Коронавирус и жизненные циклы российского прекариата (на примере кинотеатральной отрасли)

Несмотря на крайне подозрительное отношение к термину «прекариат» со стороны отечественных представителей советской ортодоксии, само понятие, введённое в массовый оборот британским социологом Гаем Стендингом, на уровне теории постепенно обретает популярность. Основным мотивом создания новой терминологии стало появление в XXI века нового социального феномена, феномена наёмного работника обладающего высокими профессиональными навыками, который, однако, вынужден заниматься низко-квалифицированным трудом вследствие потребностей рынка труда. Ярчайшим образом подобное изменение классовой структуры коснулось сферы услуг, где, собственно, и проявились ключевые особенности современного капиталистического рынка труда. Вопреки распространенным возгласам об автоматизации, сам по себе низко-квалифицированный труд до сих остаётся крайне востребован со стороны владельцев тех предприятий, которые ориентированы на работу в сфере обслуживания, где уровень эксплуатации работников, чаще всего, оказывается наиболее высоким. Связано это не столько с неолиберальной экономической политикой, характерной для нынешнего мирового сообщества, сколько с самой спецификой прекариата (в нашем случае российского) как нового социального слоя. Одну из наиболее характерных его черт можно описать не только как ориентацию на низко-квалифицированный труд, но и как предрасположенность к занятости в теневом секторе экономики, то есть, без официального оформления. Причём данная особенность связана как с интересами работодателей, которые с большой радостью выводят своих сотрудников из-под юрисдикции трудового кодекса, так и с интересами, на удивление, самих наёмных работников, которые отдают предпочтение быстрому и неформальному устройству в противовес долгому и официальному оформлению документов. В данном контексте крайне стремительная текучка кадров переплетается с уходом самих работников от налогов, что в условиях крайне низких зарплат, характерных для работников сферы обслуживания, является относительно привлекательным преимуществом. Вместе с этим, столь частное обновление персонала делает попросту невозможным формирование устойчивых рабочих коллективов, которые, в свою очередь, являлись оплотом традиционных профсоюзов.

В условиях пандемии коронавируса, положение, и без того не защищённых, сотрудников сферы обслуживания оказалось в ещё более катастрофическом состоянии, что в особенности отразилось на отрасли кинотеатрального бизнеса (как в России, так и за рубежом). Помимо того, что стремительное распространение вирусной инфекции серьёзным образом ударило по кинотеатральным премьерам, ориентированным на получение прибыли с продаж билетов, введение карантинных мер фактически оставило без работы большинство сотрудников кинотеатров (контролёры, кассиры, бармены и тд). Безусловно, сами по себе карантинные меры в условиях вспышки неизвестного вируса являются, вполне себе, обоснованными и необходимыми. Однако, учитывая большинство особенностей существование современного прекариата как социального слоя, введение карантина фактически оставило большинство работников кинотеатральной отрасли без средств к существованию. Отсутствие официального оформления в совокупности с переносом премьер и закрытием самих кинотеатров сыграло злую шутку с абсолютным большинством сотрудников подобных учреждений. Учитывая, что обязанности сотрудников кинотеатров, как правило, связаны с низко-квалифицированным трудом, который не требует серьёзной профессиональной подготовки, набрать заново целый штат работников в кратчайшие сроки после снятия карантина для работодателей практически не составит никакого труда.

В данном контексте стоит подчеркнуть, что в условиях стремительного обновления кадров среди различных коммерческих структур, задействованных в кинотеатральной отрасли, персонал может отличаться значительным разнообразием в плане возраста, профессиональной квалификации или даже национальности. Все эти характеристики так же неизбежно оказывают серьёзное влияние на то, как именно различные сотрудники готовы выживать в условиях введения различных карантинных мер. Очевидно, что при отсутствии заработной платы, те же пенсионеры, которые, как правило, работают в подразделениях крупных кинотеатральных сетей, будут рассчитывать либо на собственную пенсию или накопления, либо же на помощь родственников и друзей, если таковые имеются. В наиболее уязвимом положении оказались представители молодёжи, которые использовали подобную занятость в качестве подработки на период учёбы или же поиска более высокооплачиваемого места работы. Положение осложнил и тот факт, что многие молодые сотрудники кинотеатров являются выходцами из малых городов и населённых пунктов, которые решили не так давно начать самостоятельную жизнь в более крупных городах. В условиях крайне низких зарплат и относительно насыщенных рабочих будней (когда некоторые сотрудники по собственной воле вообще работают практически без выходных) молодые люди просто напросто оказываются без каких-либо средств, что автоматически означает для них – поиск новой работы, что в условиях ситуации с коронавирусом оказывается крайне затруднительным.

По факту – большинство вакансий, связанных с иными направлениями работы в сфере обслуживания при распространении вирусной инфекции оказываются закрытыми, что вынуждает представителей молодого поколения либо соглашаться на любые (даже самые дикие) вакансии, например, работу в курьерских службах доставки еды с высочайшими уровнем эксплуатации, либо же возвращаться в родные края (что даже теоретически могут далеко не все). То есть, в данном контексте мы становимся свидетелями того, что, как таковая, занятость в теневом секторе экономики, который даже формально не подчиняется нормам трудового кодекса, всецело играет на руку именно работодателям, которые в условиях чрезвычайных ситуаций всецело готовы компенсировать собственное падение доходов за счёт усиления капиталистической эксплуатации сотрудников. В условиях отсутствия широкого выбора вакансий, которые, в свою очередь, не предполагают возможностей удалённой работы, характерной для тех же офисных сотрудников, многие молодые люди становятся одной из наиболее уязвимых категорий людей, попавших под каток безработицы, вызванной как эпидемией коронавируса, так и общими структурными проблемами российского (как и мирового) рынка труда.

Стоит особенно отметить, что многочисленные проблемы сотрудников кинотеатральной отрасли, разумеется, не являются чем-то особенным на фоне общего экономического кризиса в рамках сферы обслуживания, однако, как мне кажется, они представляют собой отличный пример того факта, что серьёзные социальные проблемы имеют куда более глубокую природу чем внезапная вспышка вирусной инфекции.