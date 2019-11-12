Украина как предостережение Европе

Книга голландского политолога Кейса ван дер Пейла «Крушение самолета MH17. Украина и новая «холодная война» была выпущена британским академическим издательством Manchester University Press в 2018 и в 2019 опубликована в переводе на русский язык издательство «Кучково Поле». Поводом к написанию этой книги послужила дискуссия, развернувшаяся в Голландии из-за договора об Ассоциации Украины и ЕС. Демократические институты нидерландского королевства позволяют гражданам выносить многие вопросы на народное голосование. Так предметом обсуждения стала и ратификация голландцами договора между Киевом и Брюсселем.

Противники договора, обращавшие внимание как на его разрушительные последствия для украинской экономики, так и на недемократический и коррупционный характер новой власти установившейся после 2014 года в Киеве, старались разъяснить публике что же происходит на Украине. Выступая с докладами об этом, Кейс ван дер Пейл пришел к выводу, что нужна книга, где все основные вопросы будут систематически изложены.

Референдум выиграли противники договора, что стало серьезным ударом и для Брюсселя и для Киева, хотя голосование граждан ничуть не изменило политический курс Голландии и других стран ЕС. А Кейс ван дер Пейл принялся за книгу.

Заголовок книги напоминает нам про историю малайзийского Боинга, летевшего из Амстердама и сбитого в ходе военных действий над территорией Донецкой народной республики. Расследование, проведенное в Голландии, однозначно обвинило в произошедшем донецких сепаратистов и их российских союзников, обойдя стороной вопрос о том, почему украинские власти направили этот самолет (как и ряд других) лететь через зону боев, где действовали украинские военно-воздушные силы, по которым, естественно, вели зенитный огонь сторонники ДНР. Указывая также на другие нестыковки официальной следственной версии, Кейс ван дер Пейл обращает внимание на то, что эта версия так и не была представлена в суд и подтверждена его решением, однако пресса использует эти данные как окончательную версию событий.

Впрочем, масла в огонь подлили и неуклюжие попытки прокремлевской пропаганды выдвинуть собственную версию опираясь на явно и грубо фальсифицированные снимки со спутников и другие столь же убедительные доказательства. Кейс ван дер Пейл упоминает неуклюжий характер оправданий официальной Москвы, но, пожалуй, не отдает себе отчет в масштабах бедствия. Если на Западе у критически мыслящих людей были все основания сомневаться в достоверности официальной голландской версии, то в России после подобных «опровержений», в неё очень многие поверили.

И всё же книга Кейса ван дер Пейла не только и не столько об истории с гибелью малайзийского Боинга, которой в ней отведена примерно четверть текста, но скорее об общем развитии событий на Украине, приведших к смене власти в 2014 году, и о последствиях этих событий для самой Украины, России и Запада. После победы Владимира Зеленского, когда 70% жителей Украины проголосовали за то, чтобы отстранить от власти людей, возглавивших страну в результате переворота 2014 года, есть все основания вернуться к осмыслению произошедшего. А скандал, вызванный в США звонком президента Дональда Трампа своему новоизбранному украинскому коллеге, сделал эту тему актуальной не только на Востоке, но и на Западе. И дело тут не только в стремлении Трампа скомпрометировать своего оппонента из Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, обращаясь за помощью к иностранному лидеру. Из разговора двух президентов четко следовало, что американцы, содействовавшие перевороту 2014 году, заботились не столько об интересах демократии, сколько о собственных коммерческих выгодах, участвовали в типичных для Украины коррупционных схемах, а в Вашингтоне всё до поры воспринимали как должное.

В 2014 году после массовых волнений на Майдане Незалежности в Киеве очередная группа олигархов в очередной раз отстранила от власти своих соперников, что было для Украины отнюдь не чем-то новым, а скорее повторением привычной рутины политического фарса. Однако на сей раз сделано это было столь грубым и кровавым образом, при столь активном участии ультра-правых националистов и фашистов, что спровоцировало восстание на Юго-Востоке страны, многолетнюю гражданскую войну и неизбежное при подобных обстоятельствах вмешательство России, граждане и военнослужащие которой находились в зоне конфликта. Вполне понятно, что Соединенные Штаты вмешивались в конфликты и гражданские войны на куда более отдаленных территориях и по куда менее значительным поводам.

Книга Кейса ван дер Пейла, ориентированная на западного читателя, должна прояснить все эти вопросы для публики, на которую обрушивается поток антироссийской пропаганды. Нужно рассказать о вмешательстве Запада в дела Украины, раскрыть те стороны истории, о которых предпочитают не говорить журналисты, описывающие произошедшее исключительно как результат российской агрессии. Очередная смена власти на Украине, сопровождавшаяся очередными разоблачениями и продемонстрировавшая народное возмущение коррупцией и антидемократизмом уже новой, пришедшей после 2014 года администрации, является своего рода экспериментальным подтверждением тезиса об олигархическом характере киевского Майдана.

Проблема в том, что сосредотачивая внимание на критике западной пропаганды, Кейс ван дер Пейл склонен быть куда более снисходительным к политике России и президента Путина. Конечно, он не отрицает олигархического характера режима, существующего в Москве, но в его интерпретации действия кремлевских лидеров продиктованы в основном стремлением защитить интересы страны и укрепить её позиции на мировой арене.

Как часто бывает, недостатки книги Кейса ван дер Пейла являются продолжением её достоинств. Для того, чтобы осудить украинскую олигархию и западную агрессию вовсе не обязательно оправдывать Кремль. Увлекаясь разоблачением западно й пропаганды, он оставляет без должного внимания мифы и откровенную дезинформацию, распространявшуюся с другой стороны. И если западных и украинских политиков автор постоянно уличает во лжи, то патриотические высказывания команды Путина принимаются им за чистую монету.

Между тем природу украинского конфликта невозможно понять, не разобравшись в структурных различиях между украинской и российской олигархией. И та и другая порождены реставрацией капитализма и разграблением ресурсов, оставшихся новому правящему классу в наследство от СССР. Но ресурсы эти оказались количественно и качественно разными. Российская олигархия получила в начале 2000-х возможность обеспечить себе серьезные позиции на глобальных сырьевых рынках и даже поделиться с собственным населением, покупая таким образом политическую стабильность. Изобилие ресурсов гарантировало как возможность длительного социального мира внутри страны, так и консолидации верхов (добычи хватило на всех) и на определенном этапе доброжелательных отношений с Западом. Напротив, украинская олигархия столкнулась с первых же дней своего существования с нехваткой ресурсов, которых не хватало ни для удовлетворения аппетитов всех соперничающих кланов, ни тем более для поддержания социальной стабильности. В итоге та же самая социально-экономическая система, которая в России обеспечила бесперебойное функционирование режима Путина, на Украине привела к перманентной «войне всех против всех». Парадоксальным образом это постоянное неустройство украинской общественной жизни создало и ситуацию относительно большей свободы для всех основных участников процесса. Другое дело, что в условиях постсоветской социальной, идеологической и интеллектуальной разрухи воспользоваться этими возможностями по-настоящему смогли не демократические и левые силы, а преимущественно националистические и фашистские группировки. Которые, впрочем, тоже оказались далеко не так сильны, как казалось на первый взгляд — выборы 2019 года показали, что общество пресытилось агрессивным национализмом и антирусской пропагандой.

Впрочем, кризис, разразившийся на Украине, не может быть понят исключительно на основе анализа постсоветской политики. Хотя Кейс ван дер Пейл приписывает Западу изначальную неприязнь к политике Путина, более ретроспективный взгляд на события 2000-2008 годов показывает совершенно иную картину. Листая статьи в американских и европейских деловых изданиях того времени, читатель неминуемо столкнется с настоящим потоком панегириков в адрес российского президента, обеспечившего замечательные условия для инвесторов, успешно включившего российскую экономику в мировой рынок и создавшего эффективную администрацию, с которой иностранцам удобно и просто вести дела. Именно в это время Россия благополучно пристраивается к «Большой семерке», а западные лидеры уважительно жмут руку Путину.

Что случилось в 2007-12 годах, когда отношения между Россией и Западом вдруг резко испортились, несмотря даже на попытки перезагрузки в период «технического» президентства Дмитрия Медведева? Разразился мировой экономический кризис.

Великая рецессия, относимая к периоду 2008-10 годов, была лишь самым острым проявлением глобального структурного кризиса, связанного с исчерпанием возможностей развития для неолиберальной модели капитализма. Повсеместное падение спроса и стагнация привели к обострению разом всех конфликтов и противоречий, ужесточению конкуренции и к отчаянной попытке передела рынков любой ценой. Точно также как первая глобализация, столкнувшись с исчерпанием «свободных» рынков для капиталов, породила Первую мировую войну, нынешняя глобализация на исходе спровоцировала вспышку всемирной «войны всех против всех», превращающую планету в некое подобие глобальной Украины.

В 2010-х годах мечтой значительной части украинцев было «превращение Украины в Европу». Как в страшных сказках про неудачно загаданное желание, эта мечта начинает сбываться, но совершенно не так, как хотелось герою. Украина и Европа в самом деле становятся с каждым днем всё более похожи, но не за счет роста жизненного уровня жителей Одессы, Львова или Киева, а за счет растущего числа социальных и этнических конфликтов, разгула коррупции и роста правого популизма на Западе. В этом смысле книга Кейса ван дер Пейла может быть хорошим предостережением для европейских и американских читателей, желающих понять, чем может кончиться деградация неолиберальной системы, если ей вовремя не будет противопоставлена прогрессивная и демократическая альтернатива.

Кризис не только обостряет конфликты и усиливает агрессивность их участников, но и заставляет политиков и бизнесменов принимать решения в обстановке растущей неопределенности, что порождает многочисленные ошибки, которые, в свою очередь, ещё более усугубляют конфликт и способствуют более агрессивному поведению.

Разумеется, на украинском направлении Кремль отнюдь не был нападающей стороной, его амбиции сводились к защите собственных интересов. Однако не надо путать интересы околокремлевской олигархии с интересами страны. И тем более — с интересами народов России и Украины. Двойственность позиции официальной России четко проявилась по отношению к восстанию в Донецке и Луганске, когда Кремль, с одной стороны, делал всё, чтобы использовать эти события в качестве фактора давления на новую власть в Киеве, но, с другой стороны, старательно следил за тем, чтобы не допустить успеха восстания, который был бы чреват либо очередной сменой власти в Киеве, либо созданием нового государства Новороссии, обладающей собственной субъектностью, собственными интересами. Восставшие в Донецке, Луганске (а также в Харькове, Одессе и других украинских регионах, где выступления против новой киевской власти были жестоко подавлены), требовали не только сближения с Россией, но и возрождения социального государства, они с ностальгией вспоминали СССР не как империю, а как утопическую страну социального равенства. Напротив, российские «кураторы» восстания сделали всё, чтобы не допустить, как социальных преобразований, так и ущерба для украинских олигархических и бюрократических кланов на территории Донецка, Луганска или Крыма.

Итогом такого развития событий стала всеобщая деморализация, превращение народного восстания в затяжную позиционную войну, смысла которой не видят люди ни на той, ни на другой стороне.

Украина сегодня пытается найти выход из тупика путем очередной смены власти, а новая администрация в Киеве обещает своим гражданам мир. В России, напротив, нарастает массовое недовольство, связанное не столько с усталостью от двух десятилетий путинского режима, сколько с объективной исчерпанностью условий, на которой прежде держались социальный компромисс и стабильность. Украинский конфликт и противостояние с Западом, служившие в течение нескольких лет мобилизующими факторами и своеобразным оправданием кремлевского режима, превращаются в унылый и малоинтересный фон, на котором начинает разворачиваться реальная драма «политического транзита», борьбы за то, какой будет послепутинская Россия. Причем от исхода этой борьбы может зависеть не только судьба российского государства, но и будущее других постсоветских республик — продолжат ли они движение по пути неоколониальной деградации или смогут выработать стратегию социальных реформ, позволяющих защитить интересы трудящихся в условиях распада мировой неолиберальной системы.