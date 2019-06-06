Телесериал «Украина» – новый сезон

Украинские выборы перевернули сознание россиян. Оказывается, можно выбрать президентом молодого симпатичного парня, не из числа опостылевшей номенклатуры, а что называется с улицы. Вот еще вчера он развлекательное ток-шоу вел, а сегодня руководит страной, где числится почти 42 млн. человек, главнокомандующий. Эта история очень похожа по восприятию на шоу «Голос», такой же социальный лифт, доставляющий молодого комика на верхушку политической элиты, да и название у него, в общем-то, могло бы быть точно таким же, свой голос за него отдали 73% украинцев.

Но явный успех одной телепередачи, а как ни крути «Украина» в последние пять лет – главное телешоу для большинства россиян смотрящих федеральные каналы, ударяет по репутации другой. Нет, речь идет не о шоу «Голос — дети», где из-за предполлагаемой фальсификации итогов голосования разразился громкий скандал. Формат Зеленского бьет по формату Путина, который за последние годы выкристаллизовался в простейшую формулу: «если не он, то кто?».

Соответственно, возможный успех новоизбранного президента соседнего государства запускает цепочку когнитивных искажений и заранее толкает российские власти на запланированный сценарий игры «нулевого риска». Проще говоря, попытка представить происходящее на Украине как клоунаду во главе с главным клоуном – реакция защитного свойства, так как в полной мере развлекательным форматом «петрушка» овладело наше телевидение и теперь потенциальная угроза исходит уже не от Навального, но от условного Петросяна. Постоянное воздействие на рядового телезрителя «пятиминутками ненависти» (по Оруэллу) в отношении Украины привело к состоянию амплификации, т.е. чрезмерным усилиям для в общем-то простой цели, «из пушки по воробьям», как говорится.

Ги Дебор называл что-то похожее Detournement традиционных культурных сфер, что является методом пропаганды, выражающим устаревание этих сфер и утрату ими значимости. Закономерный итог – телевидение само сгенерировало новый запрос на радикальное обновление, причем в формате шоу. Народ хочет социальной справедливости, но при этом в пакет входит не только хлеб, но и зрелища. На российское безрыбье дебаты Порошенко и Зеленского оказались тем самым раком, которые по количеству просмотров обогнали даже третью серию «Игры Престолов».

Порошенко оказался слабым звеном «модели Путина». Победа Владимира Зеленского говорит о том, что Украине удалось разорвать порочный круг «кризисного менеджмента». Петр Порошенко, пришедший к власти на волне «Майдана», на втором сроке постарался реплицировать «модель Путина», представив себя в образе о кризисного менеджера, которого, как известно, на переправе не меняют. Модель, в которой президента не меняют, так как «одного срока мало» на третьем сроке приводит к отклонению в сторону статуса кво — тенденции людей желать, чтобы вещи вечно оставались такими, какие они есть, даже если положение дел не особенно удовлетворительное. В дальнейшем, как мы видим, власть и вовсе впадает в состояние прокрастинации, начиная откладывать любые реформы и изменения на неопределённое будущее. Поэтому второй срок Порошенко неминуемо привел бы к попытке формирования своего мини-транзита власти, что с большой долей вероятности привело бы к новому Майдану. Зеленский сегодня – это модель сменяемости по запросу электората, классическая демократическая модель со всей той ответственностью, что теперь ложится на его избирателей. Т.е. губительный код if -> else -> return в кои-то веки оказался разрушен самим избирателем, а не переворотом сверху.

Следствием перемен на Украине окажется не только формирование новой власти, но и формирование новой парламентской оппозиции Да, Петр Порошенко проиграл, тем не менее как политик он имеет неплохой процент избирателей. Сейчас это 10-15%, но когда рейтинг Владимира Зеленского начнет неуклонно падать (не может же он бесконечно держаться на уровне 73-75%), рейтинг Порошенко может подрасти до 20-25%. Иными словами, у прошлого президента есть неплохой шанс уйти в оппозицию и отыграться за проигрыш в ходе выборов в Верховную Раду. Это в общем-то нормальная ситуация для демократических стран, где партии проигрывая выборы, сразу же начинают готовиться к следующим, учтя всю сумму ошибок и перегруппировавшись. Здесь, кстати, хороший урок для России, где все происходит ровно наоборот. В свое время СПС проиграла выборы и ушла в уличный протест, не оставив в системной политике хоть какого-то наследника. Эту же судьбу впоследствии повторила и «Гражданская платформа» и «Правое Дело», в какой-то мере «Яблоко» и далее по списку. В России все живут лишь одним электоральным циклом, проигрыш на выборах расценивается, как фатальная ошибка не позволяющую продолжать игру.

Впрочем и предсказывать неминуемый успех оппозиции раньше времени не стоит. Виктору Зеленскому пророчат фиаско, так как на популистской волне он раздал чересчур много обещаний, часто противоречивших друг другу, что логично должно привести его к управленческому кризису. Однако не обязательно выполнять всё, достаточно сделать хотя бы малое. Важно помнить, что отдельные случайные обещания не влияют на отдельные события настоящего, это ошибка именуемая «ошибкой игрока» не должна привести стороннего наблюдателя к ложным выводам. К примеру, Михаил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в свое время изгнал из страны воров в законе и избавился от коррупции в полиции. Больше ничего хорошего он не сделал, но этого оказалось достаточно, что бы люди до сих пор поминали его добрым словом. Возможно, молодой КВНщик и вправду окажется более человечным президентом, чем «шоколадный король», примеряющий на себя погоны генералиссимуса.

Популизм это форма войны с бюрократией. Владимир Зеленский – идет в фарватере мирового тренда на обновление власти. Мне не нравится термин популизм, который был чересчур дискредитирован публицистикой в 90-е годы, скорее уж речь о том, что бюрократической системе как таковой (будь то ЕС, США, Украина или Израиль) перестают доверять. Любой системе дай волю, они бы выборы в принципе отменили (вон, в древней Греции вообще жребий тянули!), заменив их институтом очередных эффективных менеджеров. При этом забывая, что власть – это авторитет, выборная она или завоеванная, но право на нее нужно добыть. Поэтому комик Владимир Зеленский, как и его коллега из Италии комик Джузеппе Пьеро «Беппе» Грилло, победивший на выборах в парламент от движения «Пять Звезд», новое лицо международного тренда на обновление власти. Насколько это движение антиэлитное – вопрос открытый, но факт того, что внешняя, медийная сторона вопроса требует новой политической упаковки, налицо. Пусть за Зеленским и стоит кто-то из олигархов или чиновников из Госдепа США, гораздо важнее, что сам он воспринимается как субъект и медиум власти. Отсюда и расхожий сюжет многочисленных телесериалов «про политику», удастся ли неким серым кардиналам сохранить контроль над своим протеже? Президент – он всегда первое лицо (о чем постоянно напоминают авторы сериала «Карточный домик»), да и система сдержек-противовесов превращает отношения кандидата и его инвестора в лучшем случае в партнерские, чем делая их зависимыми друг от друга фигурами. Пока в Украине избиратели очаровываются и разочаровываются в новом президенте, в России уже думают, какой сценарий для телесериала «Украина» написать к осени 2019 года, а может и вовсе – снять с эфира? Но, учитывая новые стремительные шаги, связанные с предложением РФ о раздаче российских паспортов украинцам, можно быть уверенным, нас ждет новый сезон. О том, что бы заглянуть вглубь себя, конечно, речи не идет. Уж больно темна эта глубь, в которой живут глубинные люди.