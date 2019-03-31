«Открытое правительство» закрыли

Каждый раз, когда заводят уголовное дело на какого-нибудь чиновника, пусть даже и бывшего, Интернет наполняется политологическими версиями. Охранители-оптимисты в очередной, сто первый раз обещают, что начинается война с коррупцией, на этот-то раз уж точно всерьез. Популярные политологи рассуждают на тему извечной борьбы силовиков с либералами, борьбы, в которой силовики всегда побеждают, а либералы всё равно сохраняют все ключевые посты, определяя экономический и социальный курс государства. А более продвинутые и изощренные политологи-кремлинологи составляют сложные схемы, объясняющие, какая группировка во власти усилилась, а какая ослабела.

В итоге все остаются на прежних местах. Коррупционеры — при власти и при кормушке, силовики при оружии, либералы при деньгах, а кремлевские кланы при своих интересах. Выбывают из игры две-три фигуры, которые тут же заменяются новыми (как заменили Алексея Улюкаева на Максима Орешкина) и игра продолжается как будто с прежнего уровня.

Вот и на сей раз в связи с арестом Михаила Абызова и Виктора Ишаева сеть буквально взорвали комментарии. Мы же помним как Дмитрий Медведев поручал Абызову создавать «открытое правительство». А теперь вот и открытого правительства нет, и самого Абызова закрыли. Удар по премьеру Медведеву и либералам? Но как же быть с бывшим губернатором Хабаровского края Ишаевым? Он вроде бы к либеральной клике не относится. Может быть дело в его сотрудничестве с новым губернатором края Сергеем Фургалом? Ведь действующего главу избрали, пользуясь терминологией сотрудников администрации президента, «случайно» (иными словами, без их ведома). Но вроде бы власть не заинтересована дестабилизировать стратегически важный регион, да и сам Фургал не похож на человека, создающего для Кремля особые проблемы.

Разумеется, в условиях, когда все решения принимаются тайно, когда публичная дискуссия не имеет никакого отношения к вопросам, реально обсуждаемым в коридорах власти, очень трудно давать достоверные оценки происходящего. И всё же есть достаточные основания утверждать, что нынешние аресты, как и аналогичные предыдущие акции, не являются актом политической борьбы. Это даже не способ успокоить раздраженное и «жаждущее крови» население. Скорее это симптом болезни, которая время от времени прорывается наружу.

Серьезная антикоррупционная зачистка при сегодняшнем уровне воровства и безответственности в российских верхах привела бы к репрессиям, сопоставимым по масштабам с арестами 1937 года. Другое дело, что успешная борьба с коррупцией не может сводиться к посадкам чиновников. Нужно менять систему, что, как мы прекрасно понимаем, невозможно сделать, пока существует нынешний режим.

Да, в верхах развивается склока, даже драка. Да, есть пострадавшие. Но эта потасовка похожа на борьбу за власть не больше, чем куча-мала в детской песочнице на битву при Фермопилах. Пострадать, кстати, можно и в песочнице из-за неосторожного обращения с совком и кубиком. А тут в ход идут инструменты потяжелее. Оценивая аресты Ишаева и Абызова, колумнист «Новой газеты» Кирилл Мартынов заметил, что «закон и правоохранительные органы используются для сведения счетов на любом уровне, вплоть до самого высшего. Это уголовная война всех против всех».

Оценка совершенно верная. Но в том-то и дело, что подобные стихийные и бессмысленные разборки порождены не противостоянием организованных групп или фракций внутри власти, не их претензиями на конкретные ресурсы, а личными счетами и обидами на фоне общего распада и дезорганизации системы управления снизу доверху.

Перед нами стохастический процесс, не имеющий никакого политического смысла и содержания, агрессивно-хаотичная толкотня, похожая на общение пауков в банке. Нечто такое, что может сопутствовать политике, но само по себе ещё никак не является политикой в понимании Аристотеля, Макиавелли или Гоббса. Не борьба за власть, а просто злобная стычка людей, оказавшихся рядом с властью. Без цели, без правил, без какого-либо сюжета, а потому и без развития.

Кто-то ударил первым, кто-то дал сдачи, кто-то случайно подвернулся под руку. Как у Михаила Зощенко: «А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек впёрлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь».

Кремлевская политическая кухонька тоже маленькая. И похоже, в последнее время даже ещё больше сокращается в размерах.

Не удивительно, что в итоге всё остается по-старому, ничего содержательно не меняется. Однако не нужно думать, будто наблюдаемый нами процесс останется без результатов. Даже если в поступках людей нет никакого рационального смысла, у них всё равно будут последствия. В данном случае единственным очевидным и долгосрочным последствием является ещё более усиливающаяся дезорганизация системы управления и нарастающая дезориентация чиновников всех уровней. Причастность к власти оказывается сопряжена с риском, а как риск этот уменьшить — непонятно.

Рано или поздно нарастающий кризис верхов обрушит всю административную пирамиду. Но прежде чем это произойдет, хаотические действия представителей правящей элиты сделают положение трудящихся ещё более мрачным. Так что злорадствовать по поводу репрессий, которым подвергаются опальные чиновники, пока нет особого смысла. Что бы они ни натворили, расплачиваться за это всё равно будем мы.