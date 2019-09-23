Французская левая: сложный пусть восстановления

По всей Франции в выходные 14 и 15 сентября прошли массовые акции протеста против затеянной центристско-либеральной властью очередной серии «пенсионной реформы», направленной на дальнейшую введение нескольких пенсионных «автономных режимов», против чего выступают самые разные группы французских граждан – от железнодорожников до частных адвокатов. Размах социальных выступлений, равно как и некоторое оживление движения «жёлтых жилетов» определённо показывает, что «обояние макронизмом» во французском обществе проходит и впереди Французскую Республику ждут новые и серьёзные социально-политические испытания. Готовы ли к ним левые силы V Республики?

После откровенно провала на президентских и парламентских выборах 2017 г. французская левая находится в очень непростой ситуации. Как считает профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер, «европейские выборы этого года, с одной стороны, показали, что левые были среди проигравших, но с другой они подтвердили… что электоральный резервуар левых сил далёк от исчерпания». Ни в коем случае не призывая преувеличить значение этих выборов для точного изучения политических предпочтений в любой из стран-членов ЕС (хотя бы по тому простому факту, что в евровыборах принимает участие обычно гораздо меньше избирателей, чем в президентских или парламентских выборах), стоит всё же отметить, что в совокупности левые, левоцентристские и крайне левые списки добились на выборах в Европейский парламент большего успеха, чем два года назад. Так, за эти списки отдали голоса в совокупности почти треть пришедших проголосовать избирателей. Или свыше 7 млн человек, что, согласимся, не так мало.

В условиях большого, как говорят во Франции, «веера» возможностей на левом фланге, пострадали прежде всего «старые» левые партии, но также и наиболее популярная, если соотноситься с итогами парламентских выборов-2017 г., сила — движение «Непокорённая Франция» (НФ). Крах некогда ведущих левых партий, за которыми в 1970-е -1980-е гг. шла чуть не половина (а в начале 80-х и больше!) общества, — Социалистической партии (СП) и Французской коммунистической партии (ФКП), что называется, налицо. ФКП с 2,5% голосов впервые оказалась за бортом Европарламента. Социалисты, вместе с рядом левоцентристских союзников, туда прошли, но результат их списка (6,2% голосов) и два оставшихся мандата для членов СП, безусловно, следует интерпретировать как явное поражение французского левоцентризма.

За два года растеряла своих избирателей и созданная на левопопулистской волне Жан-Люком Меланшоном НФ. Да, «непокорённые» опередили социалистов в мае (6,3% голосов), но потеряли почётный титул «первая левая сила» по числу собранных голосов. Этот результат весьма далёк от того, что имел Ж.-Л. Меланшон в 2017 г. на президентских выборах. Хуже того, похоже, левопопулистская риторика основателя НФ всё меньше способна убедить французов. Если два года назад до 40% респондентов высказывались положительно в отношении политической стратегии Ж.-Л. Меланшона, теперь 72% французов в опросах демонстрируют плохое или даже очень плохое отношение к руководителю НФ.

А вот «титул» самой попуялрной левой формации после майских евровыборов первый раз в истории перешёл к французским экологистам – объединению «Европа Экология – Зелёные» (ЕЭЗ), сумевшему на фоне кризиса традиционных левых партий и явной потери популярности у НФ заметно «нарастить» мускулы, заняв по Франции общее третье место и получив поддержку почти 13,5% голосов.

Успех ЕЭЗ вполне вписывается в общий контекст «зелёной волны» в ЕС. Почти во всех богатых западноевропейских странах мы наблюдали по итогам европейских выборов серьёзный политический прорыв «зелёных» партий. Экологистская повестка вновь на первых местах по всей Европе, включая Францию. Совсем недавно были обнародованы результаты опроса общественного мнения о том, что, опередив чисто социальные темы и иммиграцию, именно экология вышла на первое место среди приоритетов, беспокоящих французов.

С учётом того, что весной 2020 г. Францию ждут муниципальные выборы, вопрос о возможности сотрудничества различных левых сил вновь ставится в центр политической повестки. Как отмечает бывший член Национального бюро соцпартии Жерар Филош, «европейские выборы показали, что ожидает левых при распылении голосов избирателей, но их результаты одновременно дают надежду на то, что при условии сотрудничества левых и экологистов с первого тура можно будет надеяться на успех».

Сегодня ещё сложно делать какие-то обобщённые прогнозы, но, скорее всего, и ЕЭЗ, и НФ настроены на то, чтобы организовать собственные кампании с преимущественно своими списками кандидатов на первый тур муниципальных выборов. С учётом заметного ослабления СП и ФКП, вполне вероятно, что эти партии, которые продолжают доминировать на муниципальном уровне по числу мэров и советников внутри французской левой, будут вынуждены пойти друг с другом на кооперацию во многих городах Республики. Таким образом, общие левые списки если где и сформируются, смотреться они будут всё-таки как исключение. И вот это может подкосить ту вроде бы несколько положительную динамику, которая наметилась для левых сил Франции по итогам минувших выборов в Европарламент.

Безусловно, Франция сегодня далеко не единственная страна, где нет единства левых сил. Печальный пример Испании, где социалисты и «Подемос» так и не смогли за полгода договориться о совместном правительстве и в результате парламент будет вновь распущен. Как было сказано в передовой статье в «Лё Монд» 14 сентября, «между социал-демократическим крылом и радикальным крылом французской левой единство сегодня невозможно…»