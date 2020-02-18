Запретим запрещать?

Правительство и Государственная Дума, контролируемая «Единой Россией», обожают вводить всевозможные поборы с населения и устанавливать запреты. Похоже, что это уже становится своего рода спортом для депутаты — кто отнимет у граждан больше прав, кто найдет какую-либо социальную льготу, оставшуюся с советского времени и ещё не отмененную или не пересмотренную. Только за прошедшие два года население России получило такие подарки как повышение пенсионного возраста, введение пошлины для граждан при покупке товаров в любых зарубежных интернет-магазинах, Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, который существенно осложнил жизнь курильщикам не улучшив положения со здоровьем населения, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Ну, и напоследок, закон о лишении водительских прав для имеющих задолженности по алиментам, либо штрафам на сумму более 10 тысяч рублей. Сейчас на рассмотрении и в разработке находится новый пакет законопроектов, согласно которым предлагается ввести новые запреты: законопроект о внесении поправок в КоАП об увеличении штрафов за скорость; законопроект, запрещающий эксплуатацию старых автомобилей; законопроект об ограничении оборота и потребления электронных сигарет и кальянов; законопроект о запрете продажи алкогольных напитков в помещениях жилых домов.

Вполне понятно, что мнения граждан о законах, затрагивающих и осложняющих жизнь миллионов людей, никто спрашивать не собирается. Но одновременно Кремль предлагает вынести на всенародное голосование поправки к конституции.

Заметим, что, если говорить честно, предложенные властью поправки гораздо менее значимы для жителей России, чем перечисленные выше законы. В конечном счете, большинству из нас не так уж важно, как изменится процедура формирования правительства и насколько расширятся права Государственной Думы, особенно, если учесть, что речь идет о весьма осторожной корректировке второстепенных процедурных моментов. Но предложив обсуждение конституционных поправок, правящие круги инициировали процесс, далеко выходящий за рамки поставленных ими вопросов — люди начинают предлагать дополнения и изменения в законы. Часто наивные и нереалистические, но отражающие общую потребность в переменах и в контроле над властью.

Одновременно партия «Справедливая Россия» инициирует собственные поправки к Конституции, добиваясь пересмотра пенсионной реформы и восстановления права граждан на пенсию в 55 и 60 лет. Похоже, это только начало процесса — отказываясь обсуждать предлагаемые снизу поправки, думское большинство и правительство ставят под вопрос ими же инициированный процесс народного обсуждения.

Но раз уж наша власть дала нам возможность высказаться, почему бы этим не воспользоваться. И если наше мнение спрашивают, необходимо добиваться, чтобы с ним считались. Если правящие круги решили организовать всеобщее голосование по поправкам к Конституции, кстати, не таким уж принципиальным, то почему бы не поддержать эту идею, расширив сферу обсуждаемых вопросов? Например, подняв снова вопрос о пенсионном возрасте?

Исходя из этого создал петицию на Change.org, в которой предложил включить в список поправок в Конституцию Российской Федерации статью, согласно которой принятие резонансных законодательных инициатив, затрагивающих интересы значительного числа граждан РФ будет требовать вынесения на обязательное общественное обсуждение и одобрение ключевых положений законопроекта. Поскольку четко обосновать критерии отнесения к таким законопроектам довольно сложно, это должен делать Конституционный суд – при поступлении соответствующего обращения. Процедура вполне осуществимая. И заметим, что право россиян на проведение референдумов на протяжении прошедших 20 лет фактически было сведено на нет. Сегодня сама власть предоставила нам шанс снова поднять этот и другие важнейшие вопросы. И грех будет подобной возможностью не воспользоваться!

Подписать петицию вы можете тут:

https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B?recruiter=1042838844&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition