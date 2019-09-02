Грета Тунберг и борьба за климат

Так получилось, что провел несколько дней в чужом городе, где у меня не было компьютера. Я включал ТВ и смотрел Евроньюс. И вот что любопытно. Почти всякая новостная сводка там теперь не проходит без упоминания Греты Тунберг, 16-летней школьницы, “возглавляющей” движение по борьбе с климатическими изменениями.

Я вовсе не хочу сказать, что если человеку 16 лет, он в принципе не может участвовать в политике. Артюр Рембо в этом возрасте написал «Пьяный Корабль» и участвовал в боях на стороне Парижской Коммуны (самоуправляющегося автономного Парижа, восставшего против французского государства и мечтавшего о том, чтобы фабриками и мастерскими управляли ассоциации трудовых коллективов). Рабочему-анархисту из Белостока Беньямину Фридману было 16, когда он стал (по оценке полиции) “одним из самых опасных боевиков” в Российской Империи в 1906 г и принял участие в ликвидации надзирателя гродненской тюрьмы, Кохановского — человека, известного своими пытками над заключенными. Но, во-первых, то была другая эпоха и люди взрослели раньше. Во-вторых, когда нам говорят, что 16-летний человек является лидером некоего движения с общемировыми перспективами, то это все же выглядит странно.

Видимо, на руку тем, кто все это затеял, сыграло то обстоятельство, что Грета Тунберг, как сейчас говорят, “нейроразнообразная”, иными словами, она психически нездорова. Согласно данным англоязычной Вики, у нее целый букет заболеваний: “Cиндром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и и селективный мутизм”. Опять же, люди — существа сложные и если некоторые нездоровы, это не значит, что им надо запретить заниматься политикой. Но в условиях, когда известный человек, имеющий влияние на общество, имеет серьезные проблемы с головой, есть повод насторожиться.

Возможно, выдвижение на передовые позиции в современном либеральном обществе психически нездоровой девушки должно было заставить расчувствоваться политкорректных европейцев.

Но главное не это.

А главное то, что служба европейских новостей ежедневно упоминает Грету Тунберг, ее поездки по миру и борьбу против климатических изменений. Выглядит это очень своеобразно. Например, так: “Немцы все еще широко пользуются самолетами, несмотря на то, что Грета Тунберг призвала отказаться от полетов”. Иными словами, данная девушка выступает в крупных СМИ в роли какого-то высшего морального авторитета.

Это означает, что в предприятие, которое называется “Грета Тунберг”, вложены огромные деньги и за ним стоят серьезные интересы. Она каждый день в Евроньюс. Это уже не оппозиция, а мейнстрим. За подобной кампанией, вероятно, стоят влиятельные люди: корпорации, выпускающие электромобили и альтернативные источники энергии, политики, лоббисты.

Когда ведущие медиа пиарят конкретного человека до такой степени, что каждому его высказыванию придают космическое значение, то да, это проплачено. Подобные вещи не делаются в современном мире бесплатно. Возможно, Грету Тунберг смогут использовать для пиара непопулярных идей, например, новых налогов, невыгодных бедным людям (их заставят платить за глобальные проблемы, не ими созданные) наподобие “экологического налога” на бензин во Франции (отмены которого добились Желтые Жилеты).

Я не имею понятия о том, кто прав в спорах о климате и о причинах его изменений. Вокруг этого сломано множество копий. Но вне зависимости от того, правы или нет, те, кто считают эти изменения опасными и вызванными деятельностью людей, сложилась неприятная ситуация: влиятельные люди явно используют очень юную и не очень здоровую девушку в своих интересах.