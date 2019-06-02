Кукиш из Карелии

Потихоньку закипает социальными протестами когда-то относительно спокойный Русский Север. В Архангельской области продолжаются массовые «мусорные» протесты, в Карелии люди все чаще организуют инициативные группы для борьбы с «оптимизацией» социальных учреждений на селе. А на прошлой неделе в нашей республике случился совсем уж необычный скандал.

Не так давно в органы местного самоуправления Карелии поступило письмо исполняющего обязанности министра экономического развития республики Д. Кислова. В нем руководство министерства просило предоставить предложения по перечню населенных пунктов, которые “целесообразно упразднить в целях оптимизации расходов бюджетной сферы”: «В целях подготовки информации к совещанию с органами местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) Республики Карелия, запланированному на 29 мая 2019 года по вопросу изменения статуса поселений Республики Карелия, просим представить Ваши предложения по перечню населенных пунктов в Вашем муниципальном районе (городском округе), которые целесообразно упразднить в целях оптимизации расходов бюджетной системы».

То есть теперь, вслед за социальной сферой, взялись за так называемые первичные сети расселения: оставшиеся старые деревеньки, еще хранящие историческую память о когда-то существовавшей здесь жизни… Карельские, русские, вепсские… Логика чиновников проста, нет деревни – не надо тратить деньги на обслуживание дороги, линии электропередачи, вывоз мусора. После ликвидации многих сельхозпредприятий, лесопунктов и прочего производства, когда из карельской глубинки массово стала уезжать молодежь, после оптимизации вслед за этим социальной сферы, наступает уже третий этап капиталистической «оптимизации» всей северной деревни. Последний. После которого здесь останется пустота.

И вот в ответ на это министерское письмо глава Кедрозерского сельского поселения, которое находится в Кондопожском районе, Анатолий Папченков официально, по электронной почте, послал изображение кукиша без всяких лишних словесных комментариев. Анатолий Михайлович – личность уникальная, один из тех, кто всегда отличался независимостью и твердым характером. Достали человека…

А поскольку ответ Папченкова, словно письмо запорожцев турецкому султану, стал достоянием общественности и СМИ, всем органам местного самоуправления, которые хотя бы в теории существуют в первую очередь для того, чтобы защищать интересы местного населения, дан пример. Анатолия Папченкова, конечно, могут показательно наказать, благо должность главы сельского поселения – почти «расстрельная». Но что делать остальным муниципалам? Трусливо прятать голову в песок?

В Карелии десятки глав и советов сельских поселений и сотни депутатов. Их выбирали земляки и живут они здесь, «на земле». Потенциально муниципальное сообщество – это большая общественная сила, да и всех до единого за фрондерство не накажут. Если бы даже часть из них выступила с протестом против окончательной «оптимизации», то есть уничтожения села, это имело бы огромный общественный резонанс.

Ведь ситуация для нашей Карелии тревожная. Несмотря на все успокаивающие заявления губернатора Артура Парфенчикова республиканская исполнительная власть настойчиво и сознательно продолжает политику «зачистки» карельской глубинки от населения. Причем это делается в приграничной республике, на часть территории которой соседнее государство может и претензии предъявить. Особенно если эта территория будет почти пустой и незаселенной… Поэтому если в России существует по-настоящему коварная «пятая колонна», то искать ее надо по тому адресу, куда на прошлой неделе из карельского поселка был направлен простой деревенский Кукиш.