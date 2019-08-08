Правительственные тупики левых

Когда в 2017-2018 гг., во многом по инициативе движения «Непокорённая Франция» (НФ), шла работа над созданием европейского политического движения «Сейчас – народ», вожак НФ Жан-Люк Меланшон убеждал антилиберальную общественность в том, что новое движение и его составляющие, в отличие от Партии европейских левых (ПЕЛ) и примыкающих к ней партий-членов, откажется от «чести» быть младшим партнёром социал-демократии и попытается у этой самой социал-демократии гегемонию перехватить.

Прошло не так много времени с момента провозглашения движения «Сейчас – народ», точнее чуть менее полтора года, но слова Ж.-Л. Меланшона, похоже, просто повисли в воздухе. Нет, как раз к его движению в данном контексте, что называется, вопросов меньше всего. С самого начала своей деятельности НФ действительно бросилась в битву не только с неолиберализмом и всеми оттенками французской правой, но и сумела заметно ослабить позиции французской соцпартии. Когда Ж.-Л. Меланшон говорил о том, что «Непокорённая Франция» желает не уничтожить Социалистическую партию, а заменить её в глазах избирателей», он вполне ёмко обрисовал стратегическую линию своей политической формации. Другое дело, что европейские выборы показали, что отныне ни социалисты, ни НФ не являются лидерами левого движения в своей стране; этот статус в первый раз достался «зелёным».

Но всё-таки уже достаточно долго адепты Ж.-Л. Меланшона, в самом деле, реализуют по отношению к социалистам независимую линию. Они не поддерживали президентское большинство при Франсуа Олланде, не блокировались с социалистами на выборах разного уровня (за исключением исторически свойственной французским левым «республиканской дисциплины», когда во втором туре левые поддерживают наиболее успешного из своих рядов). И даже сегодня, хотя соцпартия, как и НФ, находятся в рядах парламентской оппозиции с середины 2018 г., ни о каком серьёзном и комплексном сотрудничестве между этими силами во Франции говорить не приходится.

Но ещё раз уточним, что при создании панъевропейского субъекта «Сейчас – народ» Ж.-Л. Меланшон и другие его французские вдохновители провозглашали, что подобная же линия поведения должна продвигаться по всей Европе, и продвигать её будут их политические союзники из других стран. Что можно сказать по этому поводу? При том, что и в идейно-политическом, и в географическом отношении данное транснациональное движение не является гомогенным (в нём мы находим как левопопулистские, так и экосоциалистические партии, действующие как на юге континента, так и в Северной Европе), но для всех без исключения остальных партий, участвующих в движении, характерна, мягко говоря, иная линия поведения в отношении левого центра. Попытаемся рассмотреть это на конкретных примерах.

Вместе с «Непокорённой Францией» двумя другими основателями движения «Сейчас – народ» были испанский «Подемос» и португальский Левый блок (ЛБ). Буквально в последней декаде прошлого месяца мы стали свидетелями неудачного голосования в нижней палате испанского парламента по утверждению премьер-министром лидера испанских социалистов Педро Санчеса. Прежде всего это произошло в силу того, что представители от второй по влиянию левой группы в Конгрессе депутатов («Вместе мы можем)», в которой доминирующее место принадлежит левопопулистскому «Подемос», воздержались при данном голосовании.

Но не стоит искать в этом демарше радикальных левых какого-то идеологического подтекста. Да, когда «Подемос» создавался, его Генеральный секретарь Пабло Иглесиас, как в 2017 г. Ж.-Л. Меланшон, делал ставку на «обгон» социалистов в рамках испанской левой. В 2015-2016 гг. казалось, что такое возможно, но после того, как год назад в результате вотума недоверия правому правительству Мариано Рахоя в Испании к власти (опять же благодаря прежде всего голосам от депутатов из «Подемос») пришёл кабинет социалистов во главе с П. Санчесом, расклад стал стремительно меняться в пользу Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), Это подтвердили досрочные парламентские выборы в конце апреля, когда возглавляемая «Подемос» коалиция уступила ИСРП ровно в два раза. Ещё с большим «счётом» ИСРП одержала верх на европейских выборах.

При этом «Подемос» практиковал сотрудничество с ИСРП в деле образования местных администраций в городах и автономных сообществах. После же апрельских законодательных выборов П. Иглесиаса и его единомышленники стали открыто требовать для своей формации пяти правительственных кресел. Социалисты проявили политическую скаредность и сделка не состоялась. Если бы социалисты оказались сговорчивее, нет никаких сомнений в том, что главные идейно-политические союзники НФ из «Подемос» однозначно отдели бы свои голоса за утверждение П.Санчеса председателем Совета министров.

Несколько иную ситуацию мы наблюдаем с другим соучредителем движения «Сейчас – народ» – португальским Левым блоком (ЛБ). Как известно, популярная в прогрессивных кругах Европы формула «единство левых сил по-португальски» означает – с 2015 г. – функционирование левоцентристского правительства социалистов при наличии общего парламентского большинства трёх левых формаций, включая ЛБ. Левый блок имеет с Социалистической партией соответствующее правительственное соглашение, в котором говорится об общих взглядах по тем или иным социальным, экономическим, внутриполитическим проблемам.

Можно сколько угодно раз говорить о том, сколь полезна для лиц наёмного труда в Португалии оказалась такая формула – это один вопрос. Но также очевидно и то, что несмотря на заявление члена Политической комиссии блока Жорже Кошты о том, что борьба ЛБ «имеет целью разрушить традиционную политическую карту страны» объективно линия ЛБ может рассматриваться именно как политика младшего партнёра португальского левоцентризма.

Со временем движение «Сейчас – народ» пополнилось тремя новыми членами, представляющими Северную Европу. Здесь партии экосоциалистической повестки давно пытаются вырвать у социал-демократии господствующие позиции в социальном и левом движении, но даже несмотря на происшедшие за последние несколько десятилетий качественные и количественные потери, левоцентристы свои лидирующие позиции сдавать не собираются, оставаясь по-прежнему народными партиями в своих странах, что, конечно, объективно сужает возможности для радикальных левых. Но и с учётом того, что альтернатива праволиберальных правительств или вызов правого популизма для скандинавских левых социалистов гораздо более неприятны, это делает возможным для североевропейских партий, участвующих, кстати, одновременно в ПЕЛ и в «Сейчас – народ», взаимодействие с левоцентристами.

Так, в Швеции с 2014 г. у власти находится двухпартийное левоцентристское правительство социал-демократов и «зелёных». Оба раз при голосовании вотума доверия за кабинет действующего премьер-министра Стефана Лёвана (в 2014 и начале 2019 г.) депутаты Риксдага от Левой партии высказались «за». Левая партия сама в кабинет не входит, но обычно поддерживает ключевые «социальные» законопроекты правительственной коалиции. Во многих городах и коммунах королевства представители этой партии входят в местное большинство в качестве младших партнёров социал-демократов. Подобная ситуация имеет место, в частности, в столице страны Стокгольме.

Более радикально настроенный Красно-зелёный альянс (КЗА) в Дании занимает более критическую позицию в отношении социал-демократии в собственной стране. Однако, после июньских парламентских выборов, подписав с другими партиями левого и левоцентристского спектра соглашение по различным направлениям внутренней политики, КЗА вошёл в состав «красного» парламентского большинства, хотя в итоге в Дании было сформировано однопартийное социал-демократическое правительство. Однако, этого бы не произошло, не получи оно поддержку 13 депутатов от Альянса.

Ещё менее «разборчивы» в правительственных моментах левые из Финляндии, я имею в виду Левый союз этой соседней страны. После последних апрельских парламентских выборов эта партия с радостью вошла в пятипартийное возглавляемое социал-демократами правительство (куда входят также представители двух буржуазных политических партий!), получив должности министров образования и социальных дел и здравоохранения.

Таким образом, по большому счёту и получается: «обещание Меланшона» не только повисло в воздухе; руками его же зарубежных союзников оно дезавуируется, что называется, в разных уголках Европы. «Большая политика» обязывает…