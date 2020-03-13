Что это было?

Это был явно не самый лучший день, ни для депутатов, ни для страны, а главное, в этот день в России была дискредитирована сама идея представительной власти. Как и идея права. Конечно, это не было замыслом президента, его администрации или каких-то ещё людей, причастных к принятию решений. Просто так вышло. Они пытались справиться с сиюминутными вопросами, а между делом обрушили здание конституционного права России. У нас всегда так. Всё как-то само собой происходит, без умысла… А если злой умысел и был, то всё равно он не идет ни в какое сравнение с последствиями порожденного им события.

Утром 10 марта депутатам Госдумы выкручивали руки, чтобы они поддержали досрочные выборы, причем против были изначально все, кроме С.М.Миронова. Потом все дружно поддержали досрочные выборы, после чего… пришел Путин и сообщил, что выборов не будет. За несколько часов депутаты покорно два раза поменяли своё мнение на противоположное — по указанию начальства. Как выглядели после этого главы всех фракций в глазах общества, понятно без комментариев.

Похоже, ранним утром Путин сам был не в курсе всей этой истории и бросился в Думу разруливать ситуацию, когда сообщили о досрочных выборах, которые продавливала команда С.Кириенко, но которые не поддержали на встрече у президента 5 марта. Значит, не только Игорь Сечин принимает решения не оглядываясь на Путина, но и Сергей Кириенко туда же. В общем дезорганизация власти и хаос в действиях правящих кругов нарастают.

Ну, хорошо, досрочных выборов (пока) не будет. Хотя могут случиться весной следующего года, например. И скорее всего не парламентские, а президентские. Потому что пока депутаты ещё не пришли в себя от шока вызванного только что назначенными и ещё не отмененными досрочными выборами парламента, на трибуну взошла бывшая космонавтка Валентина Терешкова и потребовала «обнулить» президентские сроки Путина, чтобы он мог оставаться с нами подольше (мол, обстановка требует).

Путин милостиво согласился, а депутаты проголосовали, даже не задумавшись, что за 15 минут они отменили не только основные принципы конституционного строя России, но и вообще основополагающие принципы права (правила нужно или изменить, или оставить общими для всех, но отдельная личность не может быть исключена из правовой системы).

Но каков политический смысл выступления Валентины Терешковой? Думаю, что «обнуление» президентских сроков Путина за 3 года до очередных выборов предполагает досрочные выборы президента с тем же Путиным в качестве «основного кандидата». Иначе зачем огород городить? И не надо нам сказки про «хромую утку» рассказывать — Путин на утку совсем не похож, а если что-то у нас и хромает, так это здравый смысл правящего класса.

На всякий случай Терешкова и сам Путин сослались на исключительно трудную ситуацию, которая оправдывает отказ от конституционных норм. Но, если верить самому же Путину, к 2024 году у нас всё будет великолепно. Или президент сам себе не верит и считает, что через три года ситуация будет ещё хуже, чем сейчас? Хотя, думаю, президент сам не очень знал, что говорил. На фото видно, что речь, которую он зачитывал, была испещрена правками. Значит, делали всё в последний момент, наспех, в панике, не было даже времени, чтобы исправленный вариант заново распечатать. Или у них в Кремле принтер сломался?

Юридический нонсенс, который мы получили на выходе: президент может сохранять пост только два срока, но на Путина это ограничение не распространяется… Вся конституционная концепция власти отныне сводится к детской формуле: если нельзя, но очень хочется, то можно.

Куда торопятся понятно: ни одного кандидата, которого можно избрать, сейчас у партии власти нет. Потому выдвинут опять Путина, который потом уйдет по болезни или умрет, а наследник автоматически без выборов получит власть. Как это организовать технически пока не ясно, но судя по тому, что они сегодня сделали с Госдумой, возможно всё. И депутаты проголосуют за любую процедурную чепуху. Именно поэтому, кстати, до президентских выборов Госдуму распускать не будут. Мало ли что от нового состава ждать?

Самая большая загадка — как быть со всенародным голосованием. С одной стороны, оно превращается в плебисцит, позволяющий Путину выдвигаться снова (для того, чтобы запустить сценарий досрочных выборов, иначе это следовало бы делать не в 2020, а в 2022-23 гг.). Но с другой стороны, риски, связанные с поляризацией мнений и протестным голосованием резко возрастают. Трудно придумать менее удачное время для реализации подобного сценария. И наконец, тема коронавируса не снимается. Дума по-любому всё проголосует в третьем чтении, так что формально народного голосования и не требуется. Так что не исключено, что всё же отменят его под предлогом эпидемии. Если не отменят — тем хуже для них.

Олег Шеин объяснил, почему по поправке Терешковой голосовал против:

«В словах Терешковой был выражен правильный тезис о непредсказуемых рисках. Есть такие. Честно и ответственно будет сказать о рисках предсказуемых. Ее предложение, безусловно, вместо объединения общества вокруг в общем полезных поправок в Конституцию людей разделит и поляризует вокруг темы сроков полномочий президента. И вторая вещь. Об институтах. Январский пакет Путина был важен именно тем, что он настраивал систему балансов, институтов власти, госстроительства, которые мало зависят от роли отдельного человека (на то они и институты). Сейчас предлагается вместо институтов сосредоточиться на роли одного конкретного человека. Опыт истории показывает, что такие системы менее эффективны и жизнеспособны, чем опирающиеся на общественную кооперацию. Я за парламентскую республику и советские социальные права».

Хорошо, что хоть один депутат СР нашел в себе силы четко возразить единороссовскому большинству. Но плохо, что всего один. К сожалению, соглашательство руководства официальных партий в Думе страшнее коронавируса. КПРФ воздерживается, СР вообще голосует за поправку об обнулении сроков, а только Олег Шеин находит в себе смелость выступить против поправки Терешковой.

Разумеется, итог голосования вовсе не означает, будто Путин останется с нами надолго, хотя. скорее всего пожизненно (последнее не обязательно значит “долго”). Но проблема не в том, сколько времени просидит на троне Путин, а в том, что в России дискредитирована сама идея конституционного порядка и представительной власти. В этом главный смысл вчерашнего голосования.

Ну, и напоследок. Если читателям и сторонником «Рабкора» интересно моё скромное мнение о том, что делать 22 апреля 2020 года, то ответ прост: отмечать день рождения В.И.Ленина. Я например, в этот день выступаю в Кишиневе с лекцией, посвященной этой дате. И планы свои менять, конечно, не буду. Но в любом случае голосовать за поправки нельзя. Низкая явка и высокое голосование за «НЕТ» станут, скорее всего, ответом населения на все эти игры политической элиты.

И дело тут не только в политическом выборе, но и в самоуважении. Обидно, когда целую страну держат за идиотов.