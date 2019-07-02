Социалисты Сербии: от «партии» к «партии при власти»

Среди действующих сегодня влиятельных социалистических партий на Балканах не много тех, которые в 90-е годы ХХ в. можно было относить (пусть и с определёнными сомнениями) к левосоциалистическим формациям. Одной из таких партий была Социалистическая партия Сербии (СПС).

Фантастически быстрому по историческим меркам распаду югославского государства в начале 1990-х предшествовал не менее искромётный распад «партии-государства» социалистической Югославии – Союза коммунистов Югославии (СКЮ). В 1980-е гг., если брать в расчёт страны «социалистического лагеря», СКЮ представлял собой, пожалуй, единственный пример «федеративной компартии» в Восточной Европе. Возможно, поэтому его обвал и конец был столь быстр.

Если в большинстве других югославянских республик местные союзы коммунистов кто от греха подальше самораспустился, кто оперативно трансформировался в социал-демократические формации, то в Сербии и Черногории, соединившись со структурами Социалистического союза трудового народа (так в СФРЮ и её республиках назывались после войны народные фронты — своего рода блоки коммунистов, массовых общественных организаций и беспартийных), были созданы партии подчёркнуто не социал-демократической ориентации. В Сербии под лидерством бывшего главы Союза коммунистов этой республики Слободана Милошевича была сформирована СПС, которая вплоть до его отстранения от власти в 2000 г. играла роль главной «партии власти» и в Сербии, и в Союзной Республике Югославии, где она делила власть с черногорскими демократическими социалистами.

Конечно, многие западноевропейские радикальные социалисты обиделись бы, если мы будем квалифицировать С. Милошевича как левого социалиста. Но тогда, в 90-е гг. прошлого столетия в Юго-Восточной Европе из посткоммунистических партий на чисто социнтерновские позиции не перешли лишь сербские и – до какого-то времени – болгарские и черногорские социалисты. СПС сама себя квалифицировала именно как «левая, социалистическая партия», выступающая за социализм нового типа. И межпартийные связи в 1990-е гг. она выстраивала прежде всего с правящими компартиями и левыми антинатовскими партиями Европы.

В период лидерства С. Милошевича это была массовая и хорошо организованная партия (по некоторым данным, её численность достигала полумиллиона человек), в рядах которой было много служащих государственных и частных организаций, рабочих, сотрудников правоохранительных органов. Как говорила мне Катрин Самари, французский эксперт по экс-Югославии, «практически каждый сербский офицер имел партийный билет СПС или партии жены Милошевича – «Югославских левых». Однако, всему когда-то приходит конец. После натовской агрессии в отношении Сербии и активной поддержки, оказанной «коллективным Западом» оппозиционным силам в самой Сербии, в 2000 г. С. Милошевич был вынужден отказаться от власти, а его соцпартия перешла в оппозицию.

По сути, сербские социалисты испытали тогда примерно то же, что посткоммунисты других восточноевропейских стран – десятилетием раньше. На первых парламентских выборах «после Милошевича» (в 2003 г.) сербские социалисты получили лишь 7,6% голосов, что заметно ослабило их политическое влияние в стране. Через четыре года социалисты не без труда прошли в Национальную скупщину, их поддержали менее 6% избирателей Естественно, что после 2000 г. ряды СПС заметно поредели, из партии ушла большая часть госслужащих, от поддержки СПС отказались многие прежние спонсоры.

Но пока был жив Слободан Милошевич был жив (он оставался председателем СПС даже во время суда и после вынесения приговора в Гааге, вплоть до своей кончины в марте 2006 г.) идеология СПС, скажем так, носила левопатриотический характер. В действовавшей тогда программе партии говорилось о том, что «СПС отстаивает новую, смешанную экономику» с высокой степенью общественного и кооперативного секторов и сохранением принципов индикативного планирования.

Тем не менее уже в начале 2000-х гг. в парламенте депутатская группа партии охотно шла на компромиссы, далёкие от идеологических установок. После кончины Милошевича новым председателем СПС стал Ивица Дачич, опытный партийный аппаратчик, председатель правления партии, имевший на стыке веков опыт правительственной деятельности. Именно И. Дачич настоял, чтобы социалисты развернулись к другим политическим силам, что и произошло, при том за последнее десятилетие не один раз.

В идейно-политическом плане надо сказать, СПС не производила каких-то резких движений, хотя в общем во втором десятилетии нашего века партия эволюционировала в сторону социал-демократии. В 2010 г. была принята новая программа, в которой отстаиваются принципы «социализма XXI века», что вполне соответствует современной социал-демократической политической силе. Данная тенденция подтвердилось и в том, что СПС стала на первый план своих международных связей ставить отношения с левоцентристскими партиями Балканского полуострова и развивать связи с входящими в Социнтерн партиями. В отличие от периода, когда партией руководил «Слобо», СПС при И. Дачиче официально высказалась в пользу перспективного вхождения Сербии в Европейский Союз. СПС не изменила позиции относительно статуса Косово, но вообще большая часть сербских политических партий разного спектра также занимает по Косово де-юре жёсткую позицию.

Но что точно изменилось, это практика политических альянсов и союзов. СПС сформировала с рядом союзных партий к выборам 2008 г. левоцентристский блок, который после выборов вступил в правительственный альянс с прозападной Демократической партией, к которой ранее СПС относилась как к политическом противнику. Но эта партия в то время была главной поддержкой тогдашнего президента Бориса Тадича, и кроме того демократы считались главными партнёрами европейской социал-демократии в Сербии. И. Дачич смог убедить соратников в прагматичности сотрудничества с демократами. СПС вошла в правительство (в первый раз после падения Милошевича), а сам Дачич получил знаковую должность министра внутренних дел.

На протяжении четырёх лет СПС выступала в качестве младшего, но вполне лояльного партнёра левоцентристов и либералов, с которыми состояла в одном правительстве. Новый поворот партийной политики стратегии обозначился в 2012 г. На очередных парламентских выборах демократы потерпели неудачу, зато предвыборный альянс во главе с социалистами набрал пристойные 14,5% голосов. И вот снова Дачич убедил товарищей по партии изменить партнёров, пойдя на союз с победившими на всеобщих выборах правыми консерваторами из Сербской прогрессивной партии (СПП). Сам И. Дачич получил ещё более весомый пост первого заместителя премьер-министра Сербии, но теперь уже старшими союзниками СПС стали «прогрессисты».

Благодаря доброте «прогрессистов» социалисты получили сильные позиции в Национальном банке Сербии и газовой корпорации “Srbijgas”. Как отмечает один из независимых сербских левых журналистов, «Дачич создал на деле, модель партии, очень схожую с временами режима Милошевича в том, что касается послушания действий первого лица». Это так, но в политико-идеологическом плане «наследник» Милошевича оказался гораздо более оппортунистическим политиком. Одни из знакомых мне румынских сенаторов рассказывал недавно, что в офисах СПС в Белграде можно увидеть портреты покойного Милошевича и даже бюстики Карала Маркса. Не думаю, что им обоими понравилась бы нынешняя политика СПС…

Уже более пяти лет как И. Дачич возглавляет министерство иностранных дел Сербии. Для разных кругов в своей стране он предстаёт то в одеянии сербского патриота и борца за «дело возвращения Косово», то как чуть не первый друг России в сербском руководстве, нередко – как твёрдый и последовательный европеист, готовящий почву для вступления страны в Европейский Союз. Несмотря на то, что на последних парламентских выборах в Сербии возглавляемая консервативной СПП коалиция получила абсолютное большинство мест в Скупщине и социалисты с их союзниками (Партией объединённых пенсионеров Сербии, в первую очередь) в общем-то арифметически не сильно нужны нынешнему президенту страны Вучичу и его партии, члены СПС остаются в правительстве. Очевидно, что со своим опытом Дачич нужен «прогрессистам». Видимо, ещё и потому, что в условиях сокращения популярности власти и атак со стороны разноликой оппозиции, лагерю Вучича полезно в практических целях показать, что их правительство также носит плюралистический характер, в нём имеется и «левая» составляющая.

История СПС в начале XXI в. прекрасно показывает, куда заводит оппортунизм и беспринципность в деле политических союзов. Вряд ли с такой политикой можно мечтать о том, что былые времена, когда СПС считалась «первой партией власти» в своей стране, для неё вернутся…