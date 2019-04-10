134-я Статья ТК. О чем спор?

134-я Статья Трудового Кодекса. О чем спор?

Этой весной исполнилось уже четыре года, как инициированная независимыми профсоюзами кампания за обязательную индексацию заработной платы стала законодательной инициативой. Тогда, в 2015 году карельский парламент по предложению депутатов – сторонников партии РОТ ФРОНТ, внес эту инициативу в Государственную Думу. Причем стало это возможным только потому, что на тот момент карельское Заксобрание было единственным провинциальным представительным органом, в котором «Единая Россия» не имела большинства.

Стоит напомнить, что положение об индексации заработной платы было заложено федеральным законодательством в далеком 2002 году, когда вступил в действие Трудовой Кодекс РФ, пришедший на смену старому КЗоТу. И 134 статья Трудового Кодекса как раз и устанавливала, что «обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает её индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги». Конечно, это была хитрая уловка, ведь в целом новый кодекс носил явно антирабочий и антипрофсоюзный характер. Тем белее, что чёткий порядок индексации в Кодексе не был определён. Именно поэтому эта норма в большинстве случаев просто не работает и в первую очередь это касается работников внебюджетной сферы, частных предприятий. Где у более чем 70 процентов работников она не росла уже несколько лет.

Именно поэтому в свое время новые профсоюзы — МПРА и «НовоПроф» инициировали кампанию за соблюдение 134 статьи Трудового кодекса и ее изменение таким образом, чтобы индексация стала для работодателя обязательной. Данную кампанию поддержала партия РОТ ФРОНТ, региональные депутаты которой выступили в своих законодательных собраниях с соответствующими предложениями. В том числе автор этих строк. И вот в 2015 году удалось пробить брешь в Карелии, местный парламент по нашей инициативе направил соответствующую законодательную инициативу в Госдуму.

В первый раз, 22 января 2016 года, Госдума «завалила» законопроект, причем под тем предлогом, что это «популизм». Хотя самим депутатам их зарплата весьма часто индексируется. И более того, именно думские сидельцы сами же приняли 134-ю статью, которая вроде бы предусматривает индексацию зарплат, но до сих пор не работает. Если это не популизм, то что это?

Однако кампания на этом не закончилась. Мы провели доработку нашего профсоюзно-партийного законопроекта в ответ на выпады некоторых «единороссов» о том, что предлагается одинаковая индексация для слесаря и топ-менеджера, как будто доходы Миллера или Сечина регулирует Трудовой Кодекс. 24 марта 2016 года Карельское Законодательное Собрание повторно приняло поправки по ст.134 ТК РФ. Ключевые положения законопроекта РОТ ФРОНТА в эту статью теперь выглядят так:

– Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексация заработной платы является обязательной за исключением случая, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), выше десятикратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Надо понимать, что фактически речь идёт не об обязательном повышении зарплаты, а всего лишь о частичном сохранении её покупательной способности. Иными словами, чтобы на свою зарплату человек мог купить столько же хлеба, молока, других продуктов, как и прежде. Мы и так все прекрасно понимаем, что реальная инфляция далека от официальной. Поэтому обязательная индексация зарплат всем работникам хоть в какой-то мере защитила бы людей. Но, как мы видим, даже этими небольшими суммами господа не хотят «делиться»!

Правительство РФ дало на наш законопроект негативный отзыв, послушные депутаты приняли его к исполнению. В сентябре 2017 года комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, возглавляемый представителем ЛДПР Ярославом Ниловым, предложил отклонить предложение об обязательной индексации зарплаты.

И после этого он буквально «завис». На пленарном заседании его так и не рассматривали, то есть формально он до сих пор находится на рассмотрении, и на сайте Госдумы каждый желающий может с ним ознакомиться: – http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1119655-6&02

То есть и сейчас можно требовать от депутатов его принятия. Понятно, что в нынешней Думе такой законопроект не пройдет. Ведь даже фракция КПРФ не проявила к нему никакого интереса. Что, конечно, не удивительно, ведь теперь для многих эту партию олицетворяет крупный предприниматель-аграрий Павел Грудинин. Так же как представитель клана «водочных королей» Кабардино-Балкарии Анатолий Бифов, нефтяной олигарх Ваха Агаев, совладелец одного из крупнейших строительных холдингов России Александр Некрасов, «рыбный король» Блоцкий, ставшие депутатами по спискам КПРФ… Им ли беспокоиться об индексациях зарплат наемных работников?

С другой стороны, тема индексации зарплат может быть на длительное время одним из практических лозунгов всех настоящих левых. Помню, как я сам отнесся с сомнением к данному законопроекту, когда получил его от товарищей, но потом стало ясно, что вот эта та тема, с которой можно работать. Ведь многие левые активисты зачастую ходят вокруг да около рабочего класса, не зная, как к нему подступиться. А можно начать с самого простого, со всем понятной и обоснованной идеи обязательной индексации зарплат наемным работникам, в том числе и бюджетникам. К тому же формально заложенной в ныне действующем Трудовом Кодексе. Тем более что впереди очередное 1 мая.