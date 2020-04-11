ВЕСЕННИЕ ВЫЗОВЫ ФРАНЦУЗСКИХ ЛЕВЫХ

Не только во Франции, но и в подавляющем большинстве стран Старого Света не на шутку разыгравшаяся пандемия коронавируса привела к серьёзнейшим последствиям не только для обычных граждан и самих обществ, но и для политических партий и движений, включая левые силы. Очень упрощённо, выражаясь словами испанского социолога Жозепа-Марии Антентаса, «под влиянием COVID-19 левые и социальные движения вынуждены были молниеносно уйти в режим онлайн». Интернет и его великое пространство стало основным «полем битв» и для французских левых сил.

Однако, перед этим они успели поучаствовать в первом туре муниципальных выборов, состоявшемся 15 марта. А вот второй тур перенесён властями на неопределённый период, именно из-за мощной вспышки коронавирусной инфекции во второй половине марта. Впрочем, COVID-19 испугал большинство избирателей и перед первым туром; ведь в итоге на избирательные участки пришло рекордно низкое число избирателей, менее 45% французских граждан.

Однако, несмотря на опасения, что более молодые и образованные избиратели предпочтут остаться дома, левые показали по Франции весьма достойные результаты. По сути, лучшие в процентном отношении результаты за восемь лет. Так, в коммунах, где проживают свыше 3,5 тысяч жителей, левые и левоцентристские списки сообща получили голоса более 39% активных избирателей. Как верно отмечает французский политолог Винсен Тиберж, «классическая левая смогла извлечь выгоду в виде «голосования-санкции» по отношению к правительству».

Ведущая на муниципальном уровне левая сила — социалисты – показали весьма неплохие результаты, в особенности там, где они оказались во главе объединённых левых списков. К примеру, возглавляемые социалистами списки оказались на предварительном первом месте в Париже (30,2%), Лилле (29,8%), показали обнадёживающие результаты в Дижоне, Ренне, Руане. Для Социалистической партии (СП) крайне важно сохранить контроль над возглавляемыми мэрами-социалистами городами свыше 100 тысяч жителей. И эта задача после первого тура представляется вполне по плечу в большинстве мест.

Мартовское голосование подтвердило фактор «зелёной волны» во французской политике. Без вопросов должен быть переизбран мэр-экологист Эрик Пиоль в Гренобле (46,7% в первом туре). Объединение «Европа Экология – Зелёные» (ЕЭЗ) показало очень достойные результаты, сумев выйти во второй тур в Страсбурге (27,9%), Ренне и Лилле (четверть голосов). В Бордо и Туре кандидаты ЕЭЗ попали во второй тур в рамках широких левых списков.

Не так прекрасно чувствовали после 15 марта себя коммунисты и радикальные левые. Если коммунисты сохраняют шанс вновь возглавить большинство своих исторических бастионов в Парижском регионе, то под угрозой их контроль над Сен-Дени (в пользу социалистов); потеряла Французская компартия (ФКП) Обервиль. Что касается «Непокорённой Франции» (НФ), то движение Жан-Люка Меланшона никакой реально самостоятельной роли на этих местных выборах не сыграло.

Надо отметить, что уже не первый месяц в прогрессивных кругах Франции идут дискуссии относительно дальнейших форм кооперации левого движения, фрагментация которого, без всякого сомнения, наносит глубокий вред французским левым. Известный общественный деятель, в прошлом член Национального бюро Жерар Филош отмечает: «Даже с учётом того, в каких экстраординарных обстоятельствах происходил первый тур голосования 15 марта, мы все в очередной раз увидели: наиболее успешные показатели левые оппозиционные списки получили в тех муниципалитетах, где максимально большее число левых партий и «зелёных» смогли договориться о консолидации ещё перед первым туром…» Эта мысль совершенно верная и она в полной степени соответствует действительности.

Для политической истории Франции в ХХ, да уже и XXI вв. парадигма «единство – раскол» левого движения носит, я бы так сказал, диалектический, подвижный характер. Единение сменяется фрагментацией; и наоборот. Понятно, что после хлёсткого поражения в 2017 г., когда левые силы в первый раз после установления V Республики не были представлены даже в тройке лидеров президентской кампании и сумели провести в нижнюю палату парламента всего несколько десятков депутатов, тема единства вновь стала объективно актуальной.

Прошлый год показал, что ведущие левые партии, сохраняя свою «партийную независимость», вполне могут конструктивно сотрудничать на «социальном фронте», в частности, в деле противостояния президентским реформам, прежде всего в пенсионной сфере. При этим многие ведущие левые силы и политики прекрасно понимают, что без достижения политического единства будущее французской левой незавидно. Один из лидеров ФКП Пьер Лоран полагает, что «нужно на всех уровнях – от муниципального до национального – планомерно и настойчиво бороться за единство сил прогресса», чтобы в итоге заставить отступить как антисоциальную политику исполнительной власти, так и крайне правую угрозу. Первый секретарь соцпартии Оливье Фор убеждён, что без укрепления взаимоотношений между разными течениями прогрессивного спектра будущие политические победы невозможны, и что всем нужно «продвигаться в объединении левых сил». Отметим, что и новый Национальный секретарь ЕЭЗ Жюльен Байу придерживается той точки зрения, что для его политической силы классические левые партии являются наиболее логичными партнёрами. С учётом вышесказанного представляется, что данная тяга к унитарности может повлиять и на «Непокорённую Францию», продолжающую играть «собственное соло» внутри французской левой, но при этом ощущающую всё больше, что «партия одиночества» вряд ли приведёт левопопулистскую формацию к политической гегемонии в национальном масштабе.

Если посмотреть сегодняшние сайты ведущих левых сил V Республики, очевидно (и сегодня это касается далеко не только французских левых), что центральной тематикой – после решения о переносе второго тура муниципальных выборов – стала проблематика противостояния коронавирусу. Опять же здесь можно констатировать наличие сходств как в деле критики правительственной деятельности (например, за нехватку масок для граждан и медицинских работников), так и в собственных «левых» инициативах. Очевидно, что вспышка коронавируса лишь укрепила французских левых в их критике неолиберализма и его последствий. Как отмечается, в частности, в заявлении ФКП, борьба против COVID-19 «требует трансформировать нашу модель развития, использование денег и создать новые возможности вмешательства для трудящихся», чтобы избежать появления подобных вирусов в дальнейшем.

Коммунисты и НФ ставят вполне конкретные вопросы о необходимости национализации крупных промышленных объектов фармацевтики, текстильного производства и создании мощного полюса производства общественных медикаментов. Как замечает в своём блоге Ж.-Л. Меланшон, «образ общей организации общества уже находится в повестке дня для немедленной подготовки санитарной организации». Интересно, что лидеры НФ призывают общественность не ограничиваться лишь «интернет-деятельностью», предлагая гражданам, например, провести скоординированные по всей Республике «манифестации балконов» с выражением ясных общественных требований.

Французские «зелёные», со своей стороны, утверждают, что в сложившейся атмосфере здоровье граждан и медицинского персонала должна стать центральной общественной задачей. В заявлении руководства ЕЭЗ говорится также: «Мы призываем к немедленным усилению общественных больниц и к структурным мерам, имеющим целью гарантировать долговечное финансирование». «Зелёные» также требуют от властей не отказываться от проведения регулярного мониторинга состояния окружающей среды.

Любопытно, что в пользу возможности национализаций и даже «реквизиций» стали заявлять и лидеры соцпартии. О. Фор, выражая не только личную точку зрения, недавно заявил о том, что победа над коронавирусом возможна только в случае, если государство объявит инфекции полноценную «экономическую войну», которая, однако, должна происходить при соблюдении «полной прозрачности». Социалисты считают, что национализации могли бы коснуться тех производств, которые в состоянии выпускать маски, тесты, респираторы и т. д.

Для меня нет сомнения, что COVID-19 серьёзным образом подтолкнул к активности «левую мысль» во всей Западной Европе. И Франция здесь своим примером лишь демонстрирует это. Возможно, в некоем среднесрочном будущем эти выраженные левыми идеи будут реально востребованы…