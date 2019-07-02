Социальный сплав

Ночью вышел на балкон. Уже начинался рассвет и небо очистилось от туч. Солнце не появилось еще, но светлое сияние заливало полнеба. Глубокая синева постепенно оступала на запад. С неба лился слабый голубой свет. Недостроенное здание школы внизу было видно удивительно ясно в чистом голубом свете. Это не было еще даже восходом, просто длинные дни и ночи короткие…

Прекрасны переходные состояния, восходы и закаты.

Прекрасны весна и осень — утро и вечер года.

Прекрасны сплавы, обладающие неожиданными свойствами, например, гибкостью в сочетании с несокрушимой твердостью — как у хорошего клинка.

Удивительны соединения разного: по-хорошему (и по-плохому) безумные храбрецы-ирландцы и несколько более расчетливые евреи составили вместе основу некоторых групп самого радикального за всю история США движения работников — революционных синдикалистов IWW, движения, ныне исчезнувшего, мечтавшего силой взять заводы и фабрики в самоуправление.

Некоторые думают, что самое адекватное и творческое, интересное общество появляется на стыке эпохи модерна (мир больших городов, индустрии и науки, где правит торговец и финансист, царство вайшьи) и традиционного мира деревень и ремесел, храмов и крепостей, крепкой семьи и церкви (там правят религия и меч, воин и священник — кшатрий и брахман).

Я не люблю традиционное общество — слишком твердое, несвободное, омерзительное-тоскливое, тоскливо-омерзительное, где все решает семья, не говоря о верховных самоназначенных начальниках, военных и священниках… Эти все про всех знают и указывают, как жить.

Не поклонник я и современности, “текучего модерна”. Современное общество мегаполисов слишком индивидуализированное, паталогическое, ультра-эгоистичное, разболтанное: все душевное здоровье и тепло, всякий уют, всякая прочная сознательная устойчивость, утрачены. В мире, где всем на всех плевать и каждый сам за себя, в мире всеобщей конкуренции, в мире индустриального капитализма с постоянно разрушаемой индустрией (сегодня рабочее место в Москве, а завтра его перенесли в город Шанхай, сегодня ты спокойно убираешь улицу в Питере, завтра тебя уволили и на твое место взяли рабочего из соседней страны) все меняется слишком быстро. Настолько же быстро мелькают новости в телеэкране, причем они столь же поверхностны и отвратительны.

“Громадная деревня” — сказала моя хорошая знакомая о Ереване. Прекрасный современный город-миллионник из розового камня, украшенного традиционной армянской резьбой. Там на улице незнакомые люди сядут к вам в машину, чтобы показать, как доехать до нужного места. В 5-этажном доме все знают всех и собирают деньги на операцию (“отдашь, когда сможешь, друг, не думай об этом сейчас”).

Возможно поэтому мне нравится Россия начала 20 века, где еще хранилось тепло человеческих отношений и уже присутствовали яркие проявления личной свободы. Следы чего-то подобного можно обнаружить в Индии или на Ближнем Востоке — в современных Иране, Турции, Палестине, Египте и, быть может, даже в разрушенной Сирии. Позже люди станут невротиками или социопатами, “как в цивилизованных странах”. Если, конечно, успеют.

Сочетание личной свободы и коллективного тепла (взаимопомощи) — не есть ли это единственный заслуживающий внимания идеал обитателей человеческой вселенной? Может их даже не будет раздражать стук пальцев писателя по клавиатуре компьютера?