Зачем протестуют иракские шииты?

Ирак снова горит, в Ираке снова стрельба, массовые избиения, страна на грани очередного витка гражданской войны… и это спустя всего лишь два года после победы над так называемым «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которое на пике своей мощи штурмовало пригороды Багдада. Но тогда дело было в суннитах – они пытались навязать в стране свою власть. Главной опорой государства в тот период были шииты – их ополчения оттеснили ИГ от столицы, блокировали Мосул, чтобы его штурмовала регулярная армия и федеральная полиция, добивали анклавы радикалов вдоль границы с Сирией. Сейчас против правительства, сформированного шиитскими партиями, выступает шиитская же молодежь. Спустя 13 лет после свержения Саддама Хусейна Ирак продолжает трясти, ни одно новое правительство не может найти сбалансированного ответа на ключевые запросы населения. Иракцы больше всего ненавидят США, которые свергли Саддама и устроили суд над ним, и Иран, главное шиитское государство, которое спасло Ирак от разрушения под ударами ИГ.

В начале октября тысячи молодых людей в Багдаде и других, преимущественно шиитских, городах Ирака вышли на демонстрации. Они требовали решения вопроса с безработицей – около 40% молодых иракцев не имеют работы – и корупцией. По данным Всемирного банка, 60% из 40 миллионов иракцев живут менее чем на 6 долларов в день. Правительство, сформированное в октябре прошлого года победившими на парламентских выборах партиями, попыталось силой подавить демонстрации. С тех пор акции протеста имеют все более ожесточенный характер, солдаты и полицейские стреляют в протестующих, те жгут покрышки и громят административные здания. На днях в священном шиитском городе Кербела десятки протестующих атаковали консульство Ирана.

По мнению участников антиправительственных акций, одна из основных причин проблем в стране – усилившееся влияние Ирана. В период борьбы с ИГ сложилась парадоксальная ситуация: Иран и их главный оппонент, «Большой Сатана», США играли на одной стороне несколько лет – помогали иракской армии разгромить террористическую организацию. В итоге за это время усилилось влияние Ирана. Ему подконтрольны военнизированные ополченческие формирования «Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации), которые насчитывают свыше 150 тысяч человек и после победы над ИГ частично были интегрированы в регулярную армию. У «хашдов» появились свои гражданские структуры. На прошлогодних парламентских выборах их партия «Альянс Фатах» заняла второе место и получила 48 депутатских мандатов из 329. Лидер «хашдов» Хади аль-Амири является близким другом «серого кандинала» Ирана и главного стратега зарубежной военной доктрины иламской республики Касема Сулеймани. В свое время аль-Амири уже работал в иракском правительстве – министром транспорта и народная молва обвиняла его в получении взяток. В ходе нынешних демонстраций протестующие обвиняли «хашдов», что их снайперы стреляют в полицейских и протестующих, чтобы таким образом спровоцировать рост взаимной ненависти (старая технология, которой пользовались, к примеру, организаторы Евромайдана на Украине в 2014-ом).

В то же время верховный духовный лидер иракских шиитов Али Систани предупредил о вероятности «гражданского конфликта, хаоса и разрушений», если силы государственной безопасности или военизированные группировки будут подавлять протесты. Кроме того, он выразил поддержку протестующим. А его коллега иранский аятолла Али Хаменеи заявил, что нынешняя дестабилизация в Ираке организована США. Правда в том, что американцы, потерявшие влияние в этой арабской стране в последние годы (у них, в отличие от иранцев, нет своих дружественных политических партий – скорее, наоборот, иракские политики соревнуются в антиамериканских заявлениях, чтобы набирать народную популярность), имеют свою пользу от акций протеста. Учитывая шаткое положение политической системы Ирака, в стране может начаться новая война: на этот раз между проиранскими и антииранскими силами. Такая перспектива вполне вероятна. В этом случае США смогут усилить свои позиции. Пока их главный инструмент влияния – 5 тысяч военнослужащих, которые дислацируются в стране. Однако иракские политики уже неоднократно требовали вывести их, так как главной задачей американского контингента было содействие в уничтожении ИГ.

За месяц демонстраций уже погибло около 250 человек – преимущественно из числа протестующих, но были погибшие и из числа сотрудников правопорядка. Вначале ноября демонстранты заблокировали стратегически важный порт Умм-Каср, начали препятствовать работе госучреждений и школ и перекрыли ряд дорог государственного значения. Популярный шиитский политик Муктада ас-Садр заявил о возможной отставке нынешнего премьер-министра Адиля Абдул-Махди. Политическая коалиция ас-Садра набрала наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах и в союзе с несколькими другими партиями сформировала парламентское большинство. Чтобы сместить нынешнего премьер-министра ас-Садр начал переговоры с аль-Амири. До того они не сотрудничали – хотя и являются популярными в шиитской среде. Ас-Садр считает себя иракским националистом и выступает против вмешательства Ирана. Аль-Амири рассматривает шиизм, как глобальную доктрину, ради которой можно пожертвовать и национальными интересами.

Как заявил действующий президент Ирака Бархам Салех, он готов подписать закон о досрочных выборах в парламент, как только нынешние депутаты договорятся о таком законе. Досрочные выборы считаются компромиссным вариантом решения политического кризиса в стране. По крайней мере, в нынешней ситуации это должно снизить уровень насилия и уменьшить вероятность нового гражданского конфликта. Хотя в целом проблемы Ирака имеют системный характер, и новое правительство по прошествии некоторого времени столкнется с теми же массовыми акциями протеста, если не пойдет на системные реформы. Нынешняя политическая модель страны – то продукт вторжения США и их союзников в 2003 году.