз больше объвленных цифр (впрочем, как и в ряде других стран). Я намерено привел примеры государств с разными политическими и экономическими моделями, с разными культурами.

Во-вторых, местные чиновники последние 30 лет не проводили научно-промышленной модернизации страны, а только “оптимизировали” медицину и науку, в условиях высоких цен на нефть, когда страну заливало деньгами, а так же они вкладывали громадные деньги в бордюры и поребрики. С чего кто-то стал думать, что они умеют решать сложные нетривиальные задачи?

Более того. Проблемы смогли решить более-менее успешно в категории больших стран лишь Германия, Южная Корея, Япония, Китай. Все четыре страны фиксированы на целенаправленном решении комплексных модернизационных научно-технических задач совместными усилиями государства и бизнеса. И даже при этом в Японии есть сильное раздражение населения действиями местного режима, а в КНР — угроза огромного экономического спада и краха, в условиях, когда падение производства сочетается с гигантскими долгами частных и государственных структур – около 3 ВВП (впрочем, экономический спад ожидается во всем мире).

И тут обращает на себя внимание реакция. Китай пытается сейчас превратить провал в успех, мобилизуя колоссальные средства на стимулирование экономического роста (опять же совместными усилиями государства и частного бизнеса), вкладывая более 1 триллиона долларов в новые технологии. Локомотивом восстановления экономики, как отмечают специалисты, “должны стать инвестиции в “инфраструктуру нового типа” (新型基础设施), прежде всего – ЦОДы, высокоскоростные железные дороги в городских агломерациях, решения по промышленному “Интернету вещей”, развертывание сетей 5G, создание национальной сети зарядок для электромобилей. Таким образом, Пекин старается использовать кризис как возможность создания материальной базы для перехода страны в эпоху “промышленной революции 4.0”” (А.Габуев). Иными словами, мощный и относительно успешный ответ режима КНР на пандемию связан с тем, что данное государство вместе с частными копорациями развивают серьезные проекты модернизации и умеют решать сложные вопросы, а не перекладывают плитку.

Я не собираюсь хвалить модель КНР, которая мне по многим причинам решительно не нравится. Например потому, что их цель – отслеживать связи заболевших путем совершенствования разветвленного полицейского аппарата, и без того раздутого. Нетрудно понять, с какими целями помимо борьбы с болезнью, режим намерен применять в дальнейшем данный аппарат. И к тому же, у них пока не получилось реализовать вышеизложенные задачи развития, в то время как замедление экономики может вызвать, согласно некоторым прогнозам, рабочие бунты и забастовки в провинции Гуандун, где 20 миллионов рабочих — преимущественно внутренние мигранты — трудятся в тяжелейших условиях. (Возможно, мы еще увидим в КНР возрождение Независимого союза рабочих Пекина, который в 1989 году выступил на площади Тяньаньмэнь, поддерживал нелегальные забастовки и выступал за захват предприятий в самоуправление трудовых коллективов).

Я лишь хочу заметить, что плата за некомпетентность огромна. И самое главное – она вносится не тогда, когда все идет хорошо, но именно в экстремальных ситуациях (финансовый обвал, природная катастрофа, война, эпидемия). А эти экстремальные обстоятельства когда-нибудь да и наступают. Вот тут только и выясняется настоящая эффективность общественных моделей. И может случиться так, что нужных моделей нет вообще — вспомним про вымерших неандертальцев.